انتصار هائل رغم الدمار الشامل

بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى وتلاعب نخبة القسام بإعدادات العالم، وتهشيم صورة رابع أقوى جيش في العالم، راسلت عبر هذا المنبر القائد العام لكتائب القسام قائلا: هل أنتم مدركون حقا ماذا فعلتم بالعالم؟! لقد صدمتم العالم، في غفلة من مخابرات العالم، بل جعلتم أقوى "دولة" مدللة في العالم اضحوكة أمام العالم؟

ويبدو أن نخبة القسام قد صدمت العالم دون مراعاة لنفسية ذوي القلوب الضعيفة في هذا العالم! لذلك خاطبت السيد القائد العام بصراحة قائلا: أفتان أنت يا أبا خالد؟!

وكنت أظن أن الجدل في الأمة كان فقط بسبب إطلاق "مغامرة" الطوفان، وما كنت أظن أن يختلف في الأمة متحاوران اثنان، ولا يتفقان حول "انتصار" المقاومة بمجرد توقف العدوان! ولكن خاب ظني ووقع ما لم يكن في الحسبان، فلم يتميز فقط بيننا الصفان! بل ويا أسفي قد تناطح الفريقان..

الجنرال الصهيوني غيورا آيلاند عرَّاب "خطة الجنرالات" يلخص ما حدث بكل وضوح: حماس انتصرت و"إسرائيل" فشلت فشلا مدويا، موضحا أن "إسرائيل" فشلت في تحقيق كل أهدفها التي قاتلت لأجلها

أعترف -وأنا بكامل قواي العقلية- أنني شعرت بنشوة الانتصار، وأنا أتابع تبادل الاسرى عبر نشرة الأخبار، فقد كانت غزة حقا عصية عن الانكسار، غمرتني فرحة الأطفال واندمجت مع الاشبال مرددا شعاراتهم وهم يهتفون للملثمين من كتائب القسام، ويتسابقون لمصافحتهم والتقاط صور السيلفي معهم، فهنيئا لهم..

إعلان

وأنا في عز النشوة تقاسمت مع الأعزاء تباشير النصر المؤزر، وأرسلت للجميع عبارة "غزة تنتصر"، وفي غمرة هذه السكرة جاءني رد صارم صادم من صاحبي المفكر "الكبير" ليذكرني ويوقظني من "غفلتي" ويعيد إلي رشدي! فقد قال لي بكل صراحة وثقة: "لا أستطيع أبدا ان اتقبل أنه نصر!!!!" ثم سدد لفرحتي البريئة قذيفة ياسين 470 بقوله: "إذا كانت هكذا انتصاراتكم فكيف هي الهزائم؟؟"!

بعد هذه الهزة القوية التي زعزعت عقيدتي في النصر المحقق! يممت وجهي مسرعا صوب القنوات الإسرائيلية ومواقع العدو الصهيونية، وتتبعت ردود فعل جمهورهم ورموزهم وقادة الرأي فيهم، وتجولت في سحناتهم ووجوههم، وقرأت لغة اجسادهم! فوجدت مأتما وشعورا عاما بالمرارة والهزيمة، كانت فعلا مناحة في جل القنوات العبرية، وتلاوم فيما بينهم وتجرع لصفعة صفقة وصفها بعضهم بالاستسلام لـ"منظمة ارهابية"!

ثم ها هو الجنرال الصهيوني غيورا آيلاند عرَّاب "خطة الجنرالات" يلخص ما حدث بكل وضوح: حماس انتصرت و"إسرائيل" فشلت فشلا مدويا، موضحا أن "إسرائيل" فشلت في تحقيق كل أهدفها التي قاتلت لأجلها، لأنها لم تتمكن من القضاء على حماس وتفكيك كتائبها، ولم تستعد الأسرى بالضغط العسكري وقوة نيرانها، كما عجزت عن الإطاحة بحماس التي لم تعلن استسلامها.

منشورات جيش أدرعي التي ألقتها طائرات العدو الحربية قبل وقف إطلاق النار، تعمدت رسوماتها التهكمية التركيز على حجم الركام والدمار، وهي الصور التي تلقف الجيش السيبراني الصهيوني مضامينها

أما الوزير المتطرف بن غفير فقد وصفها بأنها صفقة "عار وتفريط".. فقلت مع نفسي: إذا كان العدو يعبر عن مرارته من الاتفاق، ويصر على محاصرة شارات النصر المرتقبة من الأسرى المحررين، ويطارد الفرحة على وجوه الأشبال ويحاصر كل مظاهر الاحتفال، ويشعر بالغيظ من الاستعراض العسكري والتنظيم المحكم الذي قام به عناصر كتائب القسام أثناء عملية تسليم المجندات والأسيرات الثلاث، فمن نصدق إذن؟! ثم تساءلت عن مصدر هذه "القناعة" التي وصلت إلى صاحبي وقرأتها لدى العديد من نخبة "العباقرة الأذكياء" من بني جلدتنا..

إعلان

ما كان علي إلا أن ارجع البصر كرتين للكيان، لأجد عددا كبيرا من العسكريين المتقاعدين قد أكدوا عدم انتصار "إسرائيل" في حربها واعترفوا بفشل العدوان، وبدأت سلسلة الاستقالات في صفوف الجيش وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وأشار بعض المسؤولين فيهم إلى أن نتائج الحرب كانت أقرب للفشل منها إلى النجاح، ولكن مسؤولا واحدا يدعى أفيخاي ادرعي هو من يروج "الإنجازات" التي حققها جيش العدوان، بتركيز واضح على حجم الدمار الذي خلفته الاحزمة النارية وقنابل الأمريكان المحرمة والتي تزن آلاف الأطنان.. وكتب على بعضها عبارات تهكمية مثل: "انتصار جديد للمقاومة" و"حلل يا دويري"!!

