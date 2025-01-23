وكفى بغزة واعظًا

من الحقائق المؤكدة قِدم ثبات المقاومة الفلسطينية منذ الانبعاث الأول في أوائل القرن العشرين، حينما بدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وبالتحديد في ظل الثورة الفلسطينية الكبرى، عندما أعلن الفلسطينيون إضرابًا عامًا لمدة ستة أشهر في عام 1936.

وقد اعتُبر الأطول في تاريخ الثورات الشعبية، مرورًا بالعمل المسلح عبر مجموعات المقاومة، وبروز شخصيات قيادية مثل عز الدين القسام، وتشكّل الوعي الفلسطيني لبلورة مفهوم المقاومة.. ألا وإن ما حدث في التاريخ الحديث لا ينفصل عن تلك الأساسيات، بل هي نتائج محفّزة وممكنات تتراكم بحيثيات كل جيل.

ففي عصرنا الحالي، تبقى غزة – وتحت عنوان "طوفان الأقصى" – الحاضنة التي صبت فيها منابع المقاومة منذ بداياتها، والتي أعادت كتابة تاريخ المقاومة بحلة جديدة، تتناسب مع مقاييس كسر الأساطير، وإنارة دروب الحرية للشعوب المقهورة، ليشرب الأحرار الصفو، ويتجرع الطغاة الطين والكدر، لأن الأحداث في مجملها لم تكن مجرد مواجهة عابرة تعيدهم إلى الهوامش، بل كانت محطة فارقة، رسمتها روح المقاومة من "المسافة صفر"، وضعتهم في سلم الأولويات، وفي عمق متون الحدث السياسي والعسكري.

لم تكن المقاومة "الغزيّة" شعارات وخطبًا رنانة، بل عملًا متقنًا وفكرًا يأخذ بكل الأسباب العسكرية والجيوسياسية الممنهجة بدقّة تتماسّ مع المنهج الروحيّ، الذي أثبت للعالم أن الحقوق المسلوبة لا تعود بالترجي

استطاعت "غزة" رسم "مثلث" التغيير وتشكيل أبعاده على رؤوس الأشهاد، لتكون إرادتها القشة المتينة التي قصمت الآلة العسكرية الجبارة، المصاغة بعبارات الخوف والرعب الذي تبثه في نفوس خصومها لتصويرها بهالة عظيمة، بينما هي نثرة هشة ملتهبة كالعهن المنفوش شكلًا، وكيان يحيطه الرعب وسراب الأمن مضمونًا، وطعم سائغ عندما يُجندَل به في ميادين المواجهة البرية، ومشهد مكشوف تحت مرمى القناص، وشربة رواء في صواع عطشى الحرية.

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لم تكن غزة تلك النائحة بالرغم من جرحها النازف والمعفر بأديم الأرض، ولم يكن حصارها الذي امتد لعقود المعوق الذي عزلها عن مبدئها وإحساس العالم الحر بها، بل كانت الأيقونة السامية في إنارة ظلام دامس غطى وجوهًا كثيرة، وكانت الصمود والنقاء والوضوح الذي كشف سوءة الأقنعة عن بكرة أبيها، وكانت الفكرة ـ التي لا ينقطع سبيلها ومدها ـ التي تحطمت دونها أساطير القوة الزائفة.

فذاك الطفل التي الذي قرأ بطولات متواترة من ثورة القسام مرورًا بجَلادة أحمد ياسين، وليس انتهاءً ببطولات السنوار الذي اتكأ على منسأته بقلبه ورفع رأسه، لم يكن الطفل المنتظِر لفطامه بل المقاوم الذي خر له الجبابرة ساجدين خانعين قبل أوانه، وعندما ضاق عليه السطح، خرج من أعماق الأنفاق متسلحًا بإيمانه، ومنتشيًا جذلًا يملأ الأرض نصرًا مبينًا، يتعالى من تحت أقدامه ثغاء النعاج.

"طوفان الأقصى"، الاسم الذي حمل أبعادًا نفيسة كبيرة، كان تسونامي زلزل قلب تل أبيب، واهتزت من شدته واشنطن وبرلين وباريس، فكلما تعمق "ماجد عبد الهادي" في وصف انقضاضاته العاصفة على الكيان المحتل، انغرست "شبرية" في قلوب الصهاينة فارتعدت أوصالهم، وكلما سبكت "فاطمة التريكي" مفرداتها للتقصي وتبيان قوة الحدث علت صيحات المتباكين؛ فتناثروا هربًا يبحثون عن حائط المبكى تحت الملاجئ.

وكلما فصّل "عبد القادر عيّاض" وحدّد علامات الاستفهام، انبرى "الدويري" تحليلًا وتعليلًا ليكشف نقاط ضعف الكيان المتهاوي، ليرد عليه جندي الطوفان "حلل يا دويري"؛ لأن الطوفان لم يكن محض صدفة، بل سلاحًا أزاغ قلوب الكيان المحتل.

