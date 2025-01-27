دمشق.. دون فلاتر!

كانت خفقات قلبي تسابق عجلات السيارة بكل جنون الشوق وحرقة اللوعة وتزاحم الذكريات.. إليها.. إلى سوريا.. إلى دمشق!!

لم تعد الدموع تسعفني وتطفئ لو للحظة نار لهفتي..!! وربما.. لتزاحم الصور في ذاكرتي التي باتت أشبه بالخيالات والأحلام.. ما عدت أملك طاقة كافية للبكاء..!!

كانت السيارة تنهب المسافات في صراع مرير مع الطرقات الوعرة (المصنفة كمعبدة).. والاهتزازات الناجمة عن هذا الصراع أشبه بهزات أرضية تغربلنا بإصرار، وكأنها تحاول أن تخلص ذاكرتنا من أوهامها وتعيدنا إلى ما ينتظرنا من واقع وحقيقة..!!

حتى الأنين.. لم تكن دمشق تملك القوة الكافية لتجعله أقدر على التعبير عن أوجاعها.. القوة الكافية لجعله بكاء.. عويلًا.. صراخًا يصم آذان من جاؤوا ليحتفلوا بالنصر دون الالتفات لاستمرار النزف الغزير

وبدأت تلوح معالم دمشق من بعيد.. بدت متشحة بسواد غريب.. حزينة جريحة كسيرة القلب بابتسامة خضراء صغيرة خجولة.. كأرملة شابة قهرها الفقد وجفف الألم عينيها.. وسرق الحياة من ملامحها..!!

لم أدرِ أكانت صدمة ما تراه العينان من مرارة المشاهد؟!.. أم ما يعتري القلب من فرح اللقاء والعودة؟!.. هذا أم ذاك هو ما كان يكتم أنفاسي ويطبق على صدري حد الاختناق.. الجمود؟!.. جمود كامل!!

كان سائق السيارة لا يتوقف عن تكرار عبارات التهليل للنصر والخلاص من الطاغية.. مع شرح مستفيض لما كان يعيشه الناس من ظلم واستعباد.. مرفقًا كل ذلك بوابل من الشتائم والأدعية بتمنّي الهلاك والعقاب للمجرم وكل أعوانه وزبانيته..

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كل ما يقوله ويعيد تكراره على مدى ساعة ونصف كان أشبه "بهلاوس" من استيقظ من غيبوبة طويلة.. تخدير عام.. أو تخلص من قيد أطبق على فمه ويديه لسنين..!!

أما دمشق.. فكان أنينها رتيبًا مستمرًا.. يتعالى بعض الأحيان كلما انتقلنا من حي إلى آخر.. ليعود إلى رتابته المستمرة الموجعة..!!

حتى الأنين.. لم تكن دمشق تملك القوة الكافية لتجعله أقدر على التعبير عن أوجاعها.. القوة الكافية لجعله بكاء.. عويلًا.. صراخًا يصم آذانَ من جاؤوا ليحتفلوا بالنصر دون الالتفات لاستمرار النزف الغزير لجسد الضحية الممزق..!!

حاولت أن أحدد بالضبط ما يعتريني من أحاسيس ومشاعر.. علّي أستطيع التعامل معها والخلاص من هذا الجمود..

فرح.. انكسار..

لهفة.. صدمة..

أمل.. قهر..

غضب؟!

كنت جاهزة.. هكذا ظننت.. جاهزة لهذا اللقاء بكل ما يحمله من قسوة الواقع.. خدرت ذاكرتي وأخفيت كل صور الماضي في ركن بعيد منها.. واقتنعت أنني سأواجه مواجهة العارف..

نعم.. غضب.. غضب أحرق روحي.. انفجر كقنبلة في قلبي.. فأحاله رمادًا غطى وجه دمشق بالكامل..!!

وانفجرت بالبكاء في لحظة تشبه زفرات الموت.. مرددة العبارات ذاتها.. وكأنه لم يبقَ في قاموسي اللغوي سواها..

الجبان..

الحقير..

الوضيع..

الله ينتقم منك!!

جئت محملة بكل المشاهد المتوقعة.. وبما جمعته ذاكرتي من فيديوهات ولقطات وصور.. آلاف إن لم أبالغ..!!

واثقة أنني أعرف تمامًا.. أدرك تمامًا حجم الألم والوجع والدمار..

كنت جاهزة.. هكذا ظننت.. جاهزة لهذا اللقاء بكل ما يحمله من قسوة الواقع.. خدرت ذاكرتي وأخفيت كل صور الماضي في ركن بعيد منها.. واقتنعت أنني سأواجه مواجهة العارف..

