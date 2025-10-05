فضل شاكر ومرآته السحريّة

الفن والواقع توأمان. ربما لن نتمكن في عجالة من شرح العلاقة المعقّدة والعميقة والمتغيّرة بين الفن والواقع، أو أن نفهم أيّهما يؤثّر في الآخر، يتحكّم به، يحرّره أو يعيد تشكيله ويخلقه.

عالمُنا العربيّ تعصف به أزماتٌ شديدة وتغيّراتٌ وتحدّيات، نشهد أثرها في أدقّ تفاصيل حياتنا اليوميّة. تركت هذه التحدّيات والأزمات بصمتها على كلّ شيء، ومن السهل أن تلاحظ -عزيزي القارئ- تلك التغيّرات، فنحن نحياها لا نسمع بها، وهي تعيد تشكيل وعينا وشخصيّاتنا وأذواقنا، وربما أخلاقنا إلى حدٍّ بعيد.

قدّم فضل شاكر نموذجًا لفنٍّ يرفع من سقف توقّعات الجمهور، ويقدّم للشباب نموذجًا يعلّمهم تذوّق الكلمة الحلوة الموزونة، وانتقاء اللحن الأصيل، وتقديم العاطفة الصادقة

نحن، إذًا، متّفقون على قدرة الفن على التأثير في الإنسان، وهذه العلاقة تبادليّة، بل هي ثلاثيّة؛ فالمقدّس الثالث هو الوسيط الذي تسري عبره الفنون، أعني: الفنان.

سواء أكان مسرحيًا أم أديبًا أم عازفًا أو موسيقيًا أو مطربًا أو رسامًا أو نحّاتًا أو مصوّرًا فوتوغرافيًا أو مخرجًا أو ممثلًا، فالفنّان يستطيع أن يستميل الجمهور ويوجّهه نحو رؤاه.

انظر إلى الآلاف الذين يتمايلون في حفلٍ موسيقيّ، وتأمّل أولئك الذين يرتادون المعارض، واستمع إلى جمهورٍ يصدّق لعبة الحياة فوق خشبة المسرح، ستعرف كم أنّ قوّة الفنّان فتاكة، وكم أنّ غياب الفنّان المثقّف الساعي إلى النهوض بأمّته أزمة من أزماتنا اليوم.

يقول تشيرنيشيفسكي: "الهدف الأوّل للفن هو أن يعيد خلق الواقع والحياة، وهذا ينطبق على جميع الأعمال الفنيّة من دون استثناء"

فما علاقة عودة فضل شاكر إلى الساحة بكلّ ما سبق؟

حالة فريدة.. السهل الممتنع الباحث عن الأصالة

وهذا بالضبط هو الدور التثقيفيّ الأوّل للفنّ: صقل الذوق وبناء الهويّة الجماليّة.

وهو في تلك الحالة فنٌّ مرن، قادرٌ على ربط الأجيال بالتراث من دون تلقين أو وصاية، فأداؤه وانتقاءاته الفنيّة جمعا بين المعاصرة والأصالة، مذكّرَين الأجيال الشابّة بجذورها الموسيقيّة، ممّا يعزّز الانتماء –وإن بلا وعيٍ أو قصد– ويمتدّ جسرًا بين الماضي والحاضر.

المتأمّل في ما جرى مع فضل سيلحظ كم نحن بحاجةٍ إلى أن يتجاوز الفنّ اليوم واقعه الترفيهيّ، ليحمل رسالة التنوع والحوار والحرّية

الفنّ كوثيقة اجتماعيّة

لم يكن صراع فضل شاكر الشخصيّ منعزلًا عن محيطه الاجتماعيّ والسياسيّ، بل هو ترجمة لما يشهده من تحوّلٍ قيميّ ونفسيّ تجلّى في المشهد اللبنانيّ.

لا أدري إن جاز لي القول إنّ فضل كان الحقيقة التي مشت عاريةً، فرجمها محبّوها وكارهوها، كلٌّ لأسبابه.

مسيرته، بكلّ تعقيداتها، مرآةٌ عاكسة لصراعات جيلٍ كاملٍ من الشباب اللبنانيّ والعربيّ الذي يتنازعه الحلم والقيد، كما تتنازعه التيّارات السياسيّة المتلاحمة بلغتها المتعصّبة وأفكارها الرافضة للاختلاف، تلك التي تغرّر بالشباب وتغسل العقول وتملك قدراتٍ هدّامة.

وربما من يذهب أبعد قليلًا، سيعي كم هي متينة علاقة الموقف –بغضّ النظر عن صوابه أو خطئه هنا– بالفنّ، وهذا بدوره رسالة إلى الشباب العربيّ بأنّ لهم دورًا، وأنّ الحياة أعمق من صورٍ وفيديوهاتٍ قصيرة تتسارع فوق شاشة الهاتف المحمول.

