أتمتة التعليم في السودان ضمن خطة عشرية

تواجه منظومة التعليم في السودان تحديات جمة متراكمة،​ انعكست بوضوح في تدني جودة المخرجات وتزايد الفجوة بين متطلبات التنمية وواقع البيئة المدرسية،​ خاصة مع تصاعد الأزمات والحروب الأخيرة التي وصلت ذروتها عام 2023.

وفي ذات الوقت،​ يبرز الأمل في التحولات الرقمية والتحولات العالمية في التعليم،​ والتي تجعل أتمتة التعليم (أي التشغيل الآلي للعمليات التعليمية والإدارية باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي) أحد أهم الحلول الإستراتيجية للنهوض بالقطاع وبناء نظام تعليمي عصري ومقاوم للأزمات.

إن تبني السودان لمشروع وطني متكامل لأتمتة التعليم ضمن خطة عشرية، للفترة بين عامي 2026 و2036، ليس مجرد رفاهية تقنية، بل ضرورة تربوية واقتصادية وتنافسية في سباق التحول الرقمي العالمي،​ وتجربة أثبتت نجاحها في العديد من الدول النامية، وعلى رأسها نيجيريا وكينيا ورواندا.

يهدف هذا المقال إلى تعريف دقيق بمفهوم الأتمتة التعليمية،​ وبيان السياق السوداني قبل عام 2026، وتشخيص أبرز التحديات والفرص،​ ورسم المعالم الرئيسية لخطة إستراتيجية وطنية تعتمد ثلاث مراحل زمنية،​ وينتهي إلى إبراز أهم التوصيات التربوية والتقنية والاقتصادية،​ بما يجعل هذا المشروع أرضية فكرية وعلمية لخطة إصلاح مستدام، يحاكي المعايير الدولية ويستفيد من التجارب الأفريقية المماثلة،​ بالاعتماد على أحدث بيانات اليونسكو والبنك الدولي والتقارير الحديثة ذات الصلة.

مر التعليم السوداني بتحولات متعاقبة منذ الاستقلال،​ إلا أن التراكمات الهيكلية والاقتصادية والسياسية،​ وتوالي الأزمات والحروب الأهلية الناشبة أخيرا، أدت إلى تفاقم التحديات داخل البيئة التعليمية

تعريف الأتمتة التعليمية ومكانتها العالمية

الأتمتة التعليمية (Educational Automation) هي تشكيلة من العمليات والأنظمة والبرمجيات، التي تسمح بتشغيل وإدارة الأنشطة التربوية والإدارية المختلفة في المدارس والمؤسسات الأكاديمية بصورة تلقائية،​ بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي،​ لتحسين جودة وكفاءة العملية التعليمية، وخفض معدلات الخطأ، وتوفير الوقت والموارد.

ويشمل مفهوم الأتمتة التعليمية مجالات متعددة،​ منها:

إدارة حضور وانصراف الطلاب إلكترونيا.

التصحيح الآلي للاختبارات وتقديم ملاحظات فورية.

تطوير محتوى تعليمي رقمي تكيفي (Adaptive Content).

إدارة المناهج وجدولة الحصص عبر منصات ذكية.

تطبيقات تحليل أداء الطلاب والمعلمين لوضع خطط دعم فردية.

استخدام الروبوتات وبرامج الدردشة الآلية في الدعم الفني والتوجيه.

إدارة البيانات الإدارية إلكترونيا وتقارير الإنجاز المدرسي بشكل تفاعلي.

ومع تطور الذكاء الاصطناعي والتصميم التعليمي الرقمي وتكنولوجيا الواقع الافتراضي،​ اتسع مجال الأتمتة ليشمل تخصيص تجربة التعلم لكل طالب،​ ورفع كفاءة الإدارة المدرسية،​ والتغلب على معوقات الجغرافيا واللغة والموارد البشرية،​ لتتحول العملية التعليمية بالتدريج من منظومة تقليدية، تعتمد على الإجراءات اليدوية، إلى نظام ذكي ديناميكي يناسب اقتصادات المعرفة ويسهم في التنافسية الوطنية.

