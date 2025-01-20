الاكتئاب أثمر ورداً

هل من الممكن أن يكون الاكتئاب أشد فتكاً بصحة الإنسان من داء السرطان؟

بنبرة صوت هادئة، وبعبارات ملهمة، تحدثت المهندسة المصرية أيمان الله إلى محاورها، الذي استضافها في أحد البرامج التلفازية كفتاة حاربت السرطان، ثم اختارت العلاج بالطبيعة لتقضي على الاكتئاب، الذي داهمها بعد الشفاء التام من مرض السرطان..

قالت: عندما تكون النفس راضية ومتفائلة، فإن الجسد لا يهزمه مرض بمشيئة الله؛ قاومتُ مرض السرطان في عمر مبكر بمرحلة الثانوية العامة، وشفيت منه باستئصال الغدة الدرقية، وأثناء رحلة العلاج الجسدية تفوقت دراسياً وحصلت على درجة 96% في شهادة الثانوية العامة.

ومع غياب الغدة الدرقية بدأت رحلة من نوع أخر، رحلة سلامة النفس وليس الجسد؛ فاستئصال الغدة له تداعيات شُخصت لاحقاً بأنها أعراض اكتئاب تعيق صباحاتك، وتجعلها مثقلة بكلمة (لا).. لا أستطيع الذهاب إلى الجامعة، لا أستطيع مراجعة الدروس، لا ولا، تخطيطي ليومي كان هزيلاً، وحريصاً على إدراج الفِكَر السوداوية في ذهني، الواحدة تلو الأخرى.

لعل ما كان الأكثر تأثيراً لبلوغ صفاء النفس هي ولاية جزيرة مصيرة بشواطئها البكر، وتضاريسها التي لم تطلها مادية المدنية، ومن حولها جزرأقل حجما مثل جزيرة مرصيص التي تهبك تجربة العزلة التامة

أيمان الله العشرينية ترى من خلال تجربتها أن الاكتئاب أكثر شراسة على الإنسان من مرض السرطان؛ لذا قررت الخروج منه لا بالأدوية، ولكن بأن تتعلم كيف تفهم أن تعبر عن مشاعرها وخواطرها، وتتواصل مع الطبيعة لقضاء أوقات هادئة، تنسجم فيها مع الشجر والزهر، وتفضفض بوعي للمقربين منها، بشرط أن ينظروا إليها نظرهم إلى الناجي من سواد الاكتئاب لا الضحية له.

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محاولات المهندسة أيمان الله تذكرني بتجربتي العلاجية غير المخطط لها مع الطبيعة الخلابة في موطني، سلطنة عُمان؛ عقب انتهاء فترة كوفيد 19 مباشرة.. كنت أجوب مناطق وولايات السلطنة لتوثيق جمال السلطنة، ونقله للسياح المهتمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كانت هذه هي الغاية، ولكنها تحولت إلى هدوء نفسي سرى في ذاتي، وملأت مساحاته داخلي بمقدار عدد الرحلات الأسبوعية، التي توجهت فيها لعمق الطبيعة ومواسمها المختلفة.

ولعل ما كان الأكثر تأثيراً لبلوغ صفاء النفس هي ولاية جزيرة مصيرة بشواطئها البكر، وتضاريسها التي لم تطلها مادية المدنية، ومن حولها جزرأقل حجما مثل جزيرة مرصيص التي تهبك تجربة العزلة التامة، ومشاهدة تعشيش الطيور المهاجرة.

علاج البستنى يقوم على تقييم الإعاقات الجسدية والنفسية والعقلية، وتصميم برامج مخصصة لتعزيز العلاج من خلال التعرض للطبيعة، وإعادة التأهيل والاسترخاء

أيمان الله اختارت الشجر والزهر (البستنة) كبرنامج علاجي لشفائها من الاكتئاب؛ لأنه يعكس إحساسها بسفر روحها بين الحياة والموت، كما هو الحال في دورة حياة النبات. وقررت أن تشارك تجربتها مع آخرين يعانون من الاكتئاب ولا يعلمون، أو يعلمون وهم لأسباب اجتماعية يمتنعون عن طلب مساعدة الدعم النفسي ويكتمون شكواهم.. لكل هؤلاء أسست انطلاقة جديدة أطلقت عليها اسم "سفر الروح"، تنظم فيها رحلات للعلاج بالبستنة في بلدها مصر.

فلِمَ لانعزز فكرة العلاج بالطبيعة للاستشفاء من أعراض الاكتئاب بمؤسساتنا العامة والخاصة؟!

علاج البستنة، الذي استندت إليه أيمان الله في رحلتها مع المرض، أشارت إلى أنه بحث للدكتور محمد نجيب من جامعة القاهرة، ويقوم هذا العلاج على (تقييم الإعاقات الجسدية والنفسية والعقلية، وتصميم برامج مخصصة لتعزيز العلاج من خلال التعرض للطبيعة، وإعادة التأهيل والاسترخاء، بهدف العودة للحياة، والتعامل من جديد مع الروتين اليومي، واستعادة الشغف لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم المهني والأكاديمي).

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إن حدث هذا التعزيز في موطني أو موطنها، أو في العالم العربي ككل، فإن جمال طبيعة البلدان العربية من المحيط إلى الخليج كفيل بنجاح هذه البرامج الاستشفائية، وأن يثمر الاكتئاب ورداً.