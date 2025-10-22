البطالة وانعدام مصادر الدخل يفاقمان معاناة قطاع غزة

لطالما عاش قطاع غزة تحت وطأة هشاشة اقتصادية خانقة وحصار مستمر، حيث سجّلت معدلات البطالة والفقر مستويات مقلقة حتى قبل بدء العدوان الأخير. لكن الحرب الدائرة لم تكن مجرد تصعيد لأزمة مزمنة، بل كانت تدميرًا ممنهجًا وشاملًا لكافة مقومات الحياة الاقتصادية.

لقد تحولت غزة، بين عشية وضحاها، من اقتصادٍ مُثقل بالقيود إلى اقتصادٍ مُدمَّر بالكامل. هذا التوقف المفاجئ للدورة الاقتصادية أدى إلى انعدام شبه مطلق لمصادر الدخل لأكثر من مليوني نسمة، مما فاقم المعاناة الإنسانية إلى مستويات كارثية غير مسبوقة.

إن أزمة انعدام مصادر الدخل في قطاع غزة تُشكّل إحدى أكثر النتائج ترويعًا لحرب الإبادة، إذ دفعت بالأغلبية الساحقة من السكان إلى الاعتماد الكلي على الإغاثة والمساعدات الشحيحة للبقاء على قيد الحياة.

الانهيار الكلي للدورة الاقتصادية

لقد توقفت عجلة الاقتصاد في قطاع غزة بشكل شبه كامل، ويمكن تلخيص ملامح هذا الانهيار المدمر في ثلاث نقاط رئيسية:

التدمير الشامل للمؤسسات ومنشآت الإنتاج:

تعرضت المصانع وورش العمل والمتاجر والمقرات الحكومية والخاصة لدمار واسع. هذا التدمير المادي يعني فقدان مئات الآلاف من فرص العمل وتوقفًا كليًا أو شبه كلي للإنتاج، محوّلًا الاقتصاد من حالة الشلل إلى حالة الموت السريري.

تعطيل البنية التحتية للحياة والعمل:

لم يقتصر الدمار على المنشآت الاقتصادية، بل شمل الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات. هذا التدمير للبنية التحتية يجعل استئناف أي نشاط اقتصادي أمرًا مستحيلًا حتى بعد توقف إطلاق النار، ويشل مقومات الحياة الأساسية للسكان.

انقطاع سلاسل الإمداد وشلّ التجارة:

أدى إغلاق المعابر والقيود المشددة على دخول السلع الأساسية والمواد الخام والوقود إلى شلّ حركة التجارة والصناعة والزراعة بشكل تام. هذه القيود حوّلت السكان إلى الاعتماد شبه المطلق على المساعدات الإنسانية الشحيحة، مما عمّق أزمة الأمن الغذائي والفقر المدقع.

قفزة تاريخية في معدلات البطالة وتلاشي الثروة

قبل العدوان الأخير، كان قطاع غزة يسجل بالفعل واحدة من أعلى معدلات البطالة في العالم، إذ بلغت النسبة الإجمالية نحو 45% في الربع الثالث من عام 2023، وترتفع بين فئة الشباب الخريجين إلى نحو 73%. لكن مع اندلاع الحرب، ارتفعت هذه النسبة بشكل غير مسبوق، بما يعكس حجم الكارثة الاقتصادية:

بطالة تقارب 80%:

تشير تقديرات منظمات دولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة قفز ليقارب 80% (79.1% وفقًا لمنظمة العمل الدولية) منذ بدء العمليات العسكرية. هذا الارتفاع الجنوني يعني أن معظم القوى العاملة تحولت إلى عاطلة عن العمل أو مشرّدة.

انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي:

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع غزة بنسبة تجاوزت 80% (حوالي 81% – 83.5% في الربع الرابع من عام 2023)، ما يعكس حجم التلاشي شبه الكامل للثروة والقدرة الإنتاجية في القطاع.

هذا الانهيار الاقتصادي أدى إلى تحويل معظم سكان غزة إلى فقراء ومنعدمي الأمن الغذائي، حيث يعيش غالبية السكان تحت خط الفقر المدقع ويعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

التحديات المستقبلية والتعافي المنشود: من الإغاثة إلى الاستدامة

إن انعدام مصادر الدخل لا يمثل مشكلة اقتصادية فحسب، بل هو أزمة وجودية، إنسانية واجتماعية، تتهدد كرامة الإنسان وقدرته على الصمود.

أزمة المعيشة اليومية وتآكل رأس المال البشري:

يواجه السكان تحديًا يوميًا لتأمين أبسط الاحتياجات من غذاء وماء ودواء ومأوى. غياب الدخل يجعلهم عاجزين عن شراء ما هو متوفر في الأسواق. كما يهدد التوقف الطويل للتعليم والرعاية الصحية والعمل بفقدان الأجيال القادمة لفرص التنمية والتعافي.

صعوبة إعادة الإعمار الاقتصادي:

لا يمكن فصل إعادة الإعمار المادي عن الاقتصادي. فإعادة الإعمار لن تنجح ما لم تُستَعَد الدورة الاقتصادية ويتمكن الناس من كسب لقمة عيشهم بدلًا من الاكتفاء بالمعونات.

إن التعافي الاقتصادي لغزة يتطلب أكثر من مجرد وقف إطلاق النار؛ فهو يحتاج إلى خطة شاملة ومستدامة تهدف إلى التحول الجذري من الإغاثة إلى الاستدامة. ويجب أن ترتكز هذه الخطة على:

الرفع الكلي للحصار والقيود لضمان دخول المواد الأساسية والمواد الخام وخروج المنتجات.

تمويل واسع النطاق لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية والمنشآت الاقتصادية.

خلق فرص عمل عاجلة تركز أولًا على أنشطة التعافي والإغاثة، ثم التوسع في مشاريع التنمية طويلة الأجل.

يظهر جليًا أن أزمة انعدام مصادر الدخل في قطاع غزة هي جوهر الكارثة الإنسانية. فمع تدمير كل مقوم اقتصادي وارتفاع البطالة إلى هذه المستويات المخيفة، أصبح التعافي الاقتصادي تحديًا وجوديًا يفوق في أهميته تحدي إعادة الإعمار المادي.

إن استمرار هذا الشلل يعني تحويل القطاع إلى منطقة إغاثية بشكل دائم، مما يقوّض كرامة الإنسان الفلسطيني وقدرته على بناء مستقبله. إن العودة إلى الحياة الكريمة في غزة لا يمكن أن تتحقق إلا عندما يتمكن أبناؤها من استعادة حقهم الأساسي في العمل والإنتاج وإعالة أسرهم.