في المستوى العالمي،​ أصبح دمج الأتمتة والرقمنة في التعليم هدفا مركزيا في إستراتيجيات التنمية المستدامة (هدف التعليم 2030)، ودعما لمبدأ التعليم الشامل والمنصف والمتكيف مع التطورات التقنية.​ وتزداد أهمية الأتمتة في الدول النامية؛ حيث تسهم في سد الفجوة بين الحضر والريف، وتوفر حلولا لمشكلات المعلمين ونقص البنية التحتية.

تؤكد تقارير اليونسكو لعام 2023 وتقارير البنك الدولي أن السودان قبيل انطلاق خطة 2026-2036 يقف أمام "حقبة فقد تربوي غير مسبوق"،​ حيث تجاوز عدد الأطفال خارج النظام التعليمي 19 مليون طفل

السياق التربوي في السودان قبل عام 2026

مر التعليم السوداني بتحولات متعاقبة منذ الاستقلال،​ إلا أن التراكمات الهيكلية والاقتصادية والسياسية،​ وتوالي الأزمات والحروب الأهلية الناشبة أخيرا، أدت إلى تفاقم التحديات داخل البيئة التعليمية، وأثر مباشرة على الفصول الدراسية والانتظام المدرسي ومستوى التحصيل.

تشير بيانات منظمة اليونسكو والبنك الدولي إلى تدهور مؤشرات التعليم الأساسية خلال العقدين الأخيرين في السودان لأسباب عدة؛ منها ضعف التمويل الحكومي (انخفض إلى نحو 2% من الناتج المحلي وفق بيانات 2022، مقارنة بـ5-6% كمتوسط دولي)،​ وتضخم أعداد الطلاب مع محدودية التوسع في المدارس والبنية الرقمية،​ إلى جانب هشاشة شبكة الاتصالات في معظم المناطق الريفية.

كما ازداد الطين بلة بخروج ملايين الأطفال عن المسار المدرسي بفعل النزاعات الحربية منذ 2023، واللجوء القسري واستخدام المدارس كملاجئ للنازحين،​ ما أدى إلى شلل شبه كامل في قطاع التعليم في بعض الولايات،​ وتشتت مئات آلاف المعلمين، وصعوبة تدريبهم ودعمهم التقني والإداري.

وتؤكد تقارير اليونسكو لعام 2023 وتقارير البنك الدولي أن السودان قبيل انطلاق خطة 2026-2036 يقف أمام "حقبة فقد تربوي غير مسبوق"،​ حيث تجاوز عدد الأطفال خارج النظام التعليمي 19 مليون طفل، بواقع 90% من الفئة المدرسية في بعض الولايات،​ وازداد التفاوت الحضري الريفي،​ وتدنت مؤشرات التعلم الرقمي (أقل من 25% تغطية للإنترنت وأقل من 10% استخدام للتعليم الرقمي في المرحلة الثانوية)،​ وارتفعت فجوة الكفاءة بين قدرات المعلمين ومتطلبات التعليم الذكي.

على الرغم من هذه الصورة القاتمة،​ لم يفقد السودان بوادر الأمل: ففي العامين 2024 و2025 شرعت وزارة التربية والتعليم،​ بدعم من اليونسكو وشركاء دوليين،​ في تطوير خطة انتقالية ثلاثية (2026-2036)، تضع الأتمتة التعليمية في قلب الإستراتيجية،​ وتجمع بين الاستثمار في البنية الرقمية،​ وتحديث المناهج،​ وتمكين المعلمين،​ وتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر هشاشة.

تشخيص التحديات البنيوية والفرص المتاحة

أولا: التحديات الرئيسية

ضعف البنية التحتية وشبكات الاتصال: النسبة المتاحة من المدارس المتصلة بالإنترنت والمجهزة بالأجهزة الذكية متدنية إلى أقل من 20% وفق تقرير اليونسكو،​ وتعاني معظم مدارس الريف من نقص الكهرباء وغياب أجهزة الحاسوب والألواح الذكية.

