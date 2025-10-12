نصر غزة.. ملحمة كتبتها الدماء وبسالة المقاومة

لقد كتبت ملحمة غزة بمداد لا يرف على أطراف أوراق التاريخ، بل بجذوة من لحم ودم. إنها ليست مجرد بقعة جغرافية محاصرة، بل هي تجسيد أثيري للاستعصاء الروحي، والبرهان الفاصل على أن الروح، متى عشقت الحرية، خلدت.

النصر الذي انبثق لم يكن هبة عابرة، بل كان الارتداد الوجودي لصمود مذهل أعمى أبصار الأعداء.

لقد أصبح البقاء هو قانون المعركة الأوحد، وإن الصبر المقترن بالشجاعة بعد إضافي يلغي فاعلية القوة المادية، ويؤكد أن الموت بكرامة أسمى من الحياة بذل ومهانة

الصمود الأسطوري.. قوة الشعب الأزلية

إن البذل الأقدس في هذه المعركة كان بذل الدم الطاهر على رمال غزة. لقد أدرك هذا الشعب أن دماءه ليست ثمنا، بل هي خلاصة الترخيص الإلهي بالبقاء على العهد.

كل هدم في جدار، وكل أنين خفي في ركام، لم يكن سوى مكون يعاد تدويره ليصبح قوة ضاربة تفشل رهان الخصم على انهيار النسيج الإنساني.

صمود أهالي غزة ليس فعلا سلبيا يكتفي بالانتظار، بل هو فعل مقاوم على أرض الواقع، نحت جلدي للوعي الجماعي. أن تبقى العائلة تحت النار هي ذروة المقاومة الصامتة التي تفكك أهداف العدوان النفسية.

تلك العزة الراسخة التي أظهرها المقاومون هي التي كسرت شوكة الغطرسة، وحولت هزيمة الأهداف إلى نصر حقيقي على الأرض

انتصار الميدان.. بطولة لا تقاوم

في جبهة الاشتباك المباشر، تحولت الدماء والأشلاء إلى نقطة ضوء عميقة.

المقاومة في غزة لم تكن مجرد رد فعل، بل كانت تعبيرا صارما عن إرادة لا تقهر، مستندة إلى شرعية المظلوم وحق الدفاع المقدس. لقد تفاجأ الاحتلال وحلفاؤه بمنظومة قتالية لا تعرف التراجع، إذ أصبح العجز المادي دافعا للإبداع التكتيكي.

كشف الميدان زيف ادعاءات القوة والنصر المطلق، وتحولت الشوارع والأزقة إلى مصائد إنهاك للمحتل، وحولت آلام المقاومين الوجدانية إلى قوة دفع لا متناهية.

حكمة القرار.. وتتويج الدماء على طاولة المفاوضات

لم يكتمل هذا النصر العظيم إلا حين التقى صمود الغزيين برشاد القرار. فحكمة الوفد المفاوض لم تكن مجرد مهارة سياسية، بل كانت ترجمة دقيقة وصارمة لقوة الميدان المرصعة بالدماء.

إن صوت المفاوض لم يكن صوته وحده، بل كان صدى لجلد طفل تحت الركام، ووقع خطى مقاوم على جبهة القتال.

لقد أدرك الوفد أن ثقل التضحيات هو الرصيد التفاوضي الأثمن، فصاغ شروطا لا تنبع من ضعف الأوراق، بل من سيادة الروح التي لا تقبل المساومة أو التنازل عن الأساسيات.

ذلك التزاوج بين الدم الذي يتحدث، واللغة التي تفاوض بهدوء الواثق، هو ما حصن النصر وأعلنه فصلا تاريخيا لا يقبل التراجع.

إن نصر غزة لم يقطف إلا من جذور صبرها وصمود أبنائها، وتوجته حكمة القرار وبصيرة التفاوض

العهد الذي لا يفنى

ختاما.. لقد علمت غزة التاريخ أن المفردات الوحيدة القادرة على التعبير عن الشرف هي الإرادة والصمود والثبات الملغي للممكنات، والفداء الذي لا يترك خلفه إلا صدى البطولة.

إن نصر غزة لم يقطف إلا من جذور صبرها وصمود أبنائها، وتوجته حكمة القرار وبصيرة التفاوض. هذا التاريخ يكتب ليصبح العهد الذي لا يخذلنا، مؤكدا أن سيادة الروح هي الكلمة الأخيرة في أي صراع.

فليشهد العالم: من قلب هذه البقعة المضمخة بالدم واليقين، يبعث فجر جديد، يثبت أن الإرادة لا تقصف، وأن النصر ليس معادلة عسكرية، بل نزعة باطنية تتفجر حقيقة على أرض الواقع!