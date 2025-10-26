مولد السيد البدوي: من الفقه إلى الفهم

ما زلت أذكر وأنا طفل في المرحلة الابتدائية، في بلدتي بالجيزة، ذلك الرجل الذي كان يصلح الساعات في حارتنا، وكان من مدينة طنطا. كان كلما جلس معنا يحدثنا عن السيد البدوي بصوت مفعم بالهيبة، ويروي قصصاً عن كراماته. ومن أكثر ما رسخ في ذهني قوله لنا يوماً إن طنطا نجت من القصف الجوي عام 1967 لأن “السيد البدوي نشر عباءته على المدينة، فلم يرها الطيارون الإسرائيليون وهم يقصفون مصر”.

كنا نستمع إليه بإعجاب يشبه الإيمان، وكنت أشعر أن وراء الحكاية شيئاً أكبر من الأسطورة، شيئاً يمس وجدان الناس ويمنحهم الطمأنينة في لحظات الخوف.

تلك القصة البسيطة صارت مع الوقت مدخلاً لفهمي للعقل الصوفي المصري: كيف ينسج بين الخيال والإيمان، بين الأسطورة والواقع، وكيف يتحول الوجدان الشعبي إلى طاقة روحية عميقة تشكل جزءاً من هوية هذا الشعب.

ومن هنا أعود اليوم إلى مولد السيد البدوي، لا لأراه كاحتفال ديني فحسب، بل كنافذة على النفس المصرية، وفرصة لدراسة اجتماعية وروحية وثقافية وسياسية عميقة.

المولد، في جوهره، حدث اجتماعي مركّب ومتعدد الطبقات، تتداخل فيه الدوافع الدينية مع الحاجات الاقتصادية والنفسية والثقافية والسياسية، بحيث يصبح مساحة فريدة لدراسة الإنسان المصري في حالاته المختلفة

الحشد والحضور: أكثر من احتفال ديني

شهد مولد هذا العام حضوراً غير مسبوق، إذ قدرت المصادر الصحفية عدد الزوار بما يفوق المليون شخص، بينما قال بعضهم إنهم تجاوزوا المليونين، من مختلف محافظات مصر والدول العربية.

وفي تلك الأيام تتحول طنطا إلى مدينة نابضة بالحياة؛ تختلط فيها الروحانيات بالأسواق، والدعاء بالموسيقى، والذكر بالحركة التجارية والاجتماعية، في مشهد لا يمكن فهمه بعيون الفقه وحدها.

المولد كفرصة معرفية لفهم المجتمع المصري

الحضور الكثيف من كل الفئات يعكس أن التصوف في مصر ليس هامشاً، بل جزء من نسيج الشخصية المصرية؛ فهو إحدى طرق الناس في التعبير عن الإيمان، والتماس الطمأنينة، ومواجهة أعباء الحياة.

ويكشف كذلك للمهتمين عن آمال وأشواق ومتطلبات قطاع عريض من المجتمع؛ فقد رصد عالم الاجتماع الدكتور سيد عويس في دراسته «رسائل إلى الإمام الشافعي» مئات الرسائل التي كتبها مصريون إلى ضريح الإمام الشافعي يطلبون فيها المدد، والإنصاف، والرزق، والشفاء.

تعد هذه الدراسة من كلاسيكيات علم الاجتماع المصري، إذ جمع فيها عويس رسائل حقيقية تركها المصريون في الضريح بالقاهرة، ثم حللها بوصفها وثائق اجتماعية تعبّر عن وجدان الناس ومشكلاتهم وتصوراتهم عن العدالة، والقدر، والرزق، والسلطة، والغيب.

تلك الرسائل لم تكن طقوساً دينية فحسب، بل وثائق اجتماعية تكشف لغة الناس حين تضيق بهم السبل… وهذا بالضبط ما نراه في مولد السيد البدوي: الناس يأتون ليجدوا الأمان وقضاء الحوائج، لا الإجابة الفقهية؛ والسكينة لا الجدل؛ والانتماء لا الانقسام.

إن استحضار قيمة التوحيد في هذا السياق لا يقتصر على التنزيه العقدي، بل يتعداه إلى انعكاسه على النفس الإنسانية، في تهذيبها وتحريرها من الخوف والتبعية

من الفقه إلى الفهم: نحو قراءة جديدة للمولد

حين يُختزل المولد في أسئلة الحلال والحرام، والشرك والبدعة، نضيع فرصة معرفية ثمينة لفهم المجتمع المصري في عمقه؛ فالمولد، في جوهره، حدث اجتماعي مركّب ومتعدد الطبقات، تتداخل فيه الدوافع الدينية مع الحاجات الاقتصادية والنفسية والثقافية والسياسية، بحيث يصبح مساحة فريدة لدراسة الإنسان المصري في حالاته المختلفة: كيف يصنع رموزه؟ كيف يواجه الخوف؟ كيف يترجم إيمانه في أفعال جماعية؟ وكيف يتفاعل وعيه الديني مع السياسة والسلطة والمجتمع؟

ومن منظور الأنثروبولوجيا الاجتماعية، يمثل المولد مادة ميدانية نادرة لدراسة المجتمع المصري من زوايا متعددة، لأنه حدث حي ومتكرر يتيح ملاحظة التحولات الاجتماعية عاماً بعد عام.