النسبة المتاحة من المدارس المتصلة بالإنترنت والمجهزة بالأجهزة الذكية متدنية إلى أقل من 20% وفق تقرير اليونسكو،​ وتعاني معظم مدارس الريف من نقص الكهرباء وغياب أجهزة الحاسوب والألواح الذكية. عجز التمويل وعدم الاستقرار المالي: نسبة الإنفاق العام على التعليم ظلت عند حدود 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتطلب الانتقال إلى التعليم الرقمي تكاليف ابتدائية مرتفعة (بناء شبكات الإنترنت،​ شراء الأجهزة،​ تدريب الموارد البشرية)،​ ما يشكل ضغطا هائلا على وزارة التربية في ظل تراجع عائدات الدولة بسبب النزاعات والأزمات.

نسبة الإنفاق العام على التعليم ظلت عند حدود 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتطلب الانتقال إلى التعليم الرقمي تكاليف ابتدائية مرتفعة (بناء شبكات الإنترنت،​ شراء الأجهزة،​ تدريب الموارد البشرية)،​ ما يشكل ضغطا هائلا على وزارة التربية في ظل تراجع عائدات الدولة بسبب النزاعات والأزمات. تشتت أعداد الطلاب والمعلمين وموجات النزوح: أدى النزاع الداخلي والهجرات القسرية إلى خروج ملايين الأطفال من المدارس، وتوزعهم في مناطق جديدة يصعب فيها توفير بنية تحتية تعليمية تقليدية،​ ما يجعل وجود بدائل تقنية ومرنة أمرا ضروريا.

أدى النزاع الداخلي والهجرات القسرية إلى خروج ملايين الأطفال من المدارس، وتوزعهم في مناطق جديدة يصعب فيها توفير بنية تحتية تعليمية تقليدية،​ ما يجعل وجود بدائل تقنية ومرنة أمرا ضروريا. مقاومة التغيير وقصور الثقافة الرقمية: هناك مقاومة نسبية من جانب بعض المعلمين والإداريين لاستخدام أدوات الأتمتة،​ وقصور في التدريب على إدارة المنصات الذكية ودمج التقنية في الفصول،​ مع تدنٍ في وعي الطلاب وأولياء الأمور بممارسات التعليم الإلكتروني والتعليم الذاتي.

هناك مقاومة نسبية من جانب بعض المعلمين والإداريين لاستخدام أدوات الأتمتة،​ وقصور في التدريب على إدارة المنصات الذكية ودمج التقنية في الفصول،​ مع تدنٍ في وعي الطلاب وأولياء الأمور بممارسات التعليم الإلكتروني والتعليم الذاتي. مخاوف الخصوصية وضعف حماية البيانات: تشكل حماية بيانات الطلاب والمعلمين، والشفافية في إدارة نظم المعلومات والأمن السيبراني، تحديا جوهريا في ظل نقص التشريعات والبروتوكولات المنظمة.

تشكل حماية بيانات الطلاب والمعلمين، والشفافية في إدارة نظم المعلومات والأمن السيبراني، تحديا جوهريا في ظل نقص التشريعات والبروتوكولات المنظمة. الاختلال الجندري والجغرافي: لا يزال وصول الفتيات وبعض الأقليات للتعليم- وخاصة التقني- أقل بكثير من المتوسط،​ في ظل فجوة النوع والجهة، ونقص الاهتمام بالمناطق الريفية والهامشية.

تقود أتمتة الإجراءات الإدارية، وتقليل الأعمال الورقية، إلى تخفيف الأعباء المالية والوقتية على الهيئات التعليمية،​ وتعطي مساحة أكبر للمعلمين للتركيز على الابتكار

ثانيا: الفرص الإستراتيجية

توفر دعم دولي وشراكات: بادرت اليونسكو ومؤسسات التمويل الدولية بإطلاق خطة دعم بقيمة 400 مليون دولار للخطة الانتقالية المقرر تدشينها في 2026​، مع ضمان استقرار الدعم المالي والتقني لبرامج الأتمتة،​ إلى جانب مشاركة خبراء أفارقة ودوليين في تطوير نماذج التعليم الذكي.

