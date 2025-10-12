نوبل للآداب.. لكاتب يرى نهاية العالم من ثقب اللغة

في صباحٍ أوروبي رمادي، أعلنت الأكاديمية السويدية منح جائزة نوبل للآداب لعام 2025 للكاتب المجري لازلو كراسنـاهوركاي (László Krasznahorkai)، ذاك الذي طالما لُقِّب بـ«نبي الخراب» و«سارد الأبدية الثقيلة»، في تتويجٍ طال انتظاره لواحد من أكثر الأصوات الأدبية فرادةً وعمقاً في المشهد الأوروبي المعاصر.

وُلد كراسنـاهوركاي عام 1954 في بلدة غيولا المجرية، ويُعدّ أحد أبرز كتّاب أوروبا الوسطى في النصف الثاني من القرن العشرين. اشتهر بأسلوبه الفلسفي الكثيف، وجمله الطويلة المتدفقة التي تشبه تيار الوعي، وبنصوصٍ تستكشف الخراب الوجودي والبحث عن الخلاص في عالمٍ يوشك على الانهيار.

عام 1985 أصدر روايته الأولى «ساتانتانغو» (Satantango)، التي حُوّلت لاحقاً إلى فيلم شهير أخرجه بيلا تار، تلتها أعمال بارزة مثل «ميلانخوليا المقاومة» و**«الطريق إلى الشيطان»** و**«حرب وحرب»**. تُرجمت أعماله إلى لغاتٍ عديدة، ونال جوائز مرموقة بينها جائزة بوكر الدولية عام 2015. ويُنظر إليه اليوم كأحد آخر الحراس الكبار للّغة الأدبية العميقة، وكاتبٍ يُنصت إلى الصمت أكثر مما يحتفي بالضجيج.

صحيفة "الغارديان" البريطانية فقد وصفت أعماله بأنها "أعمال لا تُكتب لتُريح، بل لتوقظ"، فهي تُعيد للكتابة وظيفتها الأصلية: زلزلة اليقين وفضح هشاشة المعنى في عالمٍ يفيض بالضجيج والخراب

لغةٌ تمشي على حافة القيامة

كتبت وكالة رويترز إن كراسنـاهوركاي هو "سيد الرؤيا الأبوكاليبسية"، أي ذلك العبقري الذي يمتلك رؤية فريدة ومقنعة لعالمٍ يتجه نحو نهايته، ويكشف بروعةٍ أدبية عن الخراب الكامن في الحضارة الإنسانية المعاصرة. فهو الذي جعل من الجملة الطويلة المتدفقة نهراً لا ينقطع، يخلق عالماً كابوسياً مكثفاً، ويحوّل اللغة إلى كائنٍ يئنّ بثقل العالم.

لغته الطويلة المتشابكة لا تُقرأ بل تُعاش؛ إذ ينقلك الكاتب من عتمة الفكرة إلى انفتاح الرؤيا، في رحلةٍ أشبه بسيرٍ في نفقٍ من المعاني لا يفضي إلى نهايةٍ مؤكدة.

بين كافكا وبيلا تار.. فنّ الانهيار الجميل

الكاتب، الذي جمعه المخرج المجري الكبير بيلا تار في أعمالٍ سينمائية خالدة، صنع من الرواية جسراً بين الأدب والسينما والفلسفة. ووفقاً لتقرير Euronews، فإن تجربته تشكّل "موسيقى سردية" تتناوب فيها الفوضى والنظام، الرعب والسكينة، وكأنها محاولته الأخيرة لإنقاذ المعنى من تحت أنقاض العالم.

وفي مقالٍ نشرته Le Monde الفرنسية، قُدّم كراسنـاهوركاي بوصفه كاتباً "لا وطن له إلا اللغة". فالمجريّ الذي قرأ كافكا وتأمّل الشرق الأقصى في عزلةٍ هادئة، يمارس كتابةً تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية نحو ما هو كوني وإنساني.

تسكن نصوصه دوماً روحُ تأملٍ عميق في مصير الإنسان أمام المجهول، في جدوى المقاومة وسط الانهيار، وفي القدرة على النهوض من بين الرماد.

في زمنٍ تتسارع فيه الصورة وتُختصر الفكرة في تغريدة، يأتي صوته ليقول لنا: "ما يزال في اللغة متّسعٌ للتأمل، وما يزال في الأدب مكانٌ للبطء، وللصمت الذي يُنقذ المعنى."

نوبل تعيد الاعتبار للأدب العميق

كتبت AP News أن منح الجائزة لكراسنـاهوركاي "انتصارٌ للأدب الصعب، للأدب الذي يرفض الخضوع لمنطق السوق والسرعة". وهو بالفعل تتويجٌ لمدرسةٍ ترى في الكتابة مقاومةً ضد التبسيط، ووسيلةً لحماية الإنسان من السطحية التي تغرق العالم الحديث.

كراسنـاهوركاي يكتب عن النهاية، لكنه يفعل ذلك ليذكّرنا بضرورة أن نحلم بالبداية من جديد.

فوز لازلو كراسنـاهوركاي بجائزة نوبل ليس احتفاءً بكاتبٍ فحسب، بل إعلانٌ ضمني عن حاجة البشرية إلى العودة نحو العمق، نحو الأدب الذي لا يُغازل القارئ بل يختبره.

