هل ظلم الإسلام الرجل؟!

ليس هناك خطأ مطبعي في عنوان المقالة، فهذا سؤال قد يرد في ذهن من يرى القيود والواجبات والتكليفات التي شرعها الإسلام للرجل، وأعفى المرأة منها.

قد تتفاجأ المرأة النسوية حين تعلم تفاصيل ذلك، وربما أدى بها الأمر إلى أن تصف الإسلام بأنه دين نسوي مناصر لقضايا المرأة، وليس ديناً ذكورياً كما كنا نظن.

فإذا تجاوزنا الشواهد التاريخية في السيرة النبوية الدالة على حضور المرأة من اللحظة الأولى للإسلام، مثل أن أول إنسان اعتنق هذا الدين لم يكن رجلاً بل كانت امرأة وهي خديجة رضي الله عنها، وقفزنا مباشرة إلى استعراض القرآن الكريم، فإن الصورة ستكون واضحة وكاملة إن شاء الله تعالى.

في الصيام، المرأة تشارك الرجل في عذر السفر والمرض، ثم تنفرد بعد ذلك بأنها تفطر في الحيض والنفاس والحمل والرضاع، وهذا أيضاً من رحمة الشريعة بها

لو نظرنا في القرآن الكريم لوجدناه قد خصص سورتين في شؤون المرأة؛ فعندنا سورة النساء الكبرى المعروفة، وعندنا سورة الطلاق وهي سورة النساء الصغرى، وليس عندنا في المصحف "سورة الرجال"! وإنما تأتي خطابات الشريعة عامة وشاملة، تخاطب الجنسين على السواء كما هو مقرر في علم الأصول، إلا ما دل الدليل على تخصيصه بجنس معين.

ثم لنذهب بعد ذلك إلى أركان الإسلام العملية الأربعة، ولنستعرضها سريعاً لنرى كيف أن الإسلام خفف كثيراً على المرأة بخلاف الرجل: ولنبدأ بالصلاة؛ فإن الرجل هو الذي يجب عليه -في الجملة- أن يعمر مساجد الله، ويذهب طائفة من العلماء إلى أنه يجب عليه أن يقيم الفروض الخمسة جماعة سواء كان في المسجد أو غيره، بينما المرأة لا يجب عليها أن تصلي جماعة ولا حضور المساجد، بل العكس تماماً؛ المرأة أجرها أعظم لو صلت في بيتها كما دلت الأحاديث الصحيحة.

وقد تستهين بعض الأخوات الكريمات بهذا الأمر وتظنه هيناً، وهو عند الله عظيم. وأنا أدعو الأخت القارئة أن تجرب لمدة أسبوع واحد فقط أن تصلي جميع الفروض الخمسة يومياً في الجامع، وحينها ستدرك أن هذا ليس بالأمر الهين. ومن هنا كان أجر الجماعة يزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، لا سيما إذا عرف الإنسان مشقة ترك الفراش الوثير، وإسباغ الوضوء مع شدة البرد، والذهاب إلى الجامع في الظلم. ولذلك أخبر النبي ﷺ بعظم أجر إسباغ الوضوء على المكاره. فإذا جربت المرأة ذلك أسبوعاً ووجدته شاقاً، فلتعلم أن هذه هي حياة الرجل أبد الدهر.

وأنا على وعي تام بأن بعض القراء سيقول: إن هذا -أعني وجوب الجماعة- ليس رأي جميع المذاهب، وإنما رأي بعض الفقهاء. فأقول: حتى أتباع المذاهب الأخرى التي لا توجب الجماعة ولا توجب الحضور في المساجد، تجد الرجال يحرصون على أدائها كذلك طلباً للأجر. والمقصود أنه لا يقول فقيه اليوم بوجوبها على المرأة جماعة وفي المسجد.

وقل مثل ذلك في صلاة الجمعة والاستسقاء والجنازة والعيدين والكسوف، لا يجب على المرأة منها شيء.

