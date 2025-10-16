الاعتراف الدولي بفلسطين.. من رمزية بلفور إلى بشائر التحرير

شهد العالم خلال الأسابيع الماضية تحولًا لافتًا، حين أعلنت دول كبرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وكندا وأستراليا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين. وقد يظن البعض أن هذه الخطوة مجرد إشارة رمزية لا تغيّر شيئًا على الأرض، لكن قراءةً متأنيةً للتاريخ والجغرافيا والدبلوماسية تكشف أن في هذه التحركات ما هو أعمق بكثير.

من وعد بلفور إلى الاعتراف بفلسطين

في عام 1917 أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور تصريحه المشهور، الذي فتح الباب أمام مشروع استعماري جديد في فلسطين. قيل آنذاك إنها مجرد كلمة، لكنها كانت نقطة تحوّل تاريخية قلبت مصائر شعوب. واليوم، بعد أكثر من قرن، نجد بريطانيا نفسها وفرنسا ومعهما قوى أخرى جزءًا من موجة اعتراف دولي تعيد ضبط معايير الشرعية. تلك المفارقة التاريخية تفرض علينا قراءة جديدة: فالكلمة حين تُستخدم بالسلطة تبدّل التاريخ، وبالمثل فإن الكلمة حين تُستخدم للحق قد تهيئ لمآلات مختلفة.

البعد الجيوسياسي والدبلوماسي

لا تأتي هذه الاعترافات في فراغ؛ فالعالم يمر بتحولات إستراتيجية كبرى، وغربيًّا بدأت أصوات التنبيه تتعالى بأن استمرار الاحتلال يقوّض الاستقرار ويغذّي التطرف، كما أنه يضر بمصداقية من يتحدث عن حقوق الإنسان. لذلك فإن قرار دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف بفلسطين ليس فعلًا أخلاقيًا بحتًا، بل يتضمن حسابات سياسية أيضًا: حماية المصالح، واستعادة الصورة الدولية المتعثّرة، والضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها الاستيطانية التي باتت تتناقض مع التطلعات الدولية.

وقد تترجم هذه التحركات الدبلوماسية، على المدى المتوسط، إلى تغيّرات في مواقف الأمم المتحدة، وإمكانات قانونية جديدة، وربما ضغوط اقتصادية أو سياسية تُفرض كأدوات لوقف سياسات القضم المستمر للأرض والحقوق.

تأثير الاعتراف على الوعي الجماعي

لا ينبغي التقليل من أثر هذه القرارات في النفوس والوعي الجمعي؛ فالاعتراف المتتالي بفلسطين أشبه بـ«تسونامي سياسي» يعيد توزيع معايير الشرعية الدولية. إنه يمنح الأجيال الفلسطينية والأمة عمومًا زخماً معنوياً كبيراً: أن صوتهم لم يختفِ، وأن العالم بدأ يستجيب بعد عقود من التهميش. وهكذا يصبح النضال السياسي والدبلوماسي جزءًا لا يتجزأ من مسار التحرير، إلى جانب كل أشكال المقاومة المشروعة.

البعد الإنساني والإيماني: ثقة بالوعد واستجابة للضمير

ليست هذه الاعترافات حدثًا سياسيًا فحسب، بل تحمل أيضًا بعدًا إنسانيًا وأخلاقيًا عميقًا؛ فهي تذكير للعالم بأن العدالة لا يمكن أن تبقى غائبة إلى الأبد، وأن ضمير البشرية ما زال قادرًا على الانتصار للضعفاء والمظلومين.

ومن منظور إيماني، نجد في هذه التحولات بشائر لا تأتي عبثًا، بل تدخل في سياق وعد الله لعباده المظلومين: ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ﴾ (الحج: 40). الإيمان هنا ليس شعارًا مجردًا، بل دافع للعمل والاستمرار في طرق كل الأبواب السياسية والدبلوماسية والقانونية حتى تترجم العدالة إلى واقع.

هكذا يتكامل الإيمان بالوعد مع الضمير الإنساني، ليرسما معًا أفقًا جديدًا تتحرك فيه القضية الفلسطينية من خانة التجاهل إلى فضاء الاعتراف والشرعية.

إلى أين تمضي الأمور؟

إن الاعتراف بدولة فلسطين لا يجعل الدولة قائمة فعليًا على الأرض بين ليلة وضحاها، لكنه يفتح أبوابًا سياسية وقانونية مهمة: تعزيز الوضع الفلسطيني في المنظمات الدولية، وافتتاح مسارات قانونية لمساءلة ممارسات الاحتلال، وبناء شبكات دعم دبلوماسي قد تفضي إلى خطوات عملية لاحقة. إنها بداية لمسار طويل وحاسم في آنٍ معًا.

ما يجري اليوم ليس تفصيلًا تاريخيًا، بل فصل يمكن أن يحدد مستقبل القضية الفلسطينية. وعلى القوى الوطنية والعربية والإسلامية ألا تستهين بهذه الحركة الدولية، بل أن تحوّلها إلى أدوات ضغط ملموسة تسرّع يوم التحرير والعودة والكرامة.

إنها «رمزية» تحمل جوهر التحول وبشائر الأمل؛ والأمل حين يتلاقى مع العمل المدروس والدبلوماسية الحكيمة يصبح واقعًا محتملًا. ويومها سيُرفع الأذان في المسجد الأقصى حرًّا، وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلبٍ ينقلبون.