بادرت اليونسكو ومؤسسات التمويل الدولية بإطلاق خطة دعم بقيمة 400 مليون دولار للخطة الانتقالية المقرر تدشينها في 2026​، مع ضمان استقرار الدعم المالي والتقني لبرامج الأتمتة،​ إلى جانب مشاركة خبراء أفارقة ودوليين في تطوير نماذج التعليم الذكي. تجارب أفريقية ملهمة: أظهرت التجارب الحديثة في نيجيريا وكينيا ورواندا أن الدول الأفريقية قادرة، خلال 5 إلى 10 سنوات، على الانتقال التدريجي نحو التعليم المؤتمت باستخدام منصات التعلم عن بُعد والوسائط التفاعلية؛ حيث بلغت نسبة التعليم التكنولوجي في رواندا أكثر من 35% من المدارس،​ ونجحت كينيا في ربط أكثر من 70% من مدارسها بشبكة الإنترنت، واستخدام الإذاعة التعليمية كمكمل للمدرسة التقليدية.

أظهرت التجارب الحديثة في نيجيريا وكينيا ورواندا أن الدول الأفريقية قادرة، خلال 5 إلى 10 سنوات، على الانتقال التدريجي نحو التعليم المؤتمت باستخدام منصات التعلم عن بُعد والوسائط التفاعلية؛ حيث بلغت نسبة التعليم التكنولوجي في رواندا أكثر من 35% من المدارس،​ ونجحت كينيا في ربط أكثر من 70% من مدارسها بشبكة الإنترنت، واستخدام الإذاعة التعليمية كمكمل للمدرسة التقليدية. جاذبية التعليم الرقمي في المناطق النائية: يتيح التعليم المؤتمت التغلب على عقبات الجغرافيا، ويصل بالمواد التعليمية إلى الطلاب في أقصى الريف والبادية،​ وفضلا عن ذلك يتيح منصات دعم وتعلم تكيفي، تراعي الفروق بين الشرائح المختلفة من المتعلمين.

يتيح التعليم المؤتمت التغلب على عقبات الجغرافيا، ويصل بالمواد التعليمية إلى الطلاب في أقصى الريف والبادية،​ وفضلا عن ذلك يتيح منصات دعم وتعلم تكيفي، تراعي الفروق بين الشرائح المختلفة من المتعلمين. فوائد اقتصادية وإدارية مباشرة: تقود أتمتة الإجراءات الإدارية، وتقليل الأعمال الورقية، إلى تخفيف الأعباء المالية والوقتية على الهيئات التعليمية،​ وتعطي مساحة أكبر للمعلمين للتركيز على الابتكار والتفاعل المباشر،​ مع إمكانية تعويض العجز البشري في بعض المناطق بوسائل تكنولوجية.

عرض الخطة الإستراتيجية الوطنية (2026-2036)

المرحلة الأولى: التأسيس والبناء (2026-2030)

تهدف هذه المرحلة إلى بناء قاعدة رقمية صلبة،​ تبدأ من حصر شامل لاحتياجات المدارس، وتحليل الفجوة الرقمية، وتقييم توفير الأجهزة وشبكات الاتصال. تشمل الأهداف الرئيسية:

تهيئة البنية التحتية: ربط 50% من المدارس (مع أولوية المناطق الأكثر كثافة) بالإنترنت، وتوفير أجهزة الحاسوب/الألواح الذكية، وتزويد المدارس بالشبكات الكهربائية حسب الإمكانات المتاحة، وإدخال الطاقة الشمسية كحل بديل في المناطق الريفية.

ربط 50% من المدارس (مع أولوية المناطق الأكثر كثافة) بالإنترنت، وتوفير أجهزة الحاسوب/الألواح الذكية، وتزويد المدارس بالشبكات الكهربائية حسب الإمكانات المتاحة، وإدخال الطاقة الشمسية كحل بديل في المناطق الريفية. تدريب الكوادر البشرية: إطلاق برنامج وطني لتدريب المعلمين والإداريين على استخدام منصات التعليم الرقمي (بحد أدنى 40 ألف معلم سنويا)،​ مع إشراك الجامعات المحلية والخبراء الأجانب في بناء مناهج التدريب التفاعلي.