جماهير الفقهاء يسقطون الزكاة -مع أنه من أركان الإسلام- عن المرأة في الحلي المستعمل، ولو بلغت قيمته الملايين!

ولنذهب بعد ذلك إلى الصيام، فإن المرأة تشارك الرجل في عذر السفر والمرض، ثم تنفرد بعد ذلك بأنها تفطر في الحيض والنفاس والحمل والرضاع، وهذا أيضاً من رحمة الشريعة بها.

وأما الحج -وهو من أشق العبادات- لأنه يجتمع فيه البذل المالي والمجهود البدني ومشقة السفر، وهو ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك فإن هذا الركن الركين يسقط عن المرأة ولا يجب عليها لسبب يسير جداً تختص هي به، وهو عدم وجود "محرم" لها. وأما الرجل فبمجرد أن يجد الزاد والراحلة يجب عليه أن يحج. والحكمة من وجود المحرم للمرأة كما هو واضح: أن يقوم على رعايتها وحمايتها وحفظها من بلدها وإلى أن ترجع، مما يعني أن هذا المحرم ما هو -عملياً- إلا "خادم" لها!

وفي باب الزكاة يمكننا أن نضرب مثالاً بمسألة مشهورة كانت وما زالت محل جدل كبير عند العلماء، وهي مسألة "حلي الذهب" المعد للاستعمال؛ فإن جماهير الفقهاء يسقطون الزكاة -مع أنه من أركان الإسلام- عن المرأة في الحلي المستعمل، ولو بلغت قيمته الملايين! وأما الرجل، فإن الشريعة أصلاً تحرم عليه الاستمتاع بالذهب، ولو عاند واشترى حلي ذهب للاستعمال، فإنه تجب عليه زكاته باتفاق الفقهاء كما يقول النووي وغيره.

يجب على الرجل أن يوفر المسكن لزوجته مهما كانت حالته المادية ضعيفة، ولا يجب على المرأة أن تشارك في ذلك ولو كانت تملك الملايين

وإذا ذهبنا نتحدث عن باب النكاح -وهو أكثر باب يتهم فيه خصوم الإسلام الإسلام بظلم المرأة- لوجدنا الحقائق التالية:

أولاً: يجب على الرجل أن يدفع المهر المتفق عليه بينهما ولو كثر، كما قال تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً} والقنطار هو المال الكثير، ولا يجب على المرأة أن تدفع ريالاً واحداً للرجل.

وهذا أمر عظيم ليس بالهين، يتعامى عنه كثير من النسويات لأنه في صالحهن، ولربما قضى الرجل حياته كلها وهو يجمع مالاً ثم يذهب عنه في لحظة واحدة لأجل المهر.

وقد اهتم الإسلام بأمر المهر ونص عليه في القرآن، وجاءت فيه أحاديث كثيرة. ولا أدري ما الذي ستفعله النسوية "المتأسلمة" لو علمت أن الهندوسية تأمر المرأة بأن تدفع المهر إلى الرجل!؟

وقد تقول بعض النساء إن هذا المهر هو مقابل الوطء، فأحب أن أبشرها بأن طوائف من الفقهاء يرون أن المرأة تستحق المهر كاملاً، بل وترث منه لو مات زوجها بمجرد أن يخلو بها خلوة تامة ولو لم يحصل وطء، وهذا هو المروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة.

ثانياً: توجب الشريعة على الزوج أن يتحمل نفقات زوجته وأولاده مدى الحياة. وقضية النفقة أيضاً من القضايا التي يتعامى عنها المخالفون للإسلام، لأنها تهدم خرافة "ظلم المرأة" في الإسلام. ولذلك لن تجد نسوية متأسلمة تطعن في تشريع المهر والنفقة لأنهما يوافقان هواها.

