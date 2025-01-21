سوريا بعد الاستبداد: هل يكفي صندوق الاقتراع لتحقيق الديمقراطية؟

في بلدٍ أثقلته خطوات الجنود، تتلاقى الآن أرواح منهكة بأمواج أمل فجرٍ جديد!. يقف السوريون اليوم على مفترق طرق بعد التحرر من نظام استبدادي دام لعقود. هذه المرحلة تمثّل فرصة ذهبية لإعادة بناء وطن يسوده العدل والسلام، لكنها تكشف أيضًا عن تحديات كبيرة في مسيرة بناء دولة ديمقراطية مستقرة.

هذا التحرر يضعنا أمام تحديات جسيمة، تتطلب التفكير العميق في مدى كفاية صندوق الاقتراع وحده لبناء وطنٍ يسوده السلام والعدل، وفي أهمية تأسيس بيئة مؤسسية وسياسية متينة لضمان نجاح المسار الديمقراطي.

من المغالطة الاعتقاد بأن الانتقال نحو الديمقراطية يقتصر على إجراء انتخابات حرة، أو إفساح المجال لتعددية سياسية شكلية؛ فالديمقراطية عملية معقدة تتطلب توافر شروطاً مؤسسية واجتماعية وسياسية. وقد يبدو من المغري، بعد انهيار نظام السارق وتحرير البلاد، أن نهرع نحو انتخابات فورية، لكن التجارب المقارنة أثبتت أن هذا التحوّل الفجائي قد يقود إلى نتائج عكسية، بل وقد يمهّد الطريق لعودة الاستبداد بثوبٍ جديد.

يزيد من تعقيد المشهد السوري التداخلُ الطائفي والعرقي الذي عمّقته سنوات الحرب؛ وإن تحقيق توافق وطني وحوار شامل في فترة قصيرة يعد تحدياً هائلاً

الديمقراطية ليست مجرد صندوق اقتراع

الديمقراطية ليست مجرد عملية تصويت، بل هي منظومة متكاملة من القيم والمؤسسات والممارسات؛ فهي تحتاج إلى بيئة سياسية ومجتمعية قادرة على استيعاب التوترات وإدارتها بفعالية. في سوريا اليوم، تبرز هذه الصعوبات بوضوح، إذ إن الدولة التي اعتمدت لعقود على أجهزة أمنية وعسكرية، مُسيَّرة لخدمة النظام لا المجتمع، انهارت مؤسساتها الأساسية، وهذا الفراغ الهيكلي يجعل من الصعب بناء نظام ديمقراطي مستقر.

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في ظل الطابع الشخصاني للنظام السابق، لم تتوفر مؤسسات مستقلة ومحترفة، مثل القضاء والجيش والشرطة والإعلام، مما قد يُعتبر دعائم أساسية لأي دولة ديمقراطية. هذا الانهيار المؤسسي يعني أن البدء بانتخابات قبل تأسيس بنية مؤسسية سليمة هو وصفة للفوضى، وليس للديمقراطية.

تعقيدات النسيج الاجتماعي

يزيد من تعقيد المشهد السوري التداخلُ الطائفي والعرقي الذي عمّقته سنوات الحرب؛ وإن تحقيق توافق وطني وحوار شامل في فترة قصيرة يعد تحدياً هائلاً. بدون آليات فعّالة لبناء الثقة وترسيخ العدالة الانتقالية، قد تتحول الانتخابات إلى ساحة صراع تزيد من الانقسامات بدلاً من جسرها.

إطلاق عملية انتخابية دون بناء أرضية من الثقة والتفاهم قد يحوّل الانتخابات إلى معركة سياسية شرسة؛ حيث تتنافس الأطراف المتصارعة بدلاً من أن تتقارب، وبدلًا من تقريب وجهات النظر تصبح الانتخابات أداة لتعميق الشروخ المجتمعية.

الواقع الأمني الهش والتدخلات الخارجية

لا يمكن تجاهل الواقع الأمني الهش في سوريا، حيث ينتشر السلاح، ويفتقر المجتمع إلى سلطة مركزية تحتكر استخدام القوة بشكل شرعي؛ وهذا الوضع الأمني يُعرقل أي محاولات جادة لتأسيس نظام ديمقراطي. أضف إلى ذلك التدخلات الخارجية، التي جعلت سوريا ساحة لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية.

هذه التدخلات لن تختفي مع سقوط النظام، بل قد تزداد حدتها، ما يؤدي إلى دعم قوى خارجية لنخب أو فصائل معينة؛ والنتيجة؟ ديمقراطية مُشوَّهة تحت وصاية خارجية، تجعل العملية برمتها هشّة، ومعرّضة للانهيار في أي لحظة.

الانتقال السريع نحو الديمقراطية، دون توفير الظروف المناسبة، ينطوي على مخاطر جسيمة قد تعيدنا إلى الاستبداد، أو تُدخلنا في دوامة الفوضى

تجارب عربية سابقة: دروس يجب التعلم منها

أثبتت تجارب دول عربية أخرى أن الاستعجال في إجراء الانتخابات، دون بناء مؤسسات قوية وتوافق سياسي، يُضاعف مخاطر الانزلاق إلى الفوضى. في الحالة السورية المعقدة، يحتاج المسار الانتقالي إلى نهج تدريجي يركّز على:

بناء مؤسسات مستقلة وقوية،كالجيش والقضاء والشرطة. حوار وطني شامل،يضمن مشاركة جميع المكونات السورية. تحقيق العدالة الانتقالية،لضمان المحاسبة وبناء الثقة. صياغة دستور جديد يضمن حقوق الجميع،ويوفّر أساساًقانونياً متيناً للدولة.

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الديمقراطية ليست شعاراً بل مساراً طويلاً

إن الانتقال السريع نحو الديمقراطية، دون توفير الظروف المناسبة، ينطوي على مخاطر جسيمة قد تعيدنا إلى الاستبداد، أو تُدخلنا في دوامة الفوضى.

بناء دولة عادلة ومستقرة يتطلب عملية تحضيرية طويلة، تشمل إعادة هيكلة المؤسسات، واستعادة الثقة الاجتماعية، وإطلاق برامج للتوعية السياسية وبناء القدرات المدنية.