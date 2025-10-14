الجيش العربي الموحد: ضرورة إستراتيجية في وجه المخططات الخارجية

في عالم يموج بالتحالفات والتكتلات الكبرى، وتتزايد فيه حدة الاستقطاب الدولي، يبرز تساؤل قديم ومُلح في الأوساط السياسية والشعبية العربية: أما آن الأوان لولادة جيش عربي موحد؟

لم يعد هذا الحلم مجرد صدى لرومانسية قومية، بل أصبح ضرورة إستراتيجية تفرضها التحديات الجسيمة التي تواجه الأمن القومي العربي، والمخططات الخارجية التي لا تخفى عن عين أي متابع للشأن الإقليمي.

​إن وجود قوة عسكرية عربية متطورة، ذات عقيدة قتالية موحدة وقيادة مشتركة، من شأنه أن يقلب موازين القوى في المنطقة

​إن فكرة إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة ليست وليدة اللحظة، فقد راودت القادة العرب منذ عقود، وتجسدت في محاولات متفرقة لم يُكتب لها النجاح الكامل لأسباب سياسية وتوازنات إقليمية معقدة.

لكن اليوم، ومع تزايد حجم التهديدات وتغير طبيعتها، من التدخلات الأجنبية السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية، إلى محاولات فرض الأمر الواقع الجيوسياسي، مرورا بدعم المليشيات والجماعات المسلحة التي تهدد سيادة الدول الوطنية، تعود هذه الفكرة لتطرح نفسها بقوة كطوق نجاة لا غنى عنه.

درع الأمة في مواجهة الأطماع

​لا يمكن لأي دولة عربية، مهما بلغت قوتها منفردة، أن تواجه التحديات الأمنية المعقدة والمترابطة التي تعصف بالمنطقة؛ فالأطماع الخارجية لا تستهدف دولة بعينها، بل تنظر إلى العالم العربي كوحدة جغرافية وثقافية، ومورد إستراتيجي يجب إبقاؤه في حالة من الضعف والانقسام؛ لضمان استمرار الهيمنة والنفوذ.

ومن هذا المنطلق، يأتي الجيش العربي الموحد كرسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة أي شبر من الأرض العربية.

​إن وجود قوة عسكرية عربية متطورة، ذات عقيدة قتالية موحدة وقيادة مشتركة، من شأنه أن يقلب موازين القوى في المنطقة. فهو لن يكون مجرد تجميع لعدد من الجيوش، بل سيمثل قفزة نوعية في التعاون الإستراتيجي، تتيح توحيد القدرات الدفاعية، وتنسيق العمليات، وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية، وتطوير الصناعات العسكرية العربية، مما يقلل من الاعتماد على مصادر السلاح الخارجية، التي غالبا ما تكون مشروطة بأجندات سياسية.

​إن بناء جيش عربي موحد لا يعني بالضرورة انصهار الجيوش الوطنية وفقدانها لخصوصيتها، بل يمكن البدء بخطوات تدريجية ومدروسة، مثل تشكيل قوات تدخل سريع مشتركة

تجاوز الانقسام نحو مستقبل آمن

​من السذاجة التقليل من حجم العقبات التي تعترض طريق هذا المشروع الطموح؛ فالخلافات السياسية، وتباين الأولويات الوطنية، وانعدام الثقة في بعض الأحيان، كلها عوامل أسهمت في إجهاض محاولات سابقة.

إعلان

لكن، يجب أن تكون المصلحة العربية العليا هي البوصلة التي توجه كافة الجهود، وإن التهديد الوجودي الذي يواجه العديد من الدول العربية اليوم، يجب أن يكون حافزا لتجاوز الخلافات البينية والنظر إلى الصورة الأوسع.

​إن بناء جيش عربي موحد لا يعني بالضرورة انصهار الجيوش الوطنية وفقدانها لخصوصيتها، بل يمكن البدء بخطوات تدريجية ومدروسة، مثل تشكيل قوات تدخل سريع مشتركة لمواجهة الإرهاب والكوارث، وتوحيد أنظمة الدفاع الجوي، وتكثيف المناورات والتدريبات المشتركة، وإنشاء كلية أركان حرب عربية عليا لتخريج قادة قادرين على العمل في بيئة عملياتية مشتركة.

​إن الاستثمار في قوة عربية مشتركة هو استثمار في السلام والاستقرار للإقليم وللعالم، فمنطقة شرق أوسط آمنة ومستقرة هي مصلحة للجميع

رسالة إلى العالم

​إن إطلاق مشروع "الجيش العربي الموحد" بشكل جدي، هو أكثر من مجرد خطوة عسكرية؛ إنه إعلان سياسي قوي بأن الأمة العربية قد قررت أخذ زمام المبادرة للدفاع عن مصيرها ومستقبل أجيالها، وهو رسالة للعالم بأن زمن استباحة الأمن العربي قد ولى، وأن قوة العرب في وحدتهم وتضامنهم.

​إن الاستثمار في قوة عربية مشتركة هو استثمار في السلام والاستقرار للإقليم وللعالم، فمنطقة شرق أوسط آمنة ومستقرة هي مصلحة للجميع.

لقد حان الوقت لتحويل الحلم إلى حقيقة، والانتقال من ردود الفعل المتفرقة إلى إستراتيجية موحدة وفاعلة، تؤسس لمرحلة جديدة من القوة والمنعة العربية.