ولو وقفنا إلى هذا الحد لكان أمراً عظيماً، لكن اسمح لي -عزيزي القارئ- أن أذكرك بمسألة متفق عليها عند فقهاء الإسلام، وهي أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته وبيته وأولاده ولو كان فقيراً أو مسكيناً، قال تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ}

وأما المرأة فلا يجب عليها أن تضع ريالاً واحداً في البيت أو على زوجها أو أولادها ولو كانت تملك الملايين!

شريعة الجهاد في سبيل الله، وما فيه من إزهاق الأرواح وإسالة الدماء والجراحات العظيمة؛ فإنك لن تجد نسوية تطالب بالمساواة فيه، وتدعي أن الإسلام ظلم المرأة فيه

ثالثاً: يجب على الرجل أن يوفر المسكن لزوجته مهما كانت حالته المادية ضعيفة، ولا يجب على المرأة أن تشارك في ذلك ولو كانت تملك الملايين.

رابعاً: يجب -أو يستحب- للرجل إذا طلق زوجته أن يدفع لها مبلغاً يسيراً يقدره القاضي، ولا يجب على المرأة شيء. وهذا المبلغ مختلف عن المهر، ويسميه القرآن الكريم: المتاع، قال سبحانه: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ}.

ومن أكثر القضايا التي تزعج النسويات -خصوصاً في الغرب- قضية اللباس والقيود المفروضة على المرأة فيه، ويظنّون أن الرجل حر طليق في لباسه، يلبس ما شاء كيفما شاء. وليس الأمر كذلك، بل هناك قيود كثيرة مفروضة على الرجل يجب أن يتقيد بها، وإلا كان آثماً، منها مثلاً:

يحرم عليه كشف ما بين السرة والركبة، فهي عورته كما للمرأة عورتها.

يحرم عليه لبس الضيق الذي يبرز العورة.

يحرم عليه أن يلبس لباساً يتشبه فيه بالنساء أو الفساق أو الكفار من أهل دين معين.

يحرم عليه لباس الشهرة.

يحرم عليه لبس الحرير والذهب.

يحرم عليه أن يطيل ثوبه تحت الكعبين عند بعض العلماء.

والقائمة تطول في سرد واجبات الرجل والأمور التي أعفى الإسلام المرأة منها.

الإسلام لم يظلم الرجل، ولم يظلم المرأة، وإنما أعطى كل ذي حق حقه، فأوجب عليه ما يناسب طبيعته، وأوجب عليها ما يناسب طبيعتها، وأسقط عنها تشريعات كثيرة في العبادات والأحوال الشخصية رحمة بها

ولعلي أختم بتشريع أخير عظيم، وهو شريعة الجهاد في سبيل الله، وما فيه من إزهاق الأرواح وإسالة الدماء والجراحات العظيمة؛ فإنك لن تجد نسوية تطالب بالمساواة فيه، وتدعي أن الإسلام ظلم المرأة فيه، لأنها تعلم أنه منذ فجر البشرية وإلى اليوم لا جهاد ولا قتال -سمّه ما شئت- إلا على الرجل لا المرأة.

فإذا وقعت الواقعة ودقت طبول الحرب وجب على الرجال في جميع الثقافات أن يقاتلوا هجوماً أو دفاعاً عن الأديان والأوطان، وما على المرأة إلا أن تجلس في بيتها داعية ومتمنية له بالتوفيق والسداد في مهمته التي قد لا يرجع منها. ولذلك قالوا: لا نسوية في الحروب!

وختاماً، وجواباً على سؤال المقالة: هل ظلم الإسلام الرجل؟

الجواب: لا، لم يظلمه ولم يظلم المرأة، وإنما أعطى كل ذي حق حقه، فأوجب عليه ما يناسب طبيعته، وأوجب عليها ما يناسب طبيعتها، وأسقط عنها تشريعات كثيرة في العبادات والأحوال الشخصية رحمة بها وشفقة ورأفة. {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ}. والحمد لله رب العالمين.