إن قصة صمود غزة، التي دامت أكثر من 470 يومًا، لم تخلُ من وحشية الإبادة؛ فقد استخدم الاحتلال كل وسائل التدمير والقتل جوًّا وبحرًا وبرًّا، فتقمص قوته بتكلُّفٍ من الدعم الأميركي والأوروبي، وغطاءٍ سافر ومكشوف من المتصهينين العرب حتى سابع جار، وعلى الرغم من ذلك الدعم فإن المقاومة بعظمتها وصدق إرادتها الحقيقية أظهرت ذلك الضعف المتستر، وعرّت هشاشة الجيش الممسوخ بتعدد الجنسيات، لأن رجال المقاومة ذوو بأس شديد، وكانوا أقوم وأشد وطئًا عسكريًّا وإستراتيجيًّا.

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لم تكن المقاومة "الغزيّة" شعارات وخطبًا رنانة، بل عملًا متقنًا وفكرًا يأخذ بكل الأسباب العسكرية والجيوسياسية الممنهجة بدقّة تتماسّ مع المنهج الروحيّ، الذي أثبت للعالم أن الحقوق المسلوبة لا تعود بالترجي في إطار المواثيق الدولية، ليكون الخيار العسكري ندًّا في وجه القوّة المحتلة والمدججة والمدعومة بأعتى الأسلحة، ولم يكن ردة فعل، بل كان هو الفعل الذي استدرج وأنهى تلك الخرافة.

شعب غزة أراد الحياة، فاستجاب له القدر، وانجلى أمامه ليل الضعف، فكسر القيد ليعانق شوق الحياة بعزة وشموخ.. لتكون تلك المدينة الصغيرةُ على خارطة العالم كبيرةً شامخة وعظيمة بعظمة استبسالها

لم يكن تأثير الطوفان داخليًّا أو في الجوار، أو على مسارات عقدية، بل تجاوز التأثير ليصل إلى فكرة إعادة تشكيل الرأي العالمي الحر، فأثبت أن التحرر من رق العبودية وطغيان المادة لا يتأتى إلا بتضحيات جسام، وصمود لا يمكن تقمصه إلا بقلب غزي ودم فلسطيني، باعتباره أحدث النماذج التي يجب أن تكون مصدرًا للإلهام البشري، للعودة مجددًا إلى حياة البشر الحقة.

بلا شك وريبة، فإن النصر التي سجلته غزة يجسد لنا العدالة الربانية، فهي الحصن المنيع الذي يلجأ إليه المظلومون، وهي العبرة التي تؤكد أن الجور والطغيان لا يدومان، مهما كانت غطرستهما وتشرّبهما بجبروت الأنظمة الاستعمارية، ولنا في الجزائر عبرة عندما انتصرت في ثورة الـ"مليون شهيد" على فرنسا على الرغم من عدم تكافؤ الإمكانات.. وهذه غزة تعيد التاريخ لكن بلغة عصرية ونكهة روحية.

لقد قالت "غزة" ما لم يستطع قوله الخبراء والمختصون في الشؤون الدولية، خاصة على طاولة مجلس الأمن.. وأسقطت غزة أقنعة تقاطعت مع الواقع وبانت تبعيتها؛ فمن كان يُحسب أنه صوت العدالة، ظهرت حقيقته بأنه الأداة الكبرى في خدمة أجندة الاحتلال، الذي خالف توقعاتهم بتمدده إلى ما وراء الأنهار والبحار، لينكفئ مدحورًا مدبرًا، والمقاومة – بعتادها التقليدي، وفي مساحة محاصرة من كل الاتجاهات – كشفت زيف الشعارات الأممية، وحددت ملامح الوجوه السياسية التي تشبّعت بالران.

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إن الانتصار التاريخي الذي سجلته غزة تحت عنوان "طوفان الأقصى" لم يكن لحظة عابرة، وإنما نتيجة إستراتيجية ممتدة منذ الانتفاضة الأولى، متشربًا بالتخطيط والتحضير، ومتمسكًا بالعروة الوثقى التي لم ينفصم عنها، ولم تنقطع عنها التضحيات العظيمة، لأن شعبها لا يشرب ماءه إلا صفوًا؛ فقدّم لذلك دماء أحالته من صفرة الجادي إلى حمرة الورد، مؤمنًا بأن الحقوق تُنتزع بالتضحية والإدارة، ولا تؤخذ بالمساومات الرخيصة، أو بالاصطفاف مع الأعداء.

شعب غزة أراد الحياة، فاستجاب له القدر، وانجلى أمامه ليل الضعف، فكسر القيد ليعانق شوق الحياة بعزة وشموخ.. لتكون تلك المدينة الصغيرةُ على خارطة العالم كبيرةً شامخة وعظيمة بعظمة استبسالها، لأنها أذاقت أعداءها وأعداء الأمة الكدر الذي خُيل إليهم أنه الصفو… وكفى بغزة واعظًا.