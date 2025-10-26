الفساد عند أهل اللغة هو تجاوز الصواب والحكمة، وهو أيضاً خروج الشيء عن الاعتدال، قليلاً كان الخروج أو كثيراً. ويضادّه الصلاح، ويُستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة، كما جاء في «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني.

كما يمكن القول إن الفساد بوتقةٌ كبيرة تضمّ أفعالاً وسلوكيات، منها الظلم -وهو وضع الشيء في غير موضعه- ومنها الفسق، وهو العصيان وتجاوز طريق الحق، ومنها الطغيان، وهو تجاوز الحد في العصيان، ومنها البغي، وهو الظلم الذي يتعدى ويتجاوز الحدّ!

مقدمة مختصرة قد تهيئ الأجواء تدريجياً للغوص بعض الشيء في الآية الرابعة الكريمة من سورة الإسراء، أو سورة «بني إسرائيل» التي اخترناها عنواناً لمقال اليوم («لتفسدن في الأرض مرتين»). فنجِدُ أن الخطاب القرآني هنا بالطبع موجَّه إلى بني إسرائيل، الذين بلغوا حداً في الفساد من ظلم بأنواعه وطغيان وعصيان وبغي بلا حدود.

أخبرَ الله تعالى اليهود في الكتاب الذي أنزله على نبيه موسى (عليه السلام)، وهو التوراة، أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وستكون عواقب ذلكم الفساد أليمةً شديدة. لكن رغم علمهم المسبق بذلك -وأن دخولهم عالم الفساد سيكون سبباً في دمارهم وهلاك حرثهم ونسلهم- فإنهم، وبسبب جَبَلّتهم -أو جيناتِهم الوراثية بلغتنا المعاصرة- أبوا إلا أن يسيروا عكس ما كان يحذرهم نبيهم وكتابهم!

الكمّ الرهيب من الأذى والتهديد الذي مارسه اليهود ضد الأمة المسلمة حتى قبل أن يظهر للعالم دينٌ جديد يسمى الإسلام، يعتبره المفسرون المعاصرون بدايةَ الإفساد الأول لبني إسرائيل

عالم بني إسرائيل

من يتأمل آيات الصفحة الأولى من سورة الإسراء سيجد نفسه في عالم بني إسرائيل، حيث الطبيعة اللئيمة الماكرة الغادرة لهذا الجنس البشري.. طبيعةٌ ميزتهم عن باقي البشر على مدار التاريخ حتى يوم الناس هذا.

بذل كثير من أنبياء الله (عليهم السلام) -أو أنبياء بني إسرائيل- جهوداً مضنية في إصلاحهم وإرشادهم والإبقاء عليهم هادين مهديين، صالحين مصلحين، وعلى طريق الحق والدين ثابتين. لكن أغلبهم أفسدوا وتمردوا، وعصوا وخالفوا، وبغوا بعد ذلك في الأرض كثيراً وطويلاً.

إعلان

اختلف المفسرون الأوائل الكرام في المرتين اللتين يفسد فيهما بنو إسرائيل، وعواقب ذلكم الإفساد في الأرض. فمنهم من قال إن الإفسادين وقعا في زمن قديم، وكانت العقوبات على شكل اجتياحات قام بها جبابرة أو قادة دول عظيمة في تلك الأزمنة، مثل البابليين والفراعنة ثم الروم والفرس، فأهلكوا حرث بني إسرائيل ونسلهم، فعاش بعضهم في عبودية ذليلة، وعاش آخرون مطاردين تائهين في أرجاء الأرض بما كسبت أيديهم.

لكن التفسيرات المعاصرة تذهب بشكل أدق، مستفيدةً من معطيات أوضح في تفسير الآيات، وتعتقد أن الإفسادين الكبيرين لبني إسرائيل -بحسب الآيات الكريمة- لا بد أن يكونا على أمة واحدة؛ فتُعاني هذه الأمة المقصودة من إفساد بني إسرائيل وظلمهم لحينٍ من الدهر، يطول أو يقصر، ثم تنقلب الأمور بقدرةٍ قاهرَة لصالح الأمة المتضررة من أجل أن تُعالج هذا الإفساد، وتُنزل العقاب المناسب على أمة الغدر والبغي والعدوان.

كانت بداية التآمر والبغي والعدوان من يهود بني قينقاع، ثم استمر مع بني النضير، وأخيراً -وليس آخراً- مع الخيانة الكبرى لبني قريظة، الذين وضعوا أمةَ الإسلام في خطر وجودي غير مسبوق

الإفساد الأول

الكمّ الرهيب من الأذى والتهديد الذي مارسه اليهود ضد الأمة المسلمة حتى قبل أن يظهر للعالم دينٌ جديد يسمى الإسلام، يعتبره المفسرون المعاصرون بدايةَ الإفساد الأول لبني إسرائيل. فقد حاول اليهود اغتيال النبي العربي الكريم (صلى الله عليه وسلم)، لعلمهم المتواتر بأنه نبي آخر الزمان، وهو بعدُ فتى لا يدري ما الرسالة ولا النبوة. فإذا ما ظهر أمرُه (صلى الله عليه وسلم)، بدأ يهوُدُ المدينة في نسج المؤامرات، الواحدة تلو الأخرى، من أجل القضاء على هذا الدين ورسوله وأتباعه، وهم يومئذ أكثر علماً ونفوذاً وقوةً اقتصاديةً في الجزيرة العربية كلها.