إطلاق برنامج وطني لتدريب المعلمين والإداريين على استخدام منصات التعليم الرقمي (بحد أدنى 40 ألف معلم سنويا)،​ مع إشراك الجامعات المحلية والخبراء الأجانب في بناء مناهج التدريب التفاعلي. تجريب المنصات الذكية: تطبيق تجريبي تدريجي لأدوات الإدارة المدرسية الذكية،​ بدءا من منصات الحضور والتقييم الآلي،​ وتقديم دعم فني فوري للمعلمين، ومعالجة العقبات الثقافية والتعليمية عبر ورش عمل مجتمعية.

تطبيق تجريبي تدريجي لأدوات الإدارة المدرسية الذكية،​ بدءا من منصات الحضور والتقييم الآلي،​ وتقديم دعم فني فوري للمعلمين، ومعالجة العقبات الثقافية والتعليمية عبر ورش عمل مجتمعية. تطوير المناهج والمحتوى الرقمي: الشروع في تحويل المناهج الوطنية إلى مناهج رقمية تكيفية، تتيح تخصيص تجربة التعلم لكل طالب حسب قدراته،​ وإطلاق منصات تعليمية قومية لدعم التعليم الذاتي والدروس المصورة،​ وتكثيف إنتاج محتوى عربي ومحلي بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية.

الشروع في تحويل المناهج الوطنية إلى مناهج رقمية تكيفية، تتيح تخصيص تجربة التعلم لكل طالب حسب قدراته،​ وإطلاق منصات تعليمية قومية لدعم التعليم الذاتي والدروس المصورة،​ وتكثيف إنتاج محتوى عربي ومحلي بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية. شراكات دولية وقطاع خاص: الاستفادة من التجارب الأفريقية في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لاستقطاب حلول تعليمية منخفضة التكلفة،​ وتطبيق نماذج التمويل التعاوني مع المنظمات الدولية والشركات التكنولوجية.

من الناحية الاقتصادية،​ فإن التكلفة الأولية لأتمتة التعليم سيتم تعويضها بأضعاف من خلال التقليل من الهدر المالي والإداري،​ وزيادة اكتساب الطلاب للمهارات الحيوية،​ وتحقيق العدالة الرقمية

المرحلة الثانية: التوسع والنضج (2031-2033)

في هذه المرحلة، يتم البناء على إنجازات التأسيس والتوسع التدريجي في تغطية الأتمتة التعليمية:

رفع نسبة الربط الرقمي إلى 85% من المدارس ،​ وخاصة في الولايات الطرفية وبيئات النزوح.

،​ وخاصة في الولايات الطرفية وبيئات النزوح. دمج التعليم الذكي بالمناهج الجديدة: تقييم كفاءة منصات التعلّم الرقمي،​ وإطلاق برامج تعليم تكيفي موسعة تجمع بين الحضور الواقعي والمحتوى الافتراضي،​ وإدخال اختبارات تقييم الأداء المؤتمتة على نطاق قومي.

تقييم كفاءة منصات التعلّم الرقمي،​ وإطلاق برامج تعليم تكيفي موسعة تجمع بين الحضور الواقعي والمحتوى الافتراضي،​ وإدخال اختبارات تقييم الأداء المؤتمتة على نطاق قومي. تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي: إدخال أدوات تحليلات الأداء التنبؤية، لاكتشاف الطلاب المعرّضين للتسرب وتركيز الدعم عليهم، وتفعيل الروبوتات التعليمية (الدردشة الذكية وأتمتة الإجابة عن الأسئلة والتوجيه الأكاديمي).

إدخال أدوات تحليلات الأداء التنبؤية، لاكتشاف الطلاب المعرّضين للتسرب وتركيز الدعم عليهم، وتفعيل الروبوتات التعليمية (الدردشة الذكية وأتمتة الإجابة عن الأسئلة والتوجيه الأكاديمي). تمكين التعليم الإلكتروني في مناطق الأزمات: تطوير نماذج "فصول ذكية متنقلة"، تعتمد الحزم التعليمية السريعة والتعليم عبر الإذاعة والتلفزيون والرسائل النصية،​ لضمان استمرارية التعليم في ظروف الطوارئ والنزاعات.

