حين يصبح الصوت سلعة

مع كل دورة انتخابية في العراق، تتجدد آمال المواطنين بالتغيير، لكن هذه الآمال كثيراً ما تتحطم على صخور ممارسات سياسية باتت مألوفة: شراء الأصوات، ثم الكذب على الفائزين بوعد التوظيف أو تقديم الخدمات بعد الفوز. الصندوق الذي يُفترض أن يعكس الإرادة الشعبية يتحول إلى سوق، والمرشح الذي يوزّع النقود أو الهدايا لا يكتفي بشراء صوت الناخب، بل يبيع له أملاً كاذباً في مستقبله المهني والاجتماعي.

عملية "الشراء" ليست مجرد تبادل نقود بورقة اقتراع؛ بل كثيراً ما ترافقها وعود زائفة بالتوظيف أو بمنح امتيازات لذوي الناخب لاحقاً. يعد المرشحون المتسابقون الفقراءَ والباحثين عن العمل بوظائف أو عقود حكومية أو خدمات مستقبلية، ثم يغادرون المسرح السياسي بمجرد تأمين مواقعهم، تاركين وراءهم مواطنين خُدعوا بثمن مؤقت وآمال محطمة. هذا النوع من التضليل يستغل هشاشة المواطن الاقتصادية، ويحوّل حقه في الاختيار إلى مضيعة للكرامة والمستقبل.

ومن هنا تتزايد خطورة المشهد الحزبي: أحزاب تفتقر إلى البرامج والشفافية، تستسهل نشاطها بشراء ولاءات الناس بدل كسب قناعاتهم، وتبرّر ذلك بضرورة الاحتفاظ بالمناصب. أما الناخب المضطر للقبول بالعروض المالية أو بوعود التوظيف، فيعيش في حلقة استغلالية؛ يبيع صوته اليوم مقابل خبز أو عمل مؤقت، ليجد نفسه غداً أمام حكومة لا تراعي المصلحة العامة ولا تقدم مشاريع حقيقية للتشغيل والتنمية.

هذه المعادلة تلغي معنى المساءلة السياسية؛ فالمرشح الذي يعتمد على المال والوعود الكاذبة لا يشعر بضرورة تقديم حساب عن أدائه، لأن بقاءه في السلطة لم يُبنَ على ثقة شعبية حقيقية، بل على صفقات وقتية. وبهذا تضعف المؤسسات، وتضيع إمكانية بناء دولة قائمة على الكفاءة والعدالة.

المطلوب خطوات عملية وحازمة: تشريع وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة المال السياسي وبيع الأصوات، مع آليات فعّالة لرصد المخالفات ومعاقبة المروجين لها. كما يجب توجيه الجهود لتثقيف الناخب حول حقوقه وخطورة قبول الوعود الكاذبة؛ فالتوظيف المشروط بصوت انتخابي ليس خدمة، بل فساد تنموي واجتماعي. وفي الجانب الحزبي، نحن بحاجة إلى أحزاب وبرامج تُعيد السياسة إلى منطق الإقناع والرؤية، لا إلى منطق الصفقات والاتفاقات الخلفية.

الناخب على مفترق المجهول

لم يعد الاستحقاق السياسي مجرد إجراءٍ دوري، بل غدا امتحاناً يومياً لآمال المواطن وتطلعاته. فالناخب حين يتقدم إلى الصندوق، يحمل في قلبه أثقال معاناة طويلة، تبدأ من ظلام الكهرباء ولا تنتهي عند انسداد أبواب الرزق وغياب العدالة. وهو لا يصغي إلى الصخب الشعاراتي بقدر ما ينصت إلى ما يلامس حاجاته الملحّة: ماء عذب، كهرباء لا تنقطع، طريق آمن، ومستشفى يليق بكرامته الإنسانية.

إن المواطن حين يمنح صوته لا يريد أن يودع ورقة في صندوق، بل يسعى إلى أن يجعل منها بذرة تغيير. يريد أن يطمئن إلى أن من ينال ثقته قادر على كسر حلقة الفساد، لا أن يكون جزءاً منها، وأن يرسم للشباب سبيلاً إلى عمل كريم يحفظ كرامتهم بدل أن يتركهم في التيه بين البطالة والهجرة. وما بين ضجيج الوعود، يسكنه حلم واحد: أن يرى القانون فوق الأهواء، وأن تُدار الدولة بمنطق العدالة لا بمنطق المحاصصة والاصطفافات الضيقة.

