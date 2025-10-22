معركة الجرف الكبرى.. أمّ المعارك في الثورة الجزائرية

حتى لا ننسى معركة الجرف الكبرى

مشهد من قصة كفاح الشعب الجزائري خلال ثورته المباركة

مع اندلاع الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1954، اتحدت كلمة الجزائريين بمختلف توجهاتهم على قول واحد وهدف واحد: مواجهة فرنسا الاستعمارية بالقوة؛ إذ تأكد للجميع أن إخراجها وتحرير بلدهم هو سبيل خلاصهم.

وقد تحقق ذلك بالفعل، وكان ثمرة لما سبق من نضال عسكري وسياسي، بدءا من المقاومات الشعبية، ومرورا بالحركة الوطنية بمختلف فعالياتها، الإصلاحية منها والسياسية.

والمتابع لتطورات الأحداث يجد أن أهم مواجهة عسكرية مسلحة قام بها رجال جيش التحرير ضد قوات المحتل الفرنسي خلال حرب التحرير (1954-1962) هي معركة الجرف الكبرى (أم المعارك كما يسميها كثير من الباحثين)، التي دارت رحاها في المنطقة التاريخية الأولى (أوراس- النامامشة)، وتحديدا في سفوح جبال تبسة.

استطاع القائد شيحاني بشير النجاة بأعجوبة رفقة مجموعة معه، بعدما اكتشف العدو مكانهم في غار فسدّ منفذه وأشعل النار في جميع مداخله. لكنهم -بعون الله، ثم بصبرهم وحنكتهم- وجدوا منفذا صغيرا استغلوه

وإليكم تقريبا مجريات الأحداث وتعريفا بهذا الحدث والواجهة المقاومة، بكلمات حول الملحمة الرائدة والشاهدة على بسالة وعزم وتضحيات الجزائر، مع بسط لما تعلق بهذه المعركة المباركة، بشكل موجز وإشارات بارزة ولمحات سريعة:

المكان: الجبل الأبيض -الجرف- منطقة تبسة الواقعة شمالي شرقي الجزائر.

من ليلة 22 إلى 29 سبتمبر/أيلول سنة 1955. الظروف: بعد هجمات الشمال القسنطيني، ارتأت قيادة الشرق (المنطقة التاريخية الأولى)، وفي ظل غياب قائدها مصطفى بن بولعيد (الذي كان في تونس من أجل تأمين السلاح)، عقد اجتماع لتنسيق الجهود وترتيب صفوف جيش التحرير. جرى ذلك في المكان المسمى "رأس الطرفة" على مقربة من جبل الجرف، حيث دارت المعركة.

تُعد معركة الجرف أكبر معارك الثورة الجزائرية من حيث الامتداد الزمني أو التعداد البشري، سواء بالنسبة للجيش الفرنسي أو لجنود جيش التحرير الجزائري. وقد فتحت هذه المواجهة الباب لمعارك أخرى في ربوع الجزائر، وكانت نبراسا ومثالا للتضحية

أهميتها: دارت رحى المعركة في وقت كادت فيه الولاية الأولى (أوراس-النامامشة) تكون الجبهة الوحيدة في ساحة القتال المباشر والمنظم أمام فرنسا الاستعمارية. ولا بد من التأكيد أن القوات الفرنسية كانت مدعمة بقوات حلف الأطلسي، حيث حشدت أكثر من 20 ألف عسكري ومعدات ضخمة وحديثة جدا (دبابات وطائرات ومدفعية)، طمعا في وأد الثورة؛ فكانت هذه المنطقة تُعتبر مهد الثورة ومنطلقها الأول وداعمها الأساسي. بالمقابل، لم يكن عدد المقاومين يتجاوز عدة مئات حسب أقرب الروايات الموثوقة، وكان معظم أسلحتهم تقليدية وقديمة.

أهم ما أثمرته المعركة هو تأكّد الجميع أن خيار العمل المسلّح هو الحل الوحيد لفرض الاستقلال على الاحتلال الفرنسي واسترجاع حرية الجزائريين المسلوبة، وفق قناعة أن "ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة"، والامتثال للسنن الربانية بأن مقارعة العدو والدفاع عن الأوطان هما سبيل العزة والرضوان والسعادة في الدارين.