تطوير نماذج "فصول ذكية متنقلة"، تعتمد الحزم التعليمية السريعة والتعليم عبر الإذاعة والتلفزيون والرسائل النصية،​ لضمان استمرارية التعليم في ظروف الطوارئ والنزاعات. توسعة برامج تدريب المعلمين تقنيا وتربويا: تحديث برامج التنمية المهنية للمعلمين باستمرار، وتخصيص حصص شهرية للتدريب على المستجدات التقنية والتربوية والتقييم المؤتمت.

تحديث برامج التنمية المهنية للمعلمين باستمرار، وتخصيص حصص شهرية للتدريب على المستجدات التقنية والتربوية والتقييم المؤتمت. تأسيس مرصد وطني لذكاء الأداء التعليمي: جمع وتحليل البيانات الوطنية حول الفجوات النوعية والجغرافية ومؤشرات التقدم؛ لإعادة تخطيط السياسات المستقبلية كأساس للمرحلة الثالثة من المشروع.

المرحلة الثالثة: التكامل والاستدامة (2034-2036)

تركز المرحلة الأخيرة على تعميم الأتمتة والاستدامة المؤسسية والبنية الرقابية والسياساتية:

تعزيز الحوكمة الرقمية وإصدار تشريعات حماية البيانات: تحديث التشريعات الوطنية لضمان خصوصية بيانات الطلاب والمعلمين،​ وتأسيس قواعد حاكمة للأمن السيبراني داخل المؤسسات التعليمية.

تحديث التشريعات الوطنية لضمان خصوصية بيانات الطلاب والمعلمين،​ وتأسيس قواعد حاكمة للأمن السيبراني داخل المؤسسات التعليمية. تطوير منظومات التعليم مدى الحياة والتعلم الذاتي: إطلاق منصات متكاملة للمحتوى المفتوح والتحصيل التعاوني والمهارات الرقمية،​ ليشمل كافة الفئات العمرية ويربط بين التعليم المهني والأكاديمي وسوق العمل.

إطلاق منصات متكاملة للمحتوى المفتوح والتحصيل التعاوني والمهارات الرقمية،​ ليشمل كافة الفئات العمرية ويربط بين التعليم المهني والأكاديمي وسوق العمل. تقييم شامل للأثر الاقتصادي والتربوي: تنفيذ دراسات أثر مقارنة لقياس مردود الاستثمار في أتمتة التعليم على النمو الاقتصادي، وتقليص فجوة الأمية التقنية، وتحسين التنافسية المهنية، وتوطين المعرفة العلمية.

تنفيذ دراسات أثر مقارنة لقياس مردود الاستثمار في أتمتة التعليم على النمو الاقتصادي، وتقليص فجوة الأمية التقنية، وتحسين التنافسية المهنية، وتوطين المعرفة العلمية. تعميم الثقافة الرقمية المجتمعية: حملات تثقيف وطنية حول المواطنة الرقمية والتعليم الرقمي النشط،​ وإدماج التعليم الإلكتروني للأطفال ذوي الإعاقة والفتيات وسكان المناطق الطرفية؛ لتقليص الفجوة الرقمية والاجتماعية.

حملات تثقيف وطنية حول المواطنة الرقمية والتعليم الرقمي النشط،​ وإدماج التعليم الإلكتروني للأطفال ذوي الإعاقة والفتيات وسكان المناطق الطرفية؛ لتقليص الفجوة الرقمية والاجتماعية. الشراكة مع القطاع الخاص والمبتكرين الشباب: ترسيخ الشراكة لصناعة تطبيقات تعليمية سودانية،​ وتحفيز ريادة الأعمال التربوية والمحتوى الرقمي المحلي،​ وتوسيع نماذج تمويل التعليم الابتكاري.

دخل السودان مطلع 2026 مرحلة مفصلية في تاريخ نظامه التعليمي،​ حيث لم يعد خيار "التعليم المؤتمت" ترفا فكريا،​ بل بات رافعة أساسية لإنقاذ جيل كامل مهدد بفقدان المستقبل التعليمي وضياع رأس المال البشري والاقتصادي للأمة

التوصيات العملية (تربوية- تقنية- اقتصادية)

تأكيد التمويل المستدام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي: يجب رفع نصيب التعليم من الناتج المحلي تدريجيا إلى الحد الأدنى الموصى به أفريقيا (5% إلى 6%)،​ مع تجنيد موارد إضافية (رسوم رمزية،​ دعم قطاع خاص،​ صناديق مجتمعية) لتغطية تكاليف التحول الرقمي والصيانة والتدريب المستمر.