وكانت بداية التآمر والبغي والعدوان من يهود بني قينقاع، ثم استمر مع بني النضير، وأخيراً -وليس آخراً- مع الخيانة الكبرى لبني قريظة، الذين وضعوا أمةَ الإسلام في خطر وجودي غير مسبوق، ثم توقف قطار الإفساد اليهودي في خيبر. لكنهم نالوا نصيبهم جميعاً من العقاب بالشكل المستحق، على يد عبادٍ لله أولي بأسٍ شديد، هم الصحابة الأكرمون، تحت لواء سيد المرسلين، فكان لهم شرفُ إنهاء إفساد بني إسرائيل وخطرهم إلى حين.

الإفساد الثاني

عاد اليهود تارةً أخرى بعد قرونٍ من التيه والتشرد في الأرض، ولكن هذه المرة بفكرٍ صهيوني ضالٍ مضلٍّ منذ قرنٍ من الزمان، حتى اعتبره المفسرون المعاصرون بدايةَ الإفساد الثاني لبني إسرائيل. عادوا ليفسدوا لا في أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) فحسب، بل في العالم كله، مع أنّ هدفهم الرئيسي هو الأمة المسلمة.

بدأ كعبُهم يعلو شيئاً فشيئاً، وصار لهم كيانٌ صنعه الغرب ليكون قاعدةً متقدّمةً في قلب العالم المسلم؛ يُمدُّونهم بكل احتياجاتهم من مالٍ وبنين وخبرات وتقنيات، حتى صاروا أصحاب شأنٍ ونفوذٍ وتأثيرٍ كبير على معظم العالم، أو على معظم جهات صناعة واتخاذ القرار في عالم اليوم، وهو ما يتفق مع الوصف في لغة القرآن: «ولتعلُنَّ علُوّاً كبيراً».

هذا العلو الكبير حرّك فيهم جيناتِ الظلم والبغي والعدوان تارةً أخرى؛ فها هو خطر اليهودية المتصهينة يلف العالم كله، وإن كان تركيزه الشديد والعميق في فلسطين المحتلة أكثر من غيرها. وربما شاءت الحكمة الإلهية أن يبلغ البغي والعدوان في غزة ذروته، وعلى مرأى ومسمع من العالم كله لأول مرة، من أجل أن يدفع ويحرّك هذا العالم المخدَّر ويجعله يتساءل عن هذا الخطر الذي أدخله في سباتٍ عميق عقوداً طويلة!

ليس شرطاً أن يكون التفكيك فورياً أو سريعاً، لكن نحسب أن ما قامت به المقاومة في غزة خلال العامين الفائتين حتى يوم الناس هذا هو بدايةُ النهايةِ لأمةِ الغدر هذه

العلوّ الكبير المُهلك

العلو اليهودي المتصهين لم ولن يُستثمر كما ينبغي في صالح الأرض والبشر والشجر والحجر؛ وإنما تم، وما زال يتمّ، استخدامه في إهلاك الحرث والنسل، والتعالي على أمم الأرض كلها، وليس أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) فقط. هذا ما استدعى — بحسب المتأملين والمفسرين للآيات الأولى من سورة الإسراء — نهوضَ عبادٍ لله أولي بأسٍ شديد ومن نفس الملة المحمدية، وعلى نفس خطى عباد الله الأوائل الذين كانوا أولي بأسٍ شديد أيضاً، وجاسوا خلال ديار اليهود في المدينة وما حولها.

إعلان

العدوان والبغي اليهودي المتصهين الذي زاد عن حده في فلسطين، وغزة تحديداً، استدعى فعلياً نهوضَ عبادٍ لله أولي بأسٍ شديد؛ وهم الذين على عاتقهم، كما نعتقد، ستقعُ سنّةُ تأديب هذه الأمة الغادرة، وتفكيكُ عوامل قوتها وعلوّها، بغض النظر عن الخسائر المادية الظاهرة لهؤلاء عبادِ الله الصالحين.

وليس شرطاً أن يكون التفكيك فورياً أو سريعاً، لكن نحسب أن ما قامت به المقاومة في غزة خلال العامين الفائتين حتى يوم الناس هذا هو بدايةُ النهايةِ لأمةِ الغدر هذه، وأن الوقت لن يكون طويلاً بإذن الله حتى يجوس عبادُ الله الصالحون هؤلاء خلال ديار اليهود المتصهينين في كل مدن فلسطين المحتلة، وليست غزة فقط. ويومئذٍ سيفرح المؤمنون بنصر الله، وما ذلك على الله بعزيز.

خلاصة الحديث

أحداث غزة لا بد أن تدعو علماءَ الأمة في التفسير إلى إعادةِ تأملٍ في سورةِ الإسراء، وقراءةِ مرّتي الإفساد المرتبطتين ببني إسرائيل بشكلٍ يختلف عمّا قرأه المفسرون القدامى. وهذا يستدعي أيضاً — من خلال الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم في العالمين العربي والإسلامي — جعل سورة الإسراء من المقررات الأساسية في مادة العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية، بحيث تُحفظ وتُفسّر وفق معطيات هذا العصر.

وفي الختام، أحسبُ أن فهمَ الإشارات القرآنية من خلال تفسيرٍ واقعي عصريٍّ للسورة هو جزءٌ من منهج التعامل مع أمة الغدر والبغي هذه، وخريطةُ طريقٍ لإعادةِ السيناريو القديم الذي قام بتنفيذه عبادُ الله الصالحون في العهد النبوي مع هذه الأمة الغادرة، كي تتهيأ الأجواء تارةً أخرى لعبادٍ لله صالحين، وأولي بأسٍ شديد، كي يجوسوا خلال ديار أهل الغدر، «ويَدخلوا المسجدَ كما دخلوه أولَ مرّةٍ وليُتبرُّوا ما عَلَوا تَتبيراً»… «ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريباً».