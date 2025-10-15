الوحش الذي التهم منزلي!

ذات صباح عادي، كنا نجلس على شاطئ البحر، فوجدنا شيئا قادما من بعيد، ثم أصبح يقترب منا حتى ميزناه.. إنه الوحش الذي هرب من بلاده بعدما نبذه شعبه، ولاحقه بكل أنواع الأذى حتى يبتعد عنه، وطارده الجميع حتى ركب البحر طمعا في النجاة.

لكنه لم يكن يعرف أرضا سواها، ولا يملك من الرفاق سوى القليل؛ وهم الذين ساعدوه خفية ودلوه على أرض لن يرده أصحابها، ولن يكتشفوا زيف وجهه.

هذا الوحش، الذي تسلل إلينا على حين غفلة، أصبح حديث بلدنا، بل وصل خبره إلى جيراننا من البلدان الأخرى، فساعدوه وأعطوه كل ما يحتاج ليصبح قويا على مر السنين، حتى أصبحوا هم أنفسهم يخشونه

كان وحشا ضعيفا لا يستطيع أن يساعد نفسه، فذهب قاصدا أرضا لن تكون له، ويرجو صحبة لن يحصل عليها، ويريد سلاما يكون هو الطرف الوحيد فيه!

لم يكن تائها كما كنا نظن، كان يعرف الوجهة جيدا، وكانت لديه خططه، وكان يعلم جيدا أين سيرسو مركبه، وكيف سيتحول من متشرد إلى مشرِد، ومن منبوذ إلى نابذ، ومن ضحية إلى جانٍ! كان يضع رداء الخائف المتهالك الذي لا يريد سوى ملجأ يحميه، وطرقات آمنة يسير فيها دون أن يخشى القتل.

ونسوا كذبتهم هذه مع مرور الأيام وتكرار ذات الكلام، فصدق الوحش بأنه قوي، وصدقوا هم بأنهم لا يمكنهم هزيمته، ونسي الجميع أنه مجرد وهم! فأصبح الوحش يبطش هنا وهناك؛ يسرق هذا ويبتز ذاك، ويدمر كل شيء تطاله يده!

عندما أتى إلينا يريد طعاما ومأوى، لم نكن نعلم أننا نؤوي وحشا في منزلنا، سيأكلنا قبل أن نرى قناعه وهو يسقط، كاشفا عن مخالبه التي تحمل بقايا أطفال، وأنيابه التي تقطر دما بريئا، وعينين ترى فيهما آلاف الأشلاء، والصرخات، والأنقاض، وأنفاسه الصدئة التي تحمل رائحة الموت، وصوته الأصفر الذي يخرج كنذير شؤم من بين شفتين تشبهان النعش في فتحه وإغلاقه، وهذا الوجه القبيح كغابة قاتمة وخربة، لا تنظر إلى شيء إلا ويطوله من خرابها الكثير!