يجب رفع نصيب التعليم من الناتج المحلي تدريجيا إلى الحد الأدنى الموصى به أفريقيا (5% إلى 6%)،​ مع تجنيد موارد إضافية (رسوم رمزية،​ دعم قطاع خاص،​ صناديق مجتمعية) لتغطية تكاليف التحول الرقمي والصيانة والتدريب المستمر. إعادة هيكلة برامج إعداد وتدريب المعلمين: ينبغي تضمين مكون التقنية الرقمية والتعلم الذكي في برامج كليات التربية والتدريب أثناء الخدمة،​ وتخصيص حوافز ومعايير ترقية تربوية مرتبطة بالكفاءة التقنية والقدرة على دمج الأدوات الذكية.

ينبغي تضمين مكون التقنية الرقمية والتعلم الذكي في برامج كليات التربية والتدريب أثناء الخدمة،​ وتخصيص حوافز ومعايير ترقية تربوية مرتبطة بالكفاءة التقنية والقدرة على دمج الأدوات الذكية. انتهاج سياسات تعليمية شاملة ومتعددة القنوات: ضرورة المزج بين التعليم الحضوري والتعليم المؤتمت والتعليم المجتمعي والتعليم عن بعد،​ خصوصا في مناطق الأزمات والنزوح،​ مع تشجيع استخدام الإذاعة والتلفزيون التعليمي والتعلم بالهاتف المحمول كوسائط بديلة موثوقة.

ضرورة المزج بين التعليم الحضوري والتعليم المؤتمت والتعليم المجتمعي والتعليم عن بعد،​ خصوصا في مناطق الأزمات والنزوح،​ مع تشجيع استخدام الإذاعة والتلفزيون التعليمي والتعلم بالهاتف المحمول كوسائط بديلة موثوقة. إنتاج محتوى محلي تفاعلي متنوع وداعم للغة العربية: الاستثمار في منصات مفتوحة ودعم فرق التطوير المحلية (معلمين ومبرمجين وفنيين)، لإنتاج موارد رقمية تتفق مع المناهج السودانية، وتستلهم النموذج الأفريقي (كينيا/رواندا) في رقمنة الدروس باللغة المحلية،​ وتوظيف الذكاء الاصطناعي لترجمة وتبسيط المحتوى للطلاب ضعاف التحصيل.

الاستثمار في منصات مفتوحة ودعم فرق التطوير المحلية (معلمين ومبرمجين وفنيين)، لإنتاج موارد رقمية تتفق مع المناهج السودانية، وتستلهم النموذج الأفريقي (كينيا/رواندا) في رقمنة الدروس باللغة المحلية،​ وتوظيف الذكاء الاصطناعي لترجمة وتبسيط المحتوى للطلاب ضعاف التحصيل. تعزيز البنية التشريعية لحماية البيانات وخصوصية الطلاب: سن قوانين وتشريعات حديثة لضمان أمن المعلومات في المؤسسات التعليمية،​ وتطبيق التشفير ومعايير الحوكمة الرقمية وفق الممارسات العالمية؛ لطمأنة أولياء الأمور والمعلمين، وتدريب الطلاب على المواطنة الرقمية المسؤولة.

سن قوانين وتشريعات حديثة لضمان أمن المعلومات في المؤسسات التعليمية،​ وتطبيق التشفير ومعايير الحوكمة الرقمية وفق الممارسات العالمية؛ لطمأنة أولياء الأمور والمعلمين، وتدريب الطلاب على المواطنة الرقمية المسؤولة. تخصيص برامج دعم للفتيات وذوي الإعاقة والمناطق الطرفية: العمل على سد الفجوة الرقمية الجندرية والجغرافية عبر توفير أجهزة خاصة، وبرامج محتوى ملاءمة، وحملات تثقيف لمنع التسرب وتعزيز المشاركة التكنولوجية للمحرومين، وضمان تكافؤ الفرص.

