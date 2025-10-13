الفاشر تحت النار: دارفور تختنق وسط صمت دولي مريب

مدينة تُحاصَر بالصمت قبل الرصاص

في قلب دارفور، تقف الفاشر اليوم شاهدةً على أبشع فصول المأساة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين؛ فالمدينة التي كانت تُعرف يوماً بـ"عاصمة السلام والتعايش" تحوّلت إلى ساحة إبادة جماعية وخراب شامل.

أصوات القذائف تعلو على بكاء الأطفال، والمستشفيات التي كانت مأوى الجرحى صارت هدفاً مباشراً، بينما يكتفي العالم بالوقوف صامتاً، متفرجاً، وكأن المأساة تقع على كوكب آخر.

منذ شهور، تتكرّر انتهاكات قوات الدعم السريع في الفاشر بلا توقف: اغتيالات، قصف عشوائي، نهب ممنهج، وانتهاك لحرمة المدنيين في بيوتهم وملاجئهم. لكن الأخطر من ذلك كله أن الصمت الدولي بات شريكاً في الجريمة.

القصف يستهدف الأحياء المكتظة، والمدارس والمستشفيات، بل وحتى المقابر! وتشير التقارير المحلية إلى مجازر ارتُكبت بدم بارد، تُركت فيها الجثث في الشوارع لأيام، في ظل غيابٍ تام لأيّ تدخل دولي فعّال

مدينة الصمود التي تحوّلت إلى هدف ممنهج

الفاشر، آخر مدن شمال دارفور التي بقيت صامدة، تعيش اليوم تحت حصار خانق.

منذ أسابيع، تشنّ “الدعم السريع” هجمات متكرّرة على أحيائها الشرقية والغربية، في محاولات مستميتة للسيطرة الكاملة على المدينة. الضحايا بالعشرات كل يوم، أغلبهم من المدنيين العزّل، والمستشفيات خرجت عن الخدمة، ومخازن الإغاثة نُهبت، والطرق المؤدية إلى المدينة قُطعت. لكن ما يحدث ليس "معركة عسكرية"، بل حرب إبادة ممنهجة!

"الدعم السريع".. من ميليشيا إلى آلة تدمير

منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، أثبتت قوات الدعم السريع أنها ليست جيشاً نظامياً، بل آلة فوضى مدعومة من شبكات مصالح داخلية وخارجية، قوامها خليط من المرتزقة والميليشيات القبلية التي لا تلتزم بأيّ قواعد اشتباك أو قانون حرب.

وفي الفاشر تحديداً، تتحول المدينة كل يوم إلى مختبر للفوضى: قتل جماعي في الشوارع، واغتصاب ممنهج للنساء والفتيات، وتهجير قسري لآلاف من منازلهم، ونهب للبيوت والمحال والأسواق بطريقة منظّمة، وكأنها خطة اقتصادية موازية للحرب.

والأسوأ أن قوات “الدعم السريع” تستخدم المدنيين دروعاً بشرية، إذ تتمركز قرب المستشفيات والمدارس والمساجد، ليتحوّل كل استهداف عسكري إلى مأساة إنسانية جديدة. هكذا تخلق الميليشيا حرباً بلا خطوط حمراء.

لو كانت هذه المجازر في أوروبا أو في دولٍ لها وزن سياسي مماثل، لاهتزّت عواصم العالم، ولأُرسلت الجيوش واللجان والتحقيقات الدولية خلال ساعات!

المجتمع الدولي.. صمت القبور

رغم كل هذه الفظائع، لم يصدر عن مجلس الأمن سوى بيانات باهتة "تعرب عن القلق"، فيما تكتفي منظمات حقوق الإنسان بإصدار تقارير متأخرة، وتُحصي وكالات الأمم المتحدة الأرقام من بعيد!

