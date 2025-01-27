وإن أخرست الحرب مدافعها من يعيد لغزة ملامحها؟

صمت صاخب

حين تصمت المدافع ويخفت أزيز الطائرات وتبتلع البنادق رصاصها، تطلق الأرض زفيرها الأول بعد اختناق طويل برائحة الدماء والبارود. ويعلن وقف إطلاق النار فيتصافح الساسة فرحين أمام الكاميرات متوهمين أنهم نجحوا في وضع حد لمأساة الحرب، لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا من ذلك.

فالحرب ليست فقط دمارًا ماديًا بل هي جرح نفسي عميق لا يندمل بسهولة ويخلف ندبة تظل شاهدة على وحشية الانسانية. ففي غزة كما في كل مكان اجتاحته الحرب يصعب استئصال ورم اسمه الذاكرة من الناجين، فمن يعيد لطفل بربي الطفولة المسروق منه؟. ومن يعيد لفتاة شرفها المهدور تحت أقدام الجنود؟. وكيف نقنع أمًا تحدق في الطريق بأن ابنها لن يعود؟.

وكيف نساعد أبًا يحاول اسكات صرخات أطفاله التي تلاحقه في كل مكان؟. الحرب لا تنتهي برمي السلاح واخراس صوت المدافع، بل يبدأ فصل جديدٌ من هذه الحرب مع الصمت، حين يواجه الناجون ذكرياتهم المشوهة، صمت صاخب بصراخ الراحلين لا يشعر به سوى أولئك الذين شهدوا ويلات القتل والدمار.

إن كل ما وقع في غزة من جرائم إنسانية يجعل من التعافي النفسي لناجين أمرًا صعبًا يتطلب الكثير من الوقت وهذا هو ما يشكل الوجه الأخر للحرب!

جروح نفسية

إن التاريخ مليء بشواهد على أن أثار الحروب النفسية قد تكون أكثر قسوة من دمارها المادي، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية واجه ملايين الأشخاص في أوروبا صدمات نفسية تركتهم أسرى كوابيس الحرب لعقود طويلة.

إعلان

فالناجون من مجازر الحرب خاصة الأطفال يواصلون حياتهم بعاهات نفسية عميقة. أما في غزة التي تعاني الابادة والمحارق والحصار والمجاعة، يولد الأطفال وهم يحملون ندوب الحرب في قلوبهم وعقولهم. فمن فقدوا أباءهم وأمهاتهم أو تعرضوا للاعتداء أو الاستغلال أو فقدوا أحد أطرافهم، هم الأكثر عرضة لاضطرابات ما بعد الصدمة والخوف المزمن وتأخير النمو العقلي والبدني. فيكبرون معزولين عاجزين عن بناء روابط اجتماعية وتتحول ذكريات الحرب إلى كوابيس تلاحقهم في اليقظة والمنام.

أما البالغون فرغم قدرتهم الأكبر على التحمل إلا أنهم لا ينجون من تداعيات الحرب النفسية ويمارسون الكبت لمشاعر الحزن والألم من أجل عائلاتهم وأطفالهم خاصة الرجال منهم مما يسبب في عقد نفسية وأمراض جسدية، هذا إضافة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون تحت وطأة التعذيب فأولئك الأكثر عرضة بعد الأطفال إلى الأمراض النفسية خاصة اضطراب مع بعد الصدمة وفقدان النطق المؤقت والخوف المرضي ونوبات الهلع، وكل هذا وأكثر تفيض به عيون "بدر دحلان" الأسير المحرر الذي خرج ليروي قصة عذاب الأسرى الفلسطينيين خلف القضبان وتلك قصة أخرى أشد ألمًا.

إن كل ما وقع في غزة من جرائم إنسانية يجعل من التعافي النفسي لناجين أمرًا صعبًا يتطلب الكثير من الوقت وهذا هو ما يشكل الوجه الأخر للحرب، ففي كل بيت مهدم قصة وفي كل شارع منكوب ذكرى لا يكفي الإعمار لمحوها.

لابد من أن ترتفع المنازل من جديد لكن لا يجب اعتبار ذلك نقطة النهاية وأقصى ما يجود به الأقوياء لأهل غزة فلا شيء يضاهي الحرية حتى لو سكنت الشعوب المستعمرة قصورًا من ذهب

إعمار وحرية

عندما يهدأ صوت الحرب، سيرتفع صوت الجرافات وهي تسير فوق الركام لتنزيل الخراب وتبعث البيوت من رمادها فتبدأ جهود إعادة الاعمار، ستبنى المنازل من جديد وسترصف الشوارع. لكن كل حجارة سترفع قد تكشف عن أشلاء وجثث، سيفرح بها الأهالي أكثر من المنازل. لأنه لا جدوى لمنزل دون عائلة.

سيبقى باردًا جدًا مثل رياح يناير. وتلك الجدران الجديدة مهما كان سمكها لن تستطيع أن تمحو صدى صراخ الأطفال الخائفين. لا بد من أن تعمر الأرض ثانية ولابد من أن ترتفع المنازل من جديد لكن لا يجب اعتبار ذلك نقطة النهاية وأقصى ما يجود به الأقوياء لأهل غزة فلا شيء يضاهي الحرية حتى لو سكنت الشعوب المستعمرة قصورًا من ذهب تظل تتخبط كطائر يريد الفرار من القفص، تطمح للعيش في أرضها بسلام حتى لو افترشت هذه الأرض والتحفت سمائها.

غزة اليوم ليست سوى رمز للمعاناة الإنسانية التي تتجدد مع كل قذيفة ومع كل هدنة تعجز عن تضميد جروح الأهالي فلا شيء يضمد هذه الجروح سوى وصفة سحرية اسمها الحرية

نزيف داخلي

إن قرار وقف إطلاق النار سيوقف نزيف الدماء من الخارج فقط، أما النزيف الداخلي سيظل حتى يتعافى أهل غزة من ذكرياتهم. ربما ستتوقف آلة القتل لكن الحياة لن تعود لطبيعتها. فالحرب ليست شيئًا ينتهي بتوقيع اتفاقات بل هي لعنة تلاحق الناجين لعقود، فالطفل الذي عاش تحت القصف لن يعود طفلاً طبيعيًا حتى لو توقفت أصوات المدافع. والشابة التي فقدت كرامتها على يد جندي لن تمحو وثيقة ألمها، ويظل السؤال وإن أخرست الحرب مدافعها من يعيد لغزة ملامحها؟ تلك الملامح التي تلاشت مع التفجيرات والقتل والدمار.

إعلان

إن وقف إطلاق النار رغم أهميته في إنقاذ ما يمكن إنقاذه لا يمكنه أن يشفي الأثار النفسية للمتضررين حيث يظل الألم محفورًا في الذاكرة، يتجدد مع كل لحظة وتظل الحرب شهادة على وحشية الجلاد ولعنة تلاحق الضحية. وغزة اليوم ليست سوى رمز للمعاناة الإنسانية التي تتجدد مع كل قذيفة ومع كل هدنة تعجز عن تضميد جروح الأهالي فلا شيء يضمد هذه الجروح سوى وصفة سحرية اسمها الحرية.