لكنه أيضاً، من زاوية أعمق، يشكل فرصة للعودة إلى روح الإسلام الأولى وإلى جوهره التوحيدي، الذي يجمع بين الدين والإنسان في علاقة حية لا تنفصل فيها العبادة عن الوجدان، ولا التوحيد عن الحياة.

فالنقاشات التي أثارها المولد حول المعاني الكبرى للدين -من التوحيد والاتجاه إلى الله، ومن مفهوم الولاية إلى تجليات المحبة الإلهية- تمثل في جوهرها حراكاً فكرياً وروحياً إيجابياً، يكشف تعطش المجتمع لإعادة اكتشاف البعد الروحي في الدين بعيداً عن الجدل الفقهي الضيق.

إن استحضار قيمة التوحيد في هذا السياق لا يقتصر على التنزيه العقدي، بل يتعداه إلى انعكاسه على النفس الإنسانية، في تهذيبها وتحريرها من الخوف والتبعية، وفي توجيهها نحو الله وحده باعتباره محور الوجود ومصدر الطمأنينة.

ومن هنا، فإن المولد ليس فقط مناسبة شعبية، بل أيضاً فرصة لفتح نقاش حقيقي حول المعاني الروحية الكبرى، التي يمكن أن تعيد وصل الإنسان بجوهر دينه، وبقيم الرحمة والوحدة والجمال التي حملها الإسلام في صدره الأول.

إن المولد بهذا المعنى ليس مجرد «طقس ديني»، بل وثيقة اجتماعية متجددة تسجل في طياتها كيف يرى المصريون العالم

خرائط الموالد

ومن خلال «خرائط الموالد» يمكن تتبّع التوزيع الجغرافي للطرق الصوفية، وأنماط انتشارها في الريف والمدن، وكيفية تفاعلها مع الدولة والمجتمع المحلي.

كما تُظهر دراسة «مواسم الموالد» تسلسلاً زمنياً ذا دلالات اقتصادية واجتماعية، إذ تتعاقب الموالد على مدار العام كمواسم للرزق والتجارة، لا تقل في أهميتها الاقتصادية عن المواسم الزراعية أو السياحية؛ فهي تخلق ما يُعرف بالاقتصاد الشعبي الموسمي: بائعو الحلوى، وصناع الرايات، والمؤدون الشعبيون، وأصحاب المواكب، وتجار البسطات الذين يتنقلون من مولد إلى آخر في دورة اقتصادية موازية للاقتصاد الرسمي.

ومن ناحية أخرى، فإن الموالد تمثل ذاكرة جمعية حية تعيد إنتاج الهوية المصرية في سياقاتها المحلية: في الريف تتجسد بطابعها العائلي والعشائري، وفي المدن تأخذ شكلاً شعبياً منفتحاً، وفي الصعيد ترتبط بكرامات الأولياء وحماية القرى، وفي الدلتا تتخذ شكل مهرجانات دينية كبرى تمزج بين التراث والفن والدعاء والتجارة.

هذه التعددية تجعل المولد مرآة للتنوع الثقافي المصري، كما تمثل وسيلة لفهم كيف تبني المجتمعات الشعبية سردياتها الخاصة عن القداسة، والبطولة، والبركة، وكيف يعمل عقلها عندما تواجه تعقيدات الواقع وأزمات الحاضر.

إن المولد بهذا المعنى ليس مجرد «طقس ديني»، بل وثيقة اجتماعية متجددة تسجل في طياتها كيف يرى المصريون العالم، وكيف يتعاملون مع الغيب، وكيف يعيدون تعريف أنفسهم داخل الزمان والمكان.

إن مولد السيد البدوي يظل أكثر من ذكرى دينية؛ إنه رحلة في العقل الصوفي المصري، وفي فهم الذات الجماعية التي ما زال قطاع عريض منها يبحث عن حلول مشكلات الواقع في تعرّجات عالم المعجزات

عباءة البدوي كرمز

ربما لم تكن عباءة السيد البدوي التي “غطّت طنطا” في عام 1967 سوى رمزٍ خيالي في حكاية طفلٍ صدّقها يوماً، لكنها في جوهرها تعبّر عن حاجة إنسانية عميقة إلى الحماية والأمل.

إنها صورة للعقل الجمعي الذي يلجأ إلى الغيب ليصنع معنى لحياته ومصيره.

ولذلك فإن مولد السيد البدوي يظل أكثر من ذكرى دينية؛ إنه رحلة في العقل الصوفي المصري، وفي فهم الذات الجماعية التي ما زال قطاع عريض منها -رغم التحولات ومحاولات التحديث والتطوير- يبحث عن حلول مشكلات الواقع في تعرّجات عالم المعجزات والكرامات.