هي موقفٌ ورأي، وهناك من يدفع حياته دفاعًا عن قضيّةٍ يؤمن بها.

وحتى في تغيّر موقفه أو محاولة عودته، تكمن رسالةٌ أخرى: أنّ الفنّ النابع من شغفٍ أصيل يجد طريقه إلى النور.

غياب فضل وعودته كشفا حجم الفراغ في الوجدان، والحاجة الملحّة إلى أن يبثّ الفنّ الطمأنينة ويذكّر بالصدق، ويؤكّد قدرة الفنّ على كسر الصمت وإحياء الأمل

العودة والنموذج الملهم

لا تتركنا الحروب في عالمنا العربيّ، فكلّما جاء جيل شهد حربًا من نوعٍ مختلف، تاركةً أثرها في القلوب والعقول والجينات والظروف الاقتصاديّة.

تقدّم عودة فضل شاكر نموذجًا للفنّ الذي يحاول التغلّب على الظروف، وهي رسالةٌ إلى الشباب بأنّ الظلام لا يدوم إلى الأبد.

لقد ذكّرت عودته -التي هزّت مواقع التواصل الاجتماعيّ- بأنّ خلف أقنعة الكلام الهزيل الباهت، هناك نفوسٌ تتوق إلى من ينكش فيها حبَّها للأصالة، وربما إلى زمنٍ كانت فيه الكرامة لا تزال مصونة رغم الخذلان والمؤامرات.

كأنّ هناك حاجةً إلى الأمل الجماعيّ، شوقًا إلى الجمال في واقعٍ مات لكثرة ما مات فيه كلّ شيء.

إنّ تفاعل الشباب مع ما قدّمه فضل جزءٌ من بحثه عن أيّ أداةٍ للنهوض والتعبير الحرّ بالغناء وترديد الكلام الجميل واللحن الجيّد، وعن حاجته إلى التغيير

الشباب العربيّ ومواجهة التسطيح

ربما يبحث الكثيرون اليوم، بعد يومٍ مضنٍ، عن مساحةٍ صغيرةٍ للضحك، للعزلة، للترفيه، وللتخفّف من عبء الأفكار وضغط الحركة السريعة، فيلجأون إلى منصّات التواصل الاجتماعيّ والمحتوى المتنوّع المتوافر، وهذا طبيعيّ وحقّ.

ورغم أنّنا نشهد تحوّلًا خطيرًا في تغيّر ذائقة الأغاني ونوعيّة الكلام والألحان –وربما في بحثٍ لاحق نتناول صراعات الأجيال في هذا الشأن– إلّا أنّ الترحيب الذي لاقته أجيالٌ مختلفة الهوى والتطلّعات والأحلام، وربما الواقع النفسيّ، يوقظ فيَّ شعورًا بأنّ الشباب اليوم رهينة، فهو يتلقّى الفنّ، وحين تلتقط روحه نغمةً بتردّدٍ أعلى يتفاعل معها فورًا.

ربما يثير هذا سؤالًا عن تردّد موجات روح الشباب العربيّ الحقيقيّة: هل هي غائبة أم مغيّبة؟

عودة فضل شاكر أكثر من حدثٍ فنّيّ؛ فهي تذكّر بأنّ الفنّ ليس ترفًا، بل غذاءٌ للروح وسلاحٌ للوعي وأداةٌ لمقاومة كيّ الذاكرة، وأنّ الأصالة ستبقى الملاذ الآمن ضدّ التسطيح واليأس

اللعب الحرّ

عودة شاكر تؤكّد أنّ الفنّ ليس تجارةً ولا استعراضًا، ولا شهرةً وأضواءً وسجادًا أحمر. هو رسالةٌ أخلاقيّة واجتماعيّة.

وحين تفقد الساحات أصواتًا صادقة، تفقد معها قوّةً ناعمة، وحين تسترجع تلك الأصوات تستعيد معها أملًا بأنّ الشباب لا يزال يميّز بين ما يلمس الروح وما يثير الضجيج.

قصّته ليست مجرّد قصة حياة مطربٍ عاش تقلّباتٍ جذريّة، بل انعكاسٌ لحال الفنّ في العالم العربيّ، وصدىً لصوت جماهير تتوق إلى الحقيقة وتبحث عن الجمال.

يبقى السؤال: من للفنّ العربيّ كي يبني حضارةً معاصرة؟ ومن للعربيّ كي يحيا بخفّة فنانٍ يشكّل الواقع وهو يؤدّي عرض الحريّة على مسرح واقعه؟