اتفاقية وقف الحرب في قطاع غزة ومآلات المستقبل

بعد فترة ترقّب طويلة، ومفاوضات حثيثة، وجهود كبيرة من قبل الوسطاء العرب، وعلى رأسهم قطر الشقيقة، وجولات مكوكية للوسيط الأميركي، تم الإعلان مؤخراً عن اتفاقيةٍ لوقف الحرب في قطاع غزة المكلوم؛ ما قد يسهم في وقف شلال الدم النازف في قطاع غزة الحبيب منذ عامين أو يزيد.

ولعلّ المراقب الحصيف يلاحظ أن الحرب لم تكن لتتوقف خلال العامين الماضيين، ليس فقط بسبب عدم التزام الطرف الآخر بعدم استئناف القتال بعد انتهاء مدة الستين يوماً المقترحة في الاتفاقية السابقة، مع عجز الوسطاء الدوليين عن ضمان التزامه بذلك، وإنما أيضاً لأسباب داخلية لديه تتعلق بالمحافظة على تماسك الائتلاف اليميني الحاكم لأطول فترة ممكنة، بما يضمن عدم انعقاد الانتخابات قبل موعدها المقرر العام القادم.

لا يخفى على أحد استغلال الطرف الآخر لهذه الحرب من منظور سياسي، في محاولة للقضاء على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة بأركانها المعروفة في القانون الدولي (الشعب، والإقليم، والسلطة ذات السيادة)، خصوصاً بعد توالي اعتراف عدد من الدول الغربية بالدولة الفلسطينية

ومن بين تلك الأسباب أيضاً حاجة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إبراز إنجازات خارجية تعزّز موقفه أثناء جلسات المحاكمة المتعلقة بالتهم المسندة إليه، خاصة مع دخول الإجراءات القضائية مرحلة حرجة تشتمل على الاستجواب المضاد من قبل النيابة العامة، بعد انتهاء جلسات الاستماع للشهود. ثم يأتي استخدام الحرب ذريعةً لإحكام السيطرة على الضفة الغربية، وتعزيز الاستيطان فيها، وترحيل سكانها من أماكن سكناهم تمهيداً لتهجيرهم متى سنحت الفرصة لذلك.

يُضاف إلى ما سبق رغبة نتنياهو في إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط، ورسم معادلات جيوسياسية وجيوإستراتيجية جديدة تفرضه لاعباً مهيمنًا في المنطقة، فضلاً عن مسعاه لمحو أي تهديد مؤقت أو وجودي يضمن بقاء دولته لأطول فترة ممكنة.

كل ذلك، إلى جانب أسباب موضوعية أخرى، يعني أن الحالة الفلسطينية قد عادت إلى الوراء حتى ما قبل اتفاقية أوسلو، أي ثلاثين عاماً أو يزيد، لأسباب لا أرغب في الخوض فيها تفصيلاً درءاً للمفاسد، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس، وفي ظل ما تمرّ به القضية الوطنية برمتها.

ومهما يكن الأمر، فإن ما تناولته الاتفاقية -كما سابقتها- لا يعدو كونه مسائل أولية، مثل ضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي بلغت الحالة الإنسانية فيه حدّ المجاعة، وفقاً لتقارير بعض الجهات الأممية والمؤسسات الحقوقية الدولية، وانسحاب الطرف الآخر من مناطق محددة في القطاع، إضافة إلى الاتفاق على آلية للإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى من كلا الجانبين.

والاقتصار على ما سبق -على أهميته- يعني أن الاتفاقية الحالية، كسابقتها، لم تتناول أياً من القضايا الجوهرية كالقدس، واللاجئين، والحدود، والمياه، والطاقة وغيرها، وهو ما يعكس اختلال موازين القوى.

وفي السياق ذاته تأتي محاولات تحقيق أهداف إستراتيجية بعيدة المدى، ليس أقلها إعادة ترتيب المنطقة من منظور جيوسياسي وجيوإستراتيجي، بما يشمل توسيع رقعة «الاتفاقات الإبراهيمية»، وإعادة الشعب الفلسطيني المكلوم في قطاع غزة مئة عام إلى الوراء، وتحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة، وتجهيل أبنائه وبناته المشهود لهم بحب العلم والتعلّم، علماً بأن الإمام الشافعي (رحمه الله) وُلد هناك. كما يسعى الطرف الآخر إلى الاستفراد بالضفة الغربية وتعزيز الاستيطان فيها تمهيداً لضمّها وتهجير سكانها متى سنحت الفرصة، كما أسلفنا.

الطرف الآخر هو المستفيد الأكبر من إطالة أمد الحرب التي قضت على البشر والشجر والحجر في قطاع غزة الحبيب، الذي أصبح أثراً بعد عين. ويتعيّن على الأطراف الفلسطينية الفاعلة إجراء دراسة موضوعية للآثار الكارثية الناشئة، مراعاةً للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، بما يستوجب إنهاء الانقسام البغيض والالتفاف حول المشروع الوطني، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

هذه الانتخابات قد تفضي -حسب تقديري المتواضع- إلى انتقال تجربة الحكم في قطاع غزة إلى الضفة الغربية، نتيجة تعاطف المواطنين والمواطنات في الضفة مع القطاع من جهة، وعدم قدرة أهالي غزة على ممارسة حقهم الانتخابي بسبب الأوضاع المأساوية الراهنة من جهة أخرى. وقد يؤدي ذلك، إن حدث، إلى منح الطرف الآخر الفرصة والذريعة لضمّ الضفة الغربية وتهجير سكانها.

