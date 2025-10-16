قطر والصين.. حين تتحول الترجمة إلى جسر دبلوماسي جديد

جاء إعلان إدراج اللغة الصينية ضمن لغات جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (دورة 2026) في مرحلة حرجة تشهدها المنطقة والعالم؛ حيث تتقاطع التحولات الجيوسياسية مع إعادة تشكيل خرائط النفوذ الثقافي والمعرفي.

ويعكس هذا القرار توجها إستراتيجيا يفتح آفاقا جديدة أمام الثقافة العربية، ويؤشر إلى تحول في بوصلة الاهتمام نحو الشرق الأبعد، في وقت تتراجع فيه المركزية الغربية، وتتنامى أدوار القوى الآسيوية، وعلى رأسها الصين.

وقد جاء هذا الإعلان متزامنا مع زيارة يقوم بها القائمون على الجائزة إلى الصين في هذه الفترة، ما يؤكد أن الخطوة تتجاوز حدود الشكلية الروتينية، لتصبح تعبيرا عن انخراط مباشر في الفضاء الثقافي الآسيوي، ورغبة صادقة في جعل الترجمة أداة حية لإعادة وصل ما انقطع بين الثقافتين العربية والصينية.

إن مثل هذه الزيارات تضفي على التحول الثقافي بعدا ميدانيا ملموسا، وتدل على أن المشروع يتجاوز الرمزية ليصبح جزءا من إستراتيجية ثقافية شاملة تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من الأفق التقليدي.

التحول نحو الصين لا ينفصل عن الواقع الجيوسياسي الراهن؛ فمع تراجع الهيمنة الأحادية للغرب وصعود القوى الآسيوية الوازنة، لم يعد ممكنا للعالم العربي أن يبقى حبيس الثنائية الأوروبية-الأميركية

الترجمة كأداة سياسية

منذ تأسيسها عام 2015، لعبت جائزة الشيخ حمد دورا محوريا في تحفيز حركة الترجمة بين العربية واللغات الكبرى، لكنها اليوم تنتقل إلى مستوى آخر: تحويل الترجمة من جهد معرفي إلى أداة دبلوماسية ناعمة.

فالصين، بوصفها قوة صاعدة، تمثل فضاء حضاريا متكاملا، له أدبه وفلسفته وتاريخه العميق، وهو الذي ظل بعيدا نسبيا عن القارئ العربي؛ بسبب ندرة الترجمات المباشرة عن الصينية.

إن إدراج اللغة الصينية هنا يعني فتح قناة لفهم مشروع تحديثي مختلف عن النماذج الغربية، بكل ما يحمله من رؤى في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة، وهو أيضا تذكيرٌ بأن الثقافة ليست ترفا، بل وسيلة لإعادة التموضع في النظام الدولي الجديد.

قطر والقوة الناعمة

في هذا السياق، يمكن قراءة الخطوة القطرية بوصفها جزءا من إستراتيجية أوسع لبناء النفوذ الناعم؛ فالدبلوماسية التقليدية تُمارَس في أروقة السياسة والاقتصاد، بينما الدبلوماسية الثقافية تعمل في عمق المجتمعات، وتؤسس لعلاقات طويلة الأمد يصعب أن تهزها تقلبات السياسة.

إعلان

وبينما تستثمر دول كبرى في السلاح أو التحالفات العسكرية، تراهن الدوحة على الترجمة والأدب كوسيلة للتلاقح الحضاري. إنها صيغة أكثر استدامة، وأقل كلفة، وأعمق أثرا على المدى البعيد؛ لأنها تعيد تشكيل الوعي قبل أن تعيد تشكيل السياسات.

الصين بوصفها مرآة للتحولات

التحول نحو الصين لا ينفصل عن الواقع الجيوسياسي الراهن؛ فمع تراجع الهيمنة الأحادية للغرب وصعود القوى الآسيوية الوازنة، لم يعد ممكنا للعالم العربي أن يبقى حبيس الثنائية الأوروبية-الأميركية.

إن الانفتاح على الصين عبر بوابة الترجمة يمثل اعترافا بأن موازين القوى الجديدة تفرض موازين ثقافية موازية.

بعبارة أوضح: حين تُترجَم النصوص الصينية إلى العربية، فإن ما يُنقل لا يقتصر على الكلمات، بل يتجاوزها إلى رؤية للعالم مختلفة، قد تساعد في إعادة تعريف موقع العرب في النظام الدولي. وهذا ما يمنح الخطوة بعدا إستراتيجيا يتجاوز الجانب الأدبي.

قد تتحول الترجمات إلى جسور هشّة أو إلى صور مشوّهة للثقافة الصينية. أما إذا أُحسن الاستثمار في الكوادر والمؤسسات، فإن الترجمة تتحول إلى أداة لإنتاج معرفة جديدة، لا إلى مجرد عملية لنقل النصوص

التحدي الأكبر: بناء جيل المترجمين

ومع ذلك، لا تكفي المبادرات الرمزية وحدها؛ فالتحدي العملي يكمن في ندرة المترجمين المؤهلين في ثنائية العربية-الصينية. وهذا يتطلب إستراتيجيات طويلة الأمد تشمل:

زمالات بحثية في الجامعات الصينية.

معاجم مصطلحية متخصصة.

ورشا مشتركة.

دعما تسويقيا للأعمال المترجمة.

من دون ذلك، قد تتحول الترجمات إلى جسور هشّة أو إلى صور مشوّهة للثقافة الصينية. أما إذا أُحسن الاستثمار في الكوادر والمؤسسات، فإن الترجمة تتحول إلى أداة لإنتاج معرفة جديدة، لا إلى مجرد عملية لنقل النصوص.

حين تنقل جائزة الشيخ حمد ثقلها إلى الصين، فإنها لا تقوم بخطوة ثقافية معزولة، بل تؤسس لمسار جديد في العلاقات العربية-الآسيوية.. إنه مسار يضع الترجمة في قلب السياسة، ويجعل من الأدب والفكر أدوات لإعادة التوازن في عالم متغير.

بهذا المعنى، تتحول قطر إلى فاعل ثقافي ودبلوماسي في آن واحد، وتبرهن أن المعركة الحقيقية في القرن الـ21 قد لا تُحسم في ميدان الحرب أو الاقتصاد فقط، بل أيضا في ميدان الوعي والمعرفة، حيث تصنع الترجمة الفارق.