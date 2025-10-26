الثقافة والوعي الشعبي: الجبهة الصامتة للتحول

حين ننظر إلى مسار الشعوب التي نهضت من كبواتها، سنجد أن نقطة البداية لم تكن القصور ولا مقاعد السلطة، بل الأزقة الصغيرة، والمدارس، والصحف، والمجالس الشعبية؛ فالتغيير الحقيقي لا يبدأ بقرار سياسي، بل من وعي الناس، ومن طريقة تفكيرهم، ومن الثقافة التي يتشرّبونها في تفاصيل حياتهم اليومية.

إن أخطر ما يعطّل نهضتنا ليس المستبد وحده، بل العقل الذي يقبل الاستبداد كقدر، واللسان الذي يزيّن الخضوع، والثقافة التي تفترس الصمت وتخشى السؤال.

في بيوتنا نقول للطفل: «اصمت.. لا تجادل»، ثم نطالبه لاحقا بأن يكون مواطنا حرّ التفكير!

الثقافة مرآة وعينا

الثقافة ليست رفوف كتب ولا قصائد منمّقة، بل هي الأسئلة التي نجرؤ -أو لا نجرؤ- على طرحها:

لماذا نخاف الحرية أكثر من الاستبداد؟

لماذا نصف الاحتيال بالشطارة؟

لماذا يعتذر الفقير بسبب فقره، بينما يتباهى الغني بماله؟

ولماذا نغضب إذا انتُقد زعيم، ولا نغضب إذا أهينت كرامتنا؟!

حين ينهزم وعي الأمة، تنهار قبل أن تهزم جيوشها.

المدرسة.. البذرة الأولى

المدرسة يجب أن تكون أول جبهة للتحول؛ فهي التي تعلّم الطفل كيف يفكر، لا بماذا يفكر. هي التي تغذّي فضوله بدل أن تخنقه.

إن لم يجد الطفل في المدرسة صورة لوطن حر، فلن يجدها في مكان آخر.

نحن بحاجة إلى روايات تكشف تعددنا، ومسرح يعلّمنا الوقوف، وسينما تعري القبح وتضيء الظل.. الفن الحقيقي يجعلنا نرى أنفسنا بوضوح، حتى لو كان المشهد موجعا

الإعلام.. مرآة مشروخة

ما تبنيه المدرسة قد يهدمه الإعلام في لحظة! أغنية سطحية قد تطغى على كتاب عميق، ومسلسل ساذج قد يطغى على جهد معلم صادق. مشكلتنا أن الإعلام لا يكتفي بتشكيل الوعي، بل يشوّهه أحيانا: يسخر من الآخر باسم الدعابة، ويطبّع الفساد كأمر طبيعي، ويزيّن القهر باسم التقاليد.

لهذا نحتاج إلى إعلام يعكس صورة الناس بآمالهم وهمومهم كما هي، لا أن يخدّرهم بشاشات لامعة تخفي الواقع.

الأدب والفن.. المقاومة الناعمة

الفن ليس ترفا للصفوة، بل هو فعل مقاومة! حين يغني وردي للوطن يضعف الطغيان، وحين يكتب الطيب صالح عن الجنوب والشمال يفتح جرح الهوية لنواجهه.

الدين في السودان جزء من روح الناس، لكنه استخدم طويلا لتبرير الظلم وإقصاء المخالفين. نحن بحاجة إلى خطاب ديني يعيد المعنى الحقيقي

المرأة.. نصف الصوت ونصف الوطن

كيف نتحدث عن نهضة وطن نصفه مهمّش؟ لا يمكن أن نبني أجيالا واعية من أمهات يربّين على الخوف والصمت. التاريخ يخبرنا أن كل حضارة سقطت حين قهرت نساءها، وكل ثورة نجحت حين تحرر الناس فيها.

المرأة ليست قضية نناقشها، بل أساسا تقوم عليه نهضة المجتمع.

الدين.. بين الروح والتوظيف

نحن بحاجة إلى خطاب ديني يعيد المعنى الحقيقي: الدين الذي يعلّم الرحمة لا العقاب، ويقرّ بالتنوع لا يقصيه، ويحرّر الإنسان من الخوف لا يضاعفه.

حين يتحول الدين إلى جدار حماية للإنسان بدل أن يكون سوطا يجلده، يصبح الظلم هشّا لا يعيش طويلا.

الوعي الجمعي.. ذاكرة المستقبل

الثورة ليست حدثا عابرا، بل حالة دائمة من اليقظة. فلا يكفي أن نسقط حاكما إن بقيت فكرة «البلد ما فيها خير» مسيطرة على عقولنا. لا بد أن نؤمن بأننا نستحق الأفضل، وأن المواطن ليس مجرد ساكن في وطن، بل هو شريك في صناعة مصيره.

الوعي الجمعي هو وقود أيّ تحول، وإذا انطفأ تحولت الثورة إلى ذكرى عابرة.

في الختام.. التغيير لا يحتاج إلى زعيم ملهم بقدر ما يحتاج إلى جماعة ناضجة تعرف أن الثقافة ليست زينة، بل أساس البناء. السياسة قد تغيّر القوانين، لكن الثقافة هي التي تبني الإنسان.

وما لم نحصّن جبهتنا الثقافية، سيظل الهدم يتسلل من خلال أيّ مشروع سياسي مهما بدا قويا. في البدء كانت الكلمة، وفي النهاية ستظل الكلمة هي الشرارة الأولى لكل وطن يريد أن ينهض من جديد.