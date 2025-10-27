الفشل ليس عيبا!

في مجتمعاتنا العربية، لا يزال الفشل كلمة ثقيلة على النفوس، ومصدرا للخوف والهروب أكثر من كونه دافعا للتعلم والمحاولة. كثيرون ينشؤون على معادلة خاطئة مفادها: "إما النجاح من أول مرة، أو العار"، حتى غدا الفشل وصمة لا يجرؤ أحد على الاعتراف بها، رغم أن التاريخ لم يُكتب إلا بمحاولات فاشلة سبقت كل إنجاز عظيم.

في الغرب، تُروى قصص الناجحين الكبار مقرونة بأخطائهم وتعثراتهم، لأنها جزء أصيل من رحلتهم. أما عندنا، فتُروى القصص بلا هفوات، كأن النجاح يولد فجأة دون ألم أو إخفاق

هذه الثقافة تزرع الخوف في عقول الناشئة؛ لا يخاف الطالب من الجهل، بل من العقاب الاجتماعي المصاحب للخطأ، ولا يخاف الشاب من المشروع الجديد، بل من السخرية إن فشل.

وبهذا، نحاصر العقول، ونمنع عنها أخصب مراحل التعلم: التجريب والسقوط، ثم النهوض.

الفشل، في حقيقته، ليس نهاية الطريق، بل هو مجرد منعطف يكشف نقاط ضعفنا، ويعيد ترتيب أولوياتنا، ويصقل شخصياتنا، إذا أحسنا استيعابه. العيب الحقيقي ليس في أن نفشل، بل في أن نستسلم للفشل، أو نرفض الاعتراف به، أو نخفيه خشية نظرة الناس.

هذه الروايات المشوهة ترسخ فكرة خطيرة: "إما أن تنجح من أول مرة، أو لا تحاول أصلا".

إن الإنسان الذي لا يفشل لا يتعلم، والنجاح الذي لم يسبقه فشل لا يعلمنا شيئا عن الصبر، ولا عن الإصرار، ولا عن تجاوز الذات. ولو تأملنا في قصص الرواد لوجدنا أن معظمهم مروا بمحطات سقوط قاسية، لكنهم لم يُعرفوا بفشلهم، بل بما فعلوه بعده.

توماس إديسون، الذي أخفق مئات المرات قبل أن يخترع المصباح الكهربائي، قال مقولته الشهيرة: "لم أفشل، بل وجدت 999 طريقة لا تؤدي إلى النتيجة التي أبحث عنها".

في مدارسنا، يلقن الطالب أن الخطأ عار، وأن الرسوب فضيحة، ولا يعطى حق المحاولة الثانية دون أن يشعر بالذل أو النقص. كم من عقل أُحبط لأنه لم يُعط فرصة للتعثر دون أن يدان! وكم من موهبة ضاعت لأن صاحبها خجل أن يقول: "فشلت"!

إن ترسيخ فكرة أن الفشل جزء من النجاح لا يعني التهاون أو تبرير الكسل، بل يعني الاعتراف بأن المحاولة هي الأهم، وأن الاستمرار رغم السقوط هو ما يصنع الفارق

فإذا أردنا لأبنائنا أن يكونوا روادا، فلا بد أن نعيد صياغة وعيهم تجاه الفشل، ونمنحهم الثقة ليخطئوا ويتعلموا. وعلينا، نحن الكبار، أن نكون قدوة لهم في ذلك؛ لا نطلب منهم الكمال، بل نبني فيهم روح الاجتهاد والمثابرة والمرونة.

الفشل ليس عيبا، بل العيب أن نخافه لدرجة تجعلنا لا نحيا أبدا… نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الفشل في وعي الأجيال، لا كوصمة، بل كجزء طبيعي من مسار النمو والتعلم، إننا بحاجة إلى مدارس تعلم كيف ننهض بعد السقوط، لا فقط كيف نحفظ الأجوبة الصحيحة… بحاجة إلى بيئة تتيح للناس التجربة والخطأ، دون خوف من السخرية أو التحقير.

الشخص الناجح ليس من لم يسقط أبدا، بل من تعلم كيف ينهض في كل مرة سقط فيها.

ولعل من المهم أيضا التوقف عن ربط النجاح بالنتائج النهائية فقط؛ فنجاحنا الحقيقي هو في الرحلة، وفي الجهد، وفي التحسين المستمر.

الفشل، أحيانا، يفتح لنا أبوابا ما كنا لنتخيلها، ويقودنا إلى مسارات أكثر نضجا واتزانا. وفي كثير من الحالات، تكون التجارب الفاشلة هي التي تجعل قصتنا أكثر إنسانية وصدقا.

ولكي نخلق بيئة صحية، يجب أن نشجع على ثقافة الاعتراف بالفشل، لا التستر عليه.. يجب أن نسمح للأب أن يقول لابنه: "أنا أخطأت في هذا"، وللمعلم أن يقول لتلميذه: "كنت مثلك وارتكبت أخطاء"، وللمسؤول أن يعترف بأن قرارا اتخذه لم يكن موفقا. حينئذ فقط، يتعلم الجيل الجديد أن الفشل ليس نهاية، بل بداية نضج.

ولعل أخطر ما في الخوف من الفشل أنه يجعل الناس لا يحاولون أصلا؛ فيعيشون على هامش الحياة، ويرضون بالأقل، ويخافون المجازفة، ويموت في داخلهم الطموح… هؤلاء لا يخسرون شيئا سوى الحياة ذاتها.