ولا شك أن منشورات جيش أدرعي التي ألقتها طائرات العدو الحربية قبل وقف إطلاق النار، تعمدت رسوماتها التهكمية التركيز على حجم الركام والدمار، وهي الصور التي تلقف الجيش السيبراني الصهيوني مضامينها..

وإن كان الأمر طبيعيا لدى مجندي العدو من العملاء، فقد سقط في شباكهم بعض الضحايا من عموم الناس البسطاء، والكثير من النخب "العباقرة والأذكياء! الذين زادوا من جرعة تبخيس انجازات المقاومة وانكار انتصارها، وازداد حماسهم لنشر الصور "الاسرائيلية" وترسيخ سرديتها، دون توجيه أي نقد أو لوم لـ"إسرائيل" أو إدانة جرائمها وإبادتها..!

كلا من الحروب في فيتنام وكوريا وافغانستان والجزائر والهند وجنوب افريقيا وصولا إلى سوريا كانت الخسائر في صفوف أهل البلد وحركات التحرر أكبر بكثير من خسائر المعتدين، ويخبرنا التاريخ بانتصارها كلها رغم خسائرها الكبيرة

والغريب العجيب ان معشر "العباقرة الأذكياء" بيننا يركزون فقط على "فاتورة" الحرب من الدمار والأشلاء، ويذرفون دموع التماسيح على ضحايا غزة الأبرياء، ويغضون الطرف عن جرائم الصهاينة وأشد الأعداء، بل -ويا عجبي- يُحَمّلون مسؤولية ذلك لعناصر المقاومة الشرفاء، وحاشا أن نشبه أولئك "الأذكياء" بما يروجه أتباع أفخاي ادرعي وذبابه وشرذمة العملاء!

إعلان

كيف لهؤلاء "الأذكياء" من المحللين والمراقبين في كل الأقطار، أن يبرزوا حجم الخسائر أمامنا كمؤشر على الهزيمة والانكسار، ويحاولون جاهدين -وبدون خجل- إخفاء كل مؤشرات الفوز والانتصار، ولدي سؤال بريء لهم: من بحق السماء خلف كل ذلك الدمار؟! أليست تلكم الوحشية والهمجية واللاآدمية كانت بهدف الصدمة وترويع الحاضنة مع كي وعي متعمد للأحرار؟! أليست آلاف الأطنان من القنابل الذكية/الغبية الأمريكية هي من خلفت كل تلك الخسائر في الأطفال والنساء وتعمدت ذلك الدمار؟

والغريب العجيب أيضا أن هؤلاء "الخبراء الأذكياء" يجمعون بين قلوب ضعيفة وعقول ناقصة! فهم يطبقون نتائج المباريات والألعاب الالكترونية على المعارك والصراعات البشرية! فالخاسر لديهم من تكبد أكبر عدد من الخسائر البشرية! إنهم يهرفون حقا بما لا يعرفون، فشواهد التاريخ تخبرنا بأن المعسكر الفائز في الحرب العالمية الأولى هو الذي تكبد أكبر عدد من الخسائر البشرية، وكذلك الشأن في الحرب العالمية الثانية، هذا في الحروب المتناظرة التي تخوضها الجيوش النظامية، أما في الحروب غير المتناظرة فعادة ما تميل موازين القوى لصالح الدول الاستعمارية، والتي تخسر حتما أماما الحركات التحررية..

والحقيقة أن كلا من الحروب في فيتنام وكوريا وافغانستان والجزائر والهند وجنوب افريقيا وصولا إلى سوريا كانت الخسائر في صفوف أهل البلد وحركات التحرر أكبر بكثير من خسائر المعتدين، ويخبرنا التاريخ بانتصارها كلها رغم خسائرها الكبيرة، فهل يخجل أولئك الأذكياء قليلا! ويتوقفوا عن إدمان حروب الالعاب الالكترونية!

لو كان العدو يحترم قوانين الحروب ويمتنع عن ارتكاب جرائم الحرب، لاستهدف فقط المقاتلين وواجههم وجها لوجه في الميدان، بدل استهداف المدنيين والنازحين والمستشفيات والمرضى والجرحى بل حتى الموتى

ولمن ما زالت لديه شكوك في انتصار المقاومة، ننصحه بالاطلاع على قاعدة ذهبية لوزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر لعلها تكشف للحيران المتشكك من المنتصر في الحروب، فقد قال بوضوح: "إن الجيش التقليدي يخسر إذا لم ينتصر، وتفوز "العصابات" إذا لم تخسر"، ومادامت الأهداف المعلنة لنتنياهو لم تحقق فهنيئا للمقاومة الفلسطينية بالنصر المؤزر.

إعلان

كلمة أخيرة: لو جارينا اصحابنا الأذكياء في معاييرهم التي يطبقونها على الحروب والخسائر التي يحصونها، فلو كانوا منصفين حقا لانتقدوا ارتفاع أعداد الضحايا بآلاف النساء والأطفال الذين تحرم القوانين الدولية والإنسانية استهدافهم، فلو كان العدو يحترم قوانين الحروب ويمتنع عن ارتكاب جرائم الحرب، لاستهدف فقط المقاتلين وواجههم وجها لوجه في الميدان، بدل استهداف المدنيين والنازحين والمستشفيات والمرضى والجرحى بل حتى الموتى، وفي الميدان يواجه الحفر والأشباح والجدران، ولله في خلقه شؤون..