التغيير قرار بيدك

نحن الآن نعيش في عالم متسارع ينبض بالمفاجآت، وأصبح قرار التغيير ضرورة لا غنى عنها، أفنتشبّث بالقديم، أم سنعانق التجديد ونتألق بنياشين المتغيرات؟

بين مفترقات الطرق يبقى اتخاذ القرار بيدك.. أستنطلق بشجاعة المارد الأخضر، أم ستستند إلى جدار يحميك وتأوي إلى جبل يعصمك؟ حياتك الشخصية والمهنية رهينة محكّين: محك الحداثة ومحك التقليدية، ولكل مَفْرق مزايا وعيوب، والمستقبل يسحبك إليه، فبماذا ستتمسك؟ وما الذي ستختار؟

في هذه السطور سنتحدث عن أهمية اتخاذ قرار التغيير، باعتبار أنه النافذة المطلة على عالم الأحلام الذي يستهويك.

إن نماذج التغيير كثيرة، كقصة غاندي وأديسون وديزني وأضرابهم، وتكمن خلاصة تجاربهم في اتخاذ القرار، فما هي بوصلتك للتغيير؟ وما هو القرار المصيري الذي ستتخذه؟

1- القفز من الفقر إلى الثراء:

قد تكون بلا مأوى ولا تمتلك بيتًا، فكيف ستقفز لتبلغ المرام؟ خطواتك اليومية المتكررة لن تحدث تلك النقلة، لهذا تحتاج لاتخاذ قرار التغيير.. يروى أن رجلًا عاش بلا مأوى مع ابنه، وفي لحظة قرار ركب موجة التغيير وأصبح ثريًّا حين طرق باب الاستثمار، فما هو القرار الذي سيحدث لك نقلتك المالية المرتقبة؟

2- التألق الصحي المنشود:

بعضنا يعاني من السمنة أو من مرض ما، أو يرنو لتألق صحي وجسدي معين، فكيف السبيل دون أن نقطع قاف القرار؟ يُنقل أن هناك رجلًا وُلِد معاقًا بلا أطراف، ورغم وجود هذا العيب الخَلقي تألق ونجح حين كان متحدثًا تحفيزيًّا بارعًا؛ فالعاهات القاسية لن تهزمك، وستنجح إذا ما رمت التغيير.

إعلان

3- الوصول إلى ذرى القمة:

لو كنت رهين زنزانة منفردة في سجن مظلم، ومقيدًا بالأصفاد، هل كنت تطمح للحرية والنجاح؟ إليك هذا السؤال: هل قرأت سورة يوسف؟ ما هو أبرز محور فيها؟ لاحظ أنها تختصر لك مسيرة مسترق بلغ السيادة، وأصبح وزير المال ويد العزيز وظله!

هل سمعت بالسجين نيلسون مانديلا؟. هذا الرجل الأسود كان خلف القضبان لسنوات عديدة، لكنه خرج ليقود شعبه في جنوب أفريقيا نحو الحرية والمساواة.

إن نماذج التغيير كثيرة، كقصة غاندي وأديسون وديزني وأضرابهم، وتكمن خلاصة تجاربهم في اتخاذ القرار، فما هي بوصلتك للتغيير؟ وما هو القرار المصيري الذي ستتخذه؟

التغيير هو البداية، إن نبضك يعني نبض الأمل في روحك، والتغيير صديقك الذي يمنحك الفرصة الذهبية التي تستحق، وإنّ التغيير بيدك، فاتخذ خطوتك الأولى ولا تستسلم لأول تحدٍّ، تخطَّ العراقيل وستبلغ النجاح الذي تستحق

أنت الآن تسير في طريقك الصحيح بقراءة هذه السطور، لكون القرار يحتاج لقدّاحة، فهل تريد المزيد لتتوقد؟. نضع لك بعض الكتب الهامة التي تعينك على هذا التغيير، منها:

– كتاب "العادات الذرية" لجيمس كلير، وهو كتاب يركز على تشكيل العادة الإيجابية الصغيرة لبلوغ الهدف الكبير.

– كتاب "كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس؟" لديل كارنيجي، كتاب يطور من علاقاتك الاجتماعية، ويحدث نقلة إيجابية في فن التعامل مع الآخرين.

وإنّ في المكتبات الكثير من الكتب التي تنسجم مع ذائقتك، فاكتشفها لتبدأ رحلة اتخاذ القرار، وليكن شعارك بيت الشعر:

إذا غامرتَ في شرف مروم فـلا تقــنع بما دون النــجـوم

إن هذا الكون جميل، فـ "كن جميلًا.. ترَ الوجود جميلًا"، كن أنت التغيير القادم، غيِّر نظرتك لتتغير حياتك، وستكون أنت الموجة القادمة التي تجرف كل شيء في طريقك. التغيير يبدأ من الحقل، فأين بذرتك؟ وهل النجاح ثمارها؟ لا تفكر في البدايات بقدر ما تفكر في النهايات، قد تواجهك بعض الصعاب، كما تواجه النحال إبر النحل، لكن العزاء في دورق العسل، فكيف نتخطى الصعاب؟. في أربع كلمات: (ثقتك بذاتك، كتابة أهدافك، تطوير مهاراتك، التحفيز اللامتناهي).

إعلان

فيا ترى، ما هي النتائج المنتظرة؟ في ثلاث كلمات: (نمو شخصيتك، نجاحك المهني، التطور الاجتماعي).

في الختام نقول لك: التغيير هو البداية، إن نبضك يعني نبض الأمل في روحك، والتغيير صديقك الذي يمنحك الفرصة الذهبية التي تستحق، وإنّ التغيير بيدك، فاتخذ خطوتك الأولى ولا تستسلم لأول تحدٍّ، تخطَّ العراقيل وستبلغ النجاح الذي تستحق.