العمل على سد الفجوة الرقمية الجندرية والجغرافية عبر توفير أجهزة خاصة، وبرامج محتوى ملاءمة، وحملات تثقيف لمنع التسرب وتعزيز المشاركة التكنولوجية للمحرومين، وضمان تكافؤ الفرص. إطلاق مسابقات سنوية للابتكار التربوي وتحفيز الاقتصاد الرقمي التعليمي: رعاية مسابقات وطنية وإقليمية لتحفيز فئة الشباب على تطوير حلول تعليمية ذكية لسد تحديات المناطق الريفية،​ وتسهيل انتقال تطبيقات الأتمتة من النماذج التجريبية إلى نطاق واسع.

رعاية مسابقات وطنية وإقليمية لتحفيز فئة الشباب على تطوير حلول تعليمية ذكية لسد تحديات المناطق الريفية،​ وتسهيل انتقال تطبيقات الأتمتة من النماذج التجريبية إلى نطاق واسع. التقييم المستمر والشامل للأثر: تأسيس نظام وطني لرصد وتقييم مؤشرات الأتمتة،​ وقياس مستويات التحصيل الأكاديمي ومعدلات التسرب والفجوة الرقمية،​ وتحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للتحول التعليمي الذكي سنويا،​ مع نشر النتائج بشفافية لتوجيه القرارات الإستراتيجية المستقبلية.

دخل السودان مطلع 2026 مرحلة مفصلية في تاريخ نظامه التعليمي،​ حيث لم يعد خيار "التعليم المؤتمت" ترفا فكريا،​ بل بات رافعة أساسية لإنقاذ جيل كامل مهدد بفقدان المستقبل التعليمي وضياع رأس المال البشري والاقتصادي للأمة.

لقد أثبتت تجارب رواندا وكينيا ونيجيريا أن الاستثمار المنظم في أتمتة التعليم، بمفهومه الشامل الإداري والأكاديمي، قادر خلال سنوات قليلة على سد الفجوة البنيوية الرقمية،​ ورفع كفاءة المعلم،​ وتخفيض معدلات التسرب والأمية، ومن ثم دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو نمط المعرفة والتنافسية العالمية.

إن النجاح في مشروع أتمتة التعليم في السودان يتطلب إرادة سياسية قوية،​ وإدارة منفتحة على الشراكات الدولية،​ وتمويلا مستداما،​ وانخراط المجتمع المدني،​ وتبنّي نموذج تدريجي مرن وعدم استعجال النتائج،​ وتقييم السياسات باستمرار وبمقاييس رقمية دقيقة.

من الناحية الاقتصادية،​ فإن التكلفة الأولية لأتمتة التعليم سيتم تعويضها بأضعاف من خلال التقليل من الهدر المالي والإداري،​ وزيادة اكتساب الطلاب للمهارات الحيوية،​ وتحقيق العدالة الرقمية والنمو الاقتصادي الداعم للاستقرار الوطني.

أما من الناحية التقنية،​ فعلى مشروع أتمتة التعليم السوداني أن يوازن بين الحلول المتقدمة والمنصات منخفضة التكلفة،​ وأن يستلهم التجارب الأفريقية الناجحة،​ ويعترف ببنية السودان الثقافية والمتنوعة،​ مع الحرص على المحتوى المحلي وأمن البيانات،​ لضمان استدامة التطور ونجاح تعميم الرقمنة في التعليم العام والمهني.

وانطلاقا من رؤية شاملة،​ يمثل مشروع أتمتة التعليم 2026-2036 البوصلة الأهم لاستعادة الأمل ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية. وهو بحق استثمار طويل المدى في رأس المال البشري السوداني،​ وجسر عبور نحو مجتمع رقمي أكثر عدالة وابتكارا ومناعة في مواجهة الأزمات،​ كما أكدت بيانات اليونسكو والبنك الدولي وتجارب الجوار الأفريقي الناجح.

السودان​ اليوم أمام عقد الإصلاح الرقمي الحاسم؛ فإما أن يكون في طليعة الدول الساعية للتمايز والريادة،​ أو أن تستمر عجلة الأزمات في إنتاج العزلة الأمية الجديدة التي لن تطيقها أجيال الغد.