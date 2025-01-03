المُغيّبة حقوقهم

سمعت تمتمة كلمات غير مفهومة، فرفعت رأسي ببطء عن هاتفي محاولة إيجاد صاحبها، واستطعت من خلال الصوت أن أميّز أنها امرأة.. تلاقت نظراتنا فابتسمت لي باستحياء، بينما كانت تحاول بيدها تغطية جزء من عنقها، بحجاب أسود ترتديه بعناية، وجهها الشاحب الذي ينطق بالرقة واللطافة، كان وحده الذي يظهر من قميص فضفاض أسود، هو الآخر يخفي كل جسدها.

قالت بشكل مباغت بأمازيغية محكمة، بينما أصابعها تعبث بحبات مسبحة مهترئة، موجهة بوصلتها إليّ: (هذا المستشفى عبارة عن ديكور فقط، ملؤوا به البقعة التي كان الجميع يستخدمونها كقمامة في السابق. تأتي هنا ليُرسلوك بعدها مباشرة إلى الناظور، فلا وجود لطبيب يفحصك، وهذا من حقه، فمن يرضى العيش في شبه مدينة كزايو!)

كرد على ما فضفضت لي به، اكتفيت بتحريك رأسي مع زفرة قوية، تعبر عن سخط كبير حيال مستشفياتنا المزرية، التي تجعلنا دائمًا ندعو بألا تطأها قدم أي مسلم صالح، معتزمة الصمت في حضرة البؤس. لكن لم يسر مفعول اتفاقية السكون بيننا لوقت طويل، حيث انطلقت تسرد عليَّ ما حدث لرضيعها ذات يوم من السنة الماضية.

للحظة، فكرت أن أتحايل عليها، فأتعامل كأن أذني لم تلتقط ما قالته، لم أرد أن أستمع لباقي القصة، أو بالأحرى لم أعد أستطيع.. لكن الإنسان مجبول على البوح حتى وإن لم يفهمه ويتفهمه أحد!

كانت غير واثقة من أنها صورت لي تصويرًا منصفًا شدة الألم الذي أحست به، عندما لاحظت أن لون رضيعها يتحول إلى الأزرق، ولا أمل في مستشفى في القرب ليخلصه من موت محقق، وكيف استطاعت أن تجري مسافة طويلة طالبة المساعدة من ابن عمها، الرجل الوحيد في عائلتها الذي يملك سيارة، ويستطيع أخذها إلى مدينة أخرى يوجد فيها مستشفى مجهز، ليس فيه أطباء يحضرون بعد الزوال أو ربما لا يأتون أساسًا مثل هنا. ظلت تعيد الرواية مرة تلو الأخرى حتى شعرت أن حديثها صار مكررًا فسكتت.

إعلان

للحظة، فكرت أن أتحايل عليها، فأتعامل كأن أذني لم تلتقط ما قالته، لم أرد أن أستمع لباقي القصة، أو بالأحرى لم أعد أستطيع.. لكن الإنسان مجبول على البوح حتى وإن لم يفهمه ويتفهمه أحد!. أوليس من المعيب ألا أحفظ لها حقها في التنفيس عن الغضب، وهي التي هُدر حقها في خدمة صحية لائقة؟

رفعت نظري وأجبتها مصطنعة ابتسامة صفراء، لعلها تخفف من حدة الواقع: "للأسف، هذا حال بلدنا".