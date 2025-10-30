أفراح الكتابة وأحزانها!

يكتب الكاتب الصادق عما آلت إليه أوضاع أمته، فلا يدري أينزف مداد القلم الذي بين أنامله فقط، أم ينزف معه شيء نفيس من دم قلبه الذي يحيا به؟

أليس هذا حال عبدالوهاب المسيري وهو يحترق ليعري لأولي الأبصار حقيقة الحركة الصهيونية، وحال محمود درويش وهو يبكي فلسطين والأرض المغتصبة، وحال أحمد مطر وهو يحترق ساخرا من استبداد الحكم وهوان الأمة، وحال طه عبدالرحمن وهو يواري جثمان الإنسانية إلى مأواه الأخير؟

لكل كاتب قضية، والقضية همٌّ ينخر عمق الكاتب شيئا فشيئا، وكأنها مرض مزمن فقد المريض الرجاء في شفائه.

لقد رحل النحاة وفي قلوبهم شيء من قواعد النحو، وغادر السياسيون والنقاد والثقافيون وفي مجتمعاتهم ظواهر عدة لم يقتلوها بحثا. رحل الشعراء وفي خيالاتهم ألف قصيدة لم توضع لها القوافي، ومات الفنانون والرسامون وفي أعماقهم آلاف اللوحات الفنية التي لم يُكتب لها أن ترى النور.

محنة الكتابة هي حقا ذلك الشعور الذي يخيم عليك من أجل أن تحمل رسالة لا يريدها أحد، أن تعبّر عن قضية سكت عنها الجميع، أن تعري واقعا وأنت تعلم أنهم سيرفضونك

رحل مئات الأشخاص إلى قبورهم وفي أياديهم الإبداعية أشياء جميلة تفوق الخيال.. نعم، جميلة من منظورنا نحن، أما عند مبتكريها فهي جمرة حارة محرقه يقلبونها من يد إلى أخرى. من الصعب أن تحمل في عمقك موهبة ما، والأصعب أن تكون لموهبتك تلك رسالة سامية من أجل الإنسان في زمن ما بعد الإنسانية.

أن تكون رساما مبدعا ينافس ملايين الرسامين المرموقين في العالم أمر صعب للغاية، لكن الأصعب الذي لا يقاس ولا يقدر بثمن هو أن تكون رساما صاحب قضية، أن تحمل في ريشتك همّا أثقل من الأرض والسماوات، أن ترسم بريشتك صورة أو لوحة تدرك أنها قد تكون لوحة في الصباح ورصاصة تفجر دماغك في الليل.

والأقسى من ذلك كله أن تسمع صوتا في أعماق ضميرك يقول: إن لم تكن ريشتك لهذه القضية، فهي أحدُّ من الرصاصة، وأوجع من السيف، وأخطر من القنبلة؛ فتنهض صباحا ومساء لتحمل في ريشتك الضعيفة الصغيرة قضية عجزت عن حملها أرتال من الجيوش المدرعة.

يتقدم غيرك في سلم الماديات؛ الوظائف الكبيرة والمنازل الفخمة والسيارات المغرية، لأنهم يكتبون عن فلان، يمجدون هذا المذهب ويحطون من قيمة ذاك، يميلون حيث مالت التفاهة

هي أن يسيل مداد قلمك من أجل قضية تعلم أنك لن تربح فيها مالا، ولن تطعم بها بطنك الجائع، ولن تواري بها سوءة جسدك النحيل، بل ستفقد بسببها الكثير مما تملك، وتقطع عنك الكثير مما ترغب في الوصول إليه، ومع ذلك تواصل السير وتترك كل ذلك خلفك، وتطلق العنان للقلم يخطو حيث أراد له ضميرك وقلبك.

يتقدم غيرك في سلم الماديات؛ الوظائف الكبيرة والمنازل الفخمة والسيارات المغرية، لأنهم يكتبون عن فلان، يمجدون هذا المذهب ويحطون من قيمة ذاك، يميلون حيث مالت التفاهة، يمتصون منها ويتأرجحون دون مبدأ حيث المنفعة المادية، بينما تظل أنت لا تكتب كلمة حتى تحسب لها ألف حساب، وقد تمسحها لأنها لا تقنع ضميرك الذي يقدس هذه القضية أو تلك، ولا يسيل مداد القلم إلا من أجل هذه الرسالة أو تلك.