لكن المشهد كان أكثر رعبًا.. أعظم قهرًا.. أقسى كسرًا لروحي وقلبي..!!

دمشق في كل ركن.. كل شارع.. كل حارة..

وريفها.. المعضمية.. جرمانا.. زملكا..

وداريا..

وجوبر..!!

مخيم اليرموك.. المكان الذي يجعلك ترى غزة تحت القصف في مشهد موت قاسٍ ماثل أمامك..

دمشق بجرحها الكبير.. وسوريا بكل أوجاعها وجراحاتها النازفة تمد الآن يديها إلينا.. تنادينا جميعًا لنضمد جراحها ونعالج آلامها وأوجاعها..

هذا المجرم القاتل الذي استحل دماء شعبه.. لم يكتفِ بانتهاك الأرواح والأعراض والأجساد.. بل مارس كل ما يمكن أن يصنف انتهاكًا في حق الأرض.. والحجر.. والشجر..

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الماضي.. والحاضر.. التاريخ والواقع والمستقبل..!

هذا الخائن.. لم يكتفِ بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية باسم الممانعة المزيفة.. فاستباح الدم الفلسطيني في سوريا..

ولو اكتفيت بدمشق.. ولم يكن لهذا النظام القاتل من جرم في حق الشعب السوري سوى ما آلت إليه دمشق جراء الإهمال والتدمير والاستغلال والفساد لوجبت أن تقوم ضد هذا المجرم مئة ثورة!!

دمشق التي باتت أشبه بمقبرة السيارات والمركبات الفاسدة التي يفترض أنها (في الدول التي تحترم مواطنيها) أحيلت إلى المكابس للإعدام..!! تنفث غازاتها السامة في فوضى قاتلة عارمة تحيل السير في الطرقات بكل أشكاله إلى مقامرة بين الحياة والموت..!!

دمشق التي صارت كمكب نفايات كبير ضخم عشوائي..

التشوه في كل مجال من مجالات تقيّم وفقها الحياة في أي مدينة يجعلك عاجزًا عن أن تجد لها تصنيفًا..

حتى معالم المدينة الشهيرة سلبها الإهمال ونقص الرعاية وغياب الرقابة كل جمالها وألقها.. كسوق الحميدية.. وسوق مدحت باشا.. البزورية.. المسجد الأموي.. قهوة النوفرة ووضعها المزري المخزي جدًا.. الحريقة.. ساحة المرجة وحالها الذي يدمي القلب.. محطة الحجاز.. الجسر الأبيض.. الصالحية.. وشارع الحمراء..!!

جامعة دمشق في البرامكة التي اختفت تقريبًا خلف ما يشبه الورم السرطاني من البسطات العشوائية بمظهر فظيع لا يستطيع العقل استيعابه..!!

المدينة الجامعية والسكن الطلابي الأشبه بمعتقلات تخلو من كل المعايير الإنسانية والأخلاقية التي تحترم قيمة وكرامة الإنسان..!!

الحب الذي يدفعنا للعمل والإخلاص والتكاتف لنكون قوة واحدة في وجه من يتربصون بثورتنا وسوريتنا.. ويدًا واحدة في البناء والإعمار الذي لابد أن يبدأ أولًا بإعادة بناء الإنسان السوري

دمشق بجرحها الكبير.. وسوريا بكل أوجاعها وجراحاتها النازفة تمد الآن يديها إلينا.. تنادينا جميعًا لنضمد جراحها ونعالج آلامها وأوجاعها..

الثورة استعادت سوريا من مغتصبها.. ونحن سنستعيد الوطن فيها.. البيت والحارة والضيعة والمدينة..

هذا أوان أن نترجم حب سوريا الذي كان مجرد شعارات اختزلتها بنسبتها إلى مجرم.. شعارات واهية نرددها صمًا دون أن تخفق بالحب قلوبنا.. إلى أفعال حقيقية وحرص وإيمان بهذا الحب..

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الحب الذي يدفعنا لتنظيفها من المجرمين والقتلة وأعوانهم بالمحاسبة والقصاص العادلين..

الحب الذي يجعلنا نصر على تطهيرها من كل مظاهر الفساد والفاسدين المفسدين..

الحب الذي يدفعنا للعمل والإخلاص والتكاتف لنكون قوة واحدة في وجه من يتربصون بثورتنا وسوريتنا.. ويدًا واحدة في البناء والإعمار الذي لا بد أن يبدأ أولًا بإعادة بناء الإنسان السوري..

فشمروا عن سواعدكم.. سوريا تنادينا.