صحيح أن بعض الناخبين يذهبون إلى صناديق الاقتراع مدفوعين بروابط الانتماء القومي أو الديني أو المناطقي، غير أن جوهر تطلعاتهم لا يختلف عن سواهم؛ فالجميع يشتركون بشوق إلى دولة منصفة، تحترم المواطن وتفتح أمامه أبواب المستقبل. وليس في وعي الناخب انتظارٌ للمعجزات، بل توقٌ إلى خطوات صغيرة، صادقة، متراكمة، تُحدث الفرق المنشود. هو يريد أن يصدق أن هذا الاستحقاق ليس طقساً سياسياً عابراً، بل وسيلة للتغيير وبناء حياة كريمة له ولأبنائه.

باختصار، ما يطلبه المواطن من صوته هو أن يحوّل الوعد إلى واقع، وأن يتحول هو من حبر على ورق إلى أثر حي في مسار الوطن.

ظلال الشك تخيّم على الصناديق

مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، يلوذ المواطن العراقي بدائرة من القلق والاضطراب، حتى باتت لحظة التوجه إلى صناديق الاقتراع أقرب إلى امتحان عسير منها إلى ممارسة ديمقراطية. فالورقة التي يُفترض أن تحمل صوت الأمل والتغيير، تحولت في وجدان كثيرين إلى رمزٍ للحيرة والخشية من مصيرٍ مجهول.

إن الفزع الكامن في نفس الناخب لا ينبع من فعل التصويت ذاته، بل مما سيأتي بعده؛ إذ اعتاد العراقي أن يشهد الوعود تُساق إليه طيبةً براقة، ثم لا تلبث أن تتبدد في فضاء الشعارات، تاركة خلفها واقعاً أكثر قسوة وتعقيداً. ولذا غدت العملية الانتخابية عند كثير من المواطنين مجرد مسرحية تتكرر فصولها، ونتائجها معلومة قبل أن تُسدل الستارة.

وما يعمّق هذا الإحباط هو ثقل الذاكرة المليئة بالمحن: عقود من الحروب، وسنوات من الأزمات الأمنية والسياسية، وانكسارات اقتصادية أنهكت الفرد والمجتمع. كل تلك التجارب ولّدت شعوراً متجذراً بأن المستقبل ليس سوى انعكاس آخر لخيبات الماضي، وأن التغيير الموعود لا يعدو أن يكون صدى لخطابات جوفاء.

الخوف من التصويت، إذن، ليس عزوفاً عن ممارسة الحق الدستوري بقدر ما هو تجسيد لانعدام الثقة بين المواطن والطبقة الحاكمة. فالعراقي يطمح إلى غدٍ أفضل، لكنه يتوجس من أن يُلدغ من الجحر ذاته مرة بعد أخرى. وهكذا تتأرجح نفسه بين توقٍ صادق للإصلاح ورهبةٍ دفينة من المجهول.

نظرة المواطن العراقي إلى المرشحين والقوائم

يقف الناخب العراقي اليوم بين خيارين متداخلين: المرشح الفرد بما يحمله من سيرة وسمعة، والقائمة الحزبية التي ينتمي إليها بما تحمله من تاريخ وتجربة. فكثير من المواطنين قد يجدون مرشحاً مقبولاً في شخصه، لكن انتماءه إلى حزب ذي سجل سلبي يجعل الثقة به موضع شك.

ومن جهة أخرى، ينظر بعض الناخبين إلى القائمة كوحدة متكاملة، معتبرين أن التصويت لأي فرد فيها يصب في مصلحة الحزب بأكمله، لذا يفضّل البعض الامتناع عن المشاركة أو البحث عن وجوه تُعد مستقلة.

أما معايير الاختيار فتتنوع بين الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة المواطنين، وبين الولاءات الطائفية أو العشائرية التي ما زالت تؤثر في شريحة من الناخبين. غير أن الوعي الشعبي أخذ يتطور، إذ تراجعت النزعات الطائفية وارتفعت المطالبات ببرامج واضحة وشفافة.

وعليه، فإن قرار المواطن لم يعد رهناً بالشعارات، بل صار محكوماً بميزان الثقة وتجارب الماضي وما يترقبه الناس من إصلاحٍ حقيقي في المستقبل.

وأخيراً، لا ينبغي أن ننسى أن الحل لا يقع على عاتق التشريعات وحدها؛ فالمواطن نفسه شريك في مهمة الخروج من هذه الدوامة. فعندما يرفض الناخب بيع صوته أو التهاون في وعود التوظيف المشروطة، تسقط سوق النافخين بالمال السياسي.

الانتخابات في العراق يمكن أن تكون بوابةً للتغيير الحقيقي.. لكنها لن تكون كذلك ما دام الصوت يُشترى، والوعود تُباع ثم تُنكث.