بينك وبينه كما بين الأرض والسماوات.. نعم، أنتما على طاولة واحدة في مقهى واحد، تكتبان بقلم واحد وفي دفتر للشركة نفسها، لكنك بعيد عنه بُعد المشرقين؛ تلك مسافات أخرى وقياس آخر، وميزان آخر لا يحكم فيه غير المبدأ، ولا تبيّن قيمته وحقيقته غير تلك القضية التي تحملها أنت ولا يحملها هو.

ألا يعلم هذا المبدع الوفي أن عاقبته لن تكون في أحسن الأحوال غير الموت أو السجن؟ بلى إنه يعلم.. بل إنه مع كل لوحة يرسمها، ومع كل كلمة يقولها، يشعر بأصناف من العذاب قد تنتظره

تلك هي الحقيقة، فلا تستغرب! فما الفرق بين الرسام الذي يرسم في الأسبوع لوحة باعتماد خمس ريشات وسبعة أنواع من الأصباغ وأربع أوراق رسم فقط، وآخر محاط بخزانة لكل أنواع الريشات والأصباغ والأوراق، يجلس على مكتبه في قاعة مكيفة، يتقاضى على كل لوحة ما يعادل أجرتك الشهرية، ويخرج للناس بعشرات اللوحات في كل يوم.

يسترزق من فلان فيرسم كاريكاتيرا يسخر من خصمه وخصم أصحاب الشهرة والمال، ويعلي من قيمة منحط لأنه يحط في لوحة أخرى من قيمة خصمه العالية، يتتبع هفوات الناس وسقطاتهم، يفضح عوراتهم وأعراضهم، يحضر كالذباب في مزابل الناس، يأخذ من فضلاتهم فيمتص من هنا وهناك طلبا للمال والشهرة واللذة الزائلة.

أما الأول، فإنه يزهد في قوت يومه من أجل ورقة رسم في الأسبوع، وقد يبيع شيئا من ممتلكاته الخاصة: معطفه، قبعته التاريخية، لوحة أهداها له رسام قديم، قلم فاخر جاءه هدية من صديق له.. يبيع ذلك من أجل قارورة صباغة يشتريها بكل فخر، من أجل ريشة يراجع البائع في ثمنها، من أجل أوراق بيضاء هي الأرخص ثمنا بين أنواع الورق.

يبيع كل ذلك ليرسم بما اشتراه لوحة عن قضية إنسانية خذلها كل العالم، وقد لا يجد شيئا من ذلك فيرسمها على حائط في شارع عام، أو على جدران مدرسة. هي صورة ثمينة لا يرسمها إلا بعد معاناة، لا يحمل بها سوى رسالة ثقيلة تخلت عن حملها أمم الأرض كلها، رسالة أبى لها السقوط قبل أن تسقط روحه.

يشتري قارورة صباغة بآخر قطعة نقدية في جيبه، ريشة قديمة ضاعت معظم شعيراتها بكثرة الاستعمال، يرسم بها آخر مشهد في حرب ظالمة، في معركة إنسان مظلوم، في إسعاد أم مكلومة، في مسح دمعة طفل يتيم، ثم تكون تلك اللوحة سببا في رصاصة تشق دماغه، أو قرار قضائي يحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

ألا يعلم هذا المبدع الوفي أن عاقبته لن تكون في أحسن الأحوال غير الموت أو السجن؟ بلى إنه يعلم.. بل إنه مع كل لوحة يرسمها، ومع كل كلمة يقولها، يشعر بأصناف من العذاب قد تنتظره، بل لعله تمنى مع كل نفَس وهو يرسم أن لا يلقى في سبيل عمله ذاك شيئا آخر أسوأ من الموت الذي يكون برصاصة واحدة، أو من السجن الذي قد يمنح له المزيد من الفرص لرسم لوحات أخرى، وتأليف قصائد أخرى.

إنه يعلم كل ذلك، لكنها محنة الكتابة والإبداع حينما تحمل في شرايينها رسالة الإنسان وهمّه.