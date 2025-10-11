هوس الأمن المطلق.. من كاتو الأكبر إلى نتنياهو!

كيف يعاد إنتاج منطق الخوف القديم في صورة حديثة تبرر العنف وتخفي العجز السياسي؟

أقول: حين يتحول الأمن إلى غاية مقدسة، يفقد الإنسان قدرته على أن يكون آمناً.. فالهوس بالحماية المطلقة هو الوجه الآخر للخوف الأبدي.

بارادايم قديم يولد من جديد

في لحظات الصراع العنيف، يتحول «العدو» من واقع سياسي إلى فكرة مفاهيمية تبرر أفعالاً قصوى. أحد أقدم تجليات هذا التحول في السياسة هو خطاب كاتو الأكبر الروماني، الذي اشتهر بعبارته: «Carthago delenda est» – "يجب تدمير قرطاج".

في زمننا الحاضر، يُحرف هذا البارادايم ذاته في خطابات وسياسات تيارات سياسية معاصرة ترى في «الأمن المطلق» غاية تبرر وسائل عنيفة لبقائها. تسمح المقارنة بين منطق كاتو ومنطق بعض أجنحة اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو (وبصوت أعلى عند عناصر مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش) بفهم كيف يعاد إنتاج منطق «العدو الدائم» عبر التاريخ؛ اختلافات في السياق والأدوات، لكن تشابه عميق في البنية الذهنية والسياسية. فالتاريخ لا يعيد نفسه، لكنه أحياناً يعيد إنتاج منطقِه بأدوات مختلفة.

يرى بنيامين نتنياهو ورموز اليمين الإسرائيلي المتطرف في غزة ما رآه كاتو في قرطاج: «عدوٌّ دائم لا يمكن التعايش معه». وحتى حين تكون غزة محاصرة، فقيرة ومدمرة، يراها الخطاب الإسرائيلي تهديداً وجودياً مزمناً يجب التخلص منه!

كاتو الأكبر.. حين يصبح الخوف سياسة

في القرن الثاني قبل الميلاد، خرجت روما منتصرة من الحرب البونيقية الثانية، ولم تعد قرطاج تشكّل خطراً فعلياً. لكن السياسي الروماني كاتو الأكبر لم يقتنع؛ ظل يختم كل خطاب له بعبارته الشهيرة: «Carthago delenda est» — «يجب تدمير قرطاج».

لم يعارض فقط قوة قرطاج السالفة، بل اتخذ موقفاً مبنياً على خوف من إمكانية عودة تلك القوة مستقبلاً؛ لذلك لم تكن حجته قائمة على تهديد واقع للحاضر فحسب، بل على احتمال تهديد في المستقبل. سَاق كاتو هذا الاحتمال كتبرير أخلاقي وسياسي لتدمير المدينة وإبادة سكانها. لم يكن يرى في قرطاج جيشاً يهدد روما الآن، بل احتمال خطر مستقبلي؛ فاعتبر أن أمن روما لا يكتمل إلا بإزالتها من الوجود.

وفي عام 146 ق.م تحقق ذلك الحلم الدموي: أُحرِقت قرطاج وسويت بالأرض، وقُتل أو استُعبد سكانها. لكن المفارقة أن روما، التي ظنت أنها أمنت الخطر إلى الأبد، بدأت بعد قرطاج رحلة سقوطها التدريجي؛ فالغطرسة حين تتضخم تأكل نفسها.

من كاتو إلى نتنياهو.. الخوف نفسه بلغة جديدة

بعد أكثر من ألفي عام، يتكرر المنطق ذاته بلغة حديثة. يرى بنيامين نتنياهو ورموز اليمين الإسرائيلي المتطرف في غزة ما رآه كاتو في قرطاج: «عدوٌّ دائم لا يمكن التعايش معه». وحتى حين تكون غزة محاصرة، فقيرة ومدمرة، يراها الخطاب الإسرائيلي تهديداً وجودياً مزمناً يجب التخلص منه! كأنها قرطاج أخرى يُراد أن تُمحى لتطمئن روما جديدة اسمها إسرائيل.

غزة ليست خطراً فعلياً بقدر ما هي خطر في الخيال السياسي الإسرائيلي، يُستدعى كلما احتاجت الحكومة ذلك لتبرير عنفها؛ من إيتمار بن غفير إلى بتسلئيل سموتريتش، وكل من تبنّى خطاباً يربط بين وجود أي نوع من المقاومة (الفصائل الفلسطينية) وتهديد وجودي يستلزم إجراءات استئصالية.

عبارات مثل «سنسحق حماس»، أو تصريحات تتحدث عن «تدمير شامل» أو «إعادة تشكيل» الواقع الديموغرافي في غزة، تعيد إنتاج منطق يماثل منطق كاتو من حيث البساطة الأخلاقية: وجود العدو يساوي ضرورة إبادته أو تفتيته. ظهرت أمثلة على ذلك في تصريحات وتصرفات رسمية، وأخرى استفزازية تجعل من السياسة وسيلة استباقية للمحو أو للترغيب بالهجرة القسرية.