أين "مسؤولية الحماية" التي طالما تغنّى بها الغرب؟ وأين "محكمة الجنايات الدولية" التي تحرّكت في أوكرانيا خلال أسابيع، لكنها ما زالت تتلكأ في دارفور بعد عشرين عاماً من المذابح؟

لقد تحوّل الموقف الدولي إلى صمتٍ مدوٍّ يوازي في خطورته صوت الرصاص. صمتٌ لا يُفسَّر إلا على أنه تواطؤ أو تجاهل متعمّد، تغلّفه لغة دبلوماسية باردة: "نحن نتابع بقلق التطورات"، "ندعو إلى ضبط النفس".. عبارات تُقال بينما الأحياء تُباد، والمستشفيات تُحرق، واللاجئون يُدفنون في مقابر جماعية.

ازدواجية المعايير.. دماء تُقاس بالجغرافيا

لكن لأنها في أفريقيا، في السودان، وفي الفاشر تحديداً، فإن الأرواح تُحسب كأرقام هامشية، وتُطوى المأساة في نشرات الأخبار كحدثٍ ثانوي.

هذه هي العنصرية السياسية في أوضح صورها: أرواح تُقاس بلونها، ومعاناتها تُقدّر بموقعها الجغرافي، ومأساتها تُؤرَّخ في الهامش لا في العناوين. تُبرمج الخريطة الإنسانية وفق انتقائية مخزية تجعل العدالة ترفاً لا مبدأً.

إنها روح المقاومة المدنية التي تحاول أن تُبقي الأمل حيّاً وسط رماد الحرب، وفي كل شارعٍ محاصر قصة بطولية صغيرة لا تصل إلى الشاشات، لكنها تحكي عن أمةٍ تُذبح ولا تستسلم

الفاشر لا تموت.. الذاكرة تقاوم

رغم كل الخراب، يُثبت أهل الفاشر أنهم شعب لا يُهزم؛ فمن رحم الدمار تولد مبادرات إنقاذ محلية تُدار من داخل المساجد والمدارس، وبين الأنقاض يُوزَّع الخبز والماء، وتُدفن الجثث بكرامة.

نساء المدينة أصبحن رمزاً للصمود، والأئمة ينادون في مكبرات الصوت لوقف نزيف الدم، والأطفال يرسمون على الجدران شعارات تقول: "لن نرحل، سنبقى هنا".

الفاشر كمرآة لضمير العالم

ما يحدث في الفاشر ليس شأناً سودانياً فحسب، بل اختبارٌ أخلاقي للإنسانية جمعاء؛ فالمدينة تحوّلت إلى مرآة تكشف زيف الخطاب الدولي حول العدالة، وتُظهر هشاشة النظام العالمي الذي يدّعي حماية المدنيين بينما يختار التفرّج.

إذا سقطت الفاشر تحت سكين “الدعم السريع”، فإن ما يسقط فعلاً هو ضمير العالم، وإذا ظلّ الصمت هو الرد، فإن التاريخ سيكتب بأحرف دامية: "في عام 2025، كانت الفاشر تُباد.. والعالم يتفرّج".

الفاشر اليوم ليست مجرد مدينة سودانية.. إنها نداءٌ أخير لضمير الإنسانية، وإن لم يسمع العالم هذا النداء، فسيعيد التاريخ السؤال بصوت الضحايا: "أكان الصمت خياراً أم جريمة؟"

من سيتحدث باسم الضحايا؟ ليس السؤال اليوم: من يربح الحرب؟ بل: من يربح الإنسانية؟ المدنيون في الفاشر لا ينتظرون تعاطفاً، بل فعلاً سياسياً وقانونياً وإنسانياً.

على الأمم المتحدة أن تتجاوز التصريحات إلى حمايةٍ فعلية، وعلى الاتحاد الأفريقي أن يتحرك لإنقاذ ما تبقّى من دارفور قبل أن تُمحى من الخرائط. وللعرب والعالم الإسلامي نصيب من المسؤولية؛ إذ كيف يُقبل الصمت على مجازر تُرتكب بحق شعبٍ مسلم، يُذبح بسلاحٍ مدعومٍ من الخارج؟

الفاشر اليوم ليست مجرد مدينة سودانية.. إنها نداءٌ أخير لضمير الإنسانية، وإن لم يسمع العالم هذا النداء، فسيعيد التاريخ السؤال بصوت الضحايا: "أكان الصمت خياراً أم جريمة؟".