كاتو عاش في زمن لم يعرف قانوناً دولياً ولا مواثيق إنسانية؛ أما إسرائيل فتعيش في عصر يملؤه خطاب القانون وحقوق الإنسان، لكنها تمارس منطق كاتو ذاته

البنية الذهنية المشتركة

من الواضح أن روما وإسرائيل تتشاركان في جوهر عقلية واحدة تحوّل العدو إلى حقيقة وجودية تبرر كل الوسائل؛ فكلا الطرفين ينظران إلى الآخر على أنه تهديد دائم لا يمكن التعايش معه. كاتو رأى في قرطاج خطراً دائماً يستوجب إزالتها للحفاظ على أمن روما، وهؤلاء اليوم ينظرون إلى غزة كخطر أبدي يجب تفكيكه أو محوه لضمان أمن إسرائيل. ومن هنا ينبع المبرر الاستراتيجي في كل حالة: أمن الذات لا يكتمل بوجود هذا الآخر، فتستند السياسة إلى منطق يحجم المساحة السياسية أمام التفاوض أو الحلول التشاركية.

الأمر لا يقف عند حد الخطاب؛ فالمعادلة عملياً تختزل إلى خيار القوة وحده، بدلاً من البحث عن تسويات أو معالجة جذور الصراع. وفي النهاية يطغى هاجس المستقبل (الخوف من عودة القوة أو تجدد المقاومة) ليصبح حافزاً دائماً يستدعي إجراءات استباقية قاسية. بهيكلية كهذه يتحول الخوف إلى فلسفة، والعنف إلى منطق أخلاقي، ويصير العدو ضرورة دائمة لاستمرار هوية الذات السياسية. هكذا يتجلى البارادايم الكاتوي في صورته الحديثة.

الفارق الأخلاقي.. حين يغيب العذر التاريخي

كاتو عاش في زمن لم يعرف قانوناً دولياً ولا مواثيق إنسانية؛ أما إسرائيل فتعيش في عصر يملؤه خطاب القانون وحقوق الإنسان، لكنها تمارس منطق كاتو ذاته.

الفارق أن ما كان في زمن روما غطرسة إمبراطورية، أصبح اليوم عاراً أخلاقياً موثقاً بالصوت والصورة، على مرأى ومسمع المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي والإعلام العالمي.

«غزة ليست قرطاج، ولا تملك جيشاً ولا أسطولاً، لكنها تُعامل كقوة تهدد إمبراطورية نووية مسلحة بأعتى أدوات الفناء التي وصل إليها العقل البشري، وبرعاية ودعم وإسناد ومباركة من القوى الكبرى».

غزة ليست تهديدًا استراتيجياً بقدر ما هي «مرآة» تكشف حدود الرواية الإسرائيلية عن «الديمقراطية المحاصرة» و«الأمن الإنساني» الذي لا يتسع إلا لجهة واحدة.

هل نتعلم من التاريخ؟ خصوصاً أننا في زمن الشعوب وذاكرة الأجيال والكاميرات؛ حيث لم يعد ممكناً إعادة كتابة التاريخ بالرماح وحدها، ولا يمكن بناء مستقبل على أنقاض المجازر والإنكار

حين يأكل الأمن نفسه

علّمنا التاريخ أن الحضارات التي تبني أمنها على أنقاض الآخرين تكتب نهايتها بيدها؛ فروما دمرت قرطاج، لكنها لم تسلم من التآكل الداخلي. وإسرائيل اليوم قد تدمر غزة، لكنها لن تنتصر؛ فالقوة تستطيع أن تزيل مدينة، لكنها لا تستطيع أن تمحو ذاكرة.

التاريخ الحديث لا يُكتب بالسيوف وحدها، بل بالكاميرات والوعي والضمير الإنساني. وغزة، مهما كانت صغيرة، تحولت في ذاكرة العالم إلى رمز أخلاقي يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.

البارادايم الكاتوي -الذي ولد من رحم الخوف وعبادة الأمن- يعاد إنتاجه اليوم في أكثر صوره قسوة وتطرفاً؛ لكن الأمن الذي يُشيَّد على أنقاض العدالة سرعان ما يتحول إلى فخ دائم لصاحبه، يثقله من الداخل مهما بدا متماسكاً من الخارج. ما فعله كاتو بقرطاج حين صرخ في مجلس الشيوخ الروماني «يجب تدمير قرطاج» يحاول اليمين الإسرائيلي اليوم أن يكرره في غزة، لا بنفس الوسائل، ولكن بذات الذهنية: استئصال المدينة، شطب الذاكرة، وإنهاء التهديد من جذوره.

غير أن ما فات كاتو آنذاك -ويُفوت اليوم اليمين الإسرائيلي الذي يسير على خطاه- هو أن تدمير قرطاج لم يكن نهاية عدو بقدر ما كان بداية لانحدار إمبراطورية. تماماً كما كانت لحظة المجد العسكري الإسبرطي في انتصاره على أثينا هي نفسها لحظة بداية تفككه الداخلي وانهياره السياسي والاجتماعي.

هل نتعلم من التاريخ؟ خصوصاً أننا في زمن الشعوب وذاكرة الأجيال والكاميرات؛ حيث لم يعد ممكناً إعادة كتابة التاريخ بالرماح وحدها، ولا يمكن بناء مستقبل على أنقاض المجازر والإنكار.. الغطرسة لا تصنع أمناً، والتاريخ لا ينسى من حاول محوه.