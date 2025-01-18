فرسان الجزيرة.. وانتصار الحقيقة

الكلمة موقف، والمواقف لا تباع.. وساحات المعارك متنوعة ومتعددة، وإحدى أهم هذه الساحات، هي معركة الإعلام.

ومن خلال المتابعة الدائمة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة المظلومة والصابرة، كانت "قناة الجزيرة" بفرسانها الأبطال أحد أهم المقاتلين في الميدان الإعلامي، وهذا كان سببًا في ارتفاع فاتورة التضحية التي قدمتها القناة، التي لم تهزمها التكلفة العالية تلك، رغم استشهاد وإصابة العديد من أفراد طواقمها العاملين في الميدان، وإغلاق مكاتبها في أكثر من ساحة من ساحات الفعل النضالي في فلسطين.

" الجزيرة"، في كل محطات الحرب كانت حاضرة.. وحتى اللحظات الأخيرة كانت حاضرة، وما زالت كذلك وهي تواكب تطورات المعارك في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بإنهاء الحرب، ووقف لإطلاق النار

الكلمة كالرصاصة.. حينما تخرج يكون لها التأثير والفاعلية!. لكن، من الذي يجرؤ على إطلاق تلك الكلمة- الرصاصة، في زمن تصبح تكلفة الكلمة فيه ربما سنوات في غرف مظلمة، لا نظنها إلا مقابر الأحياء؟

" قناة الجزيرة" -وإنصافًا لها- هي واحدة من أهم القنوات التي كانت تطلق تلك الكلمة، فيتردد صداها من الخليج إلى المحيط، وإلى كل أركان المعمورة، ما لم يكن كل أركان العالم..

يا سامعين الصوت.. ردوا ع الصدى

صوت الجزيرة يزلزل الأركان..

شوفوا القناة بفعلها.. وتعلموا العنوان..

مهما حاولوا أن يحاصروا صوتها، كان الصدى أقوى!. وهل يمكن أن يكون العكس، ودم "الجزيرة" شاهد على بشاعة الاحتلال وإجرامه، بدءًا من شيرين، مرورًا بحمزة، وصولًا إلى أبو دقة، وليس انتهاء بإسماعيل الغول، وجميع الذين قضوا دفاعًا عن منهج الجزيرة في توصيل الحقيقة، مهما كانت التكلفة عالية، والتضحية غالية..

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قوة "قناة الجزيرة" كانت تكمن في فرسانها الأبطال.. يودعون أهاليهم الشهداء، ويعودون إلى الميدان، فيحمل الأثير ترددات الصحفي المميز وائل الدحدوح في أيقونته الخاصة "مَعَلِشْ"، التي أصبحت لاحقًا أغنية من أهازيج الشعب الفلسطيني، فيواصل الفرسان التغطية ونقل الصورة، التي كانت تكشف زيف وكذب السردية، التي يحاول العدو أن يبيعها للعالم، الذي تتفاوت درجة مشاركته في هذه الحرب المجنونة، والتي لم يشهدها التاريخ الحديث ولا المعاصر من قبل.

وعلى قاعدة "حدثني بعقلك، أَقُلْ لك من أنت".. فحينما يتحدث هذا العقل- الجزيرة- متسع الأفق، الناضح بالمعرفة، الحريص على الحقيقة، يمكن للمشاهد حينها أن يعرف من هي "قناة الجزيرة"؛ فهي التي حملت قضية فلسطين إلى رأس سلّم القضايا العالمية، وجعلت القضية الفلسطينية تدخل كل بيت وحارة، وشارع وزقاق، وعاصمة ومدينة، وقرية ومخيم، بغض النظر عن الديانة أو القومية، أو الجنس أو اللون..

وبلغات عديدة، فعلت "الجزيرة" ذلك..

في كل المحطات التي كانت توزَّع فيها قذائف الموت على الأطفال والنساء، والشيوخ والعجائز.. كانت "الجزيرة" تواكب اللحظة

في لحظة تأمل للمشهد، وأثناء تغطية الجزيرة للحرب المجنونة على غزة، استوقفني سؤال أظنّه يختصر كل المسافات للوصول إلى معرفة "ماهيّة وكُنْه الجزيرة"؛ فكان السؤال: لو لم يكن هناك "قناة الجزيرة"، لتغطية هذه الحرب، ماذا وكيف يمكن أن يكون المشهد والموقف عن فلسطين؟

بقوة سمحت لنفسي أن يتكرر السؤال عدة مرات في أعماقي، للبحث عن إجابة قد تقترب من وهج الحقيقة، وصورة الواقع.. حينها ازددت قناعة بأهمية الجزيرة، الحاضرة رغم الحصار والتضييق، وقلت بيني وبين نفسي مجيبًا عن السؤال: "لو لم تكن الجزيرة حاضرة في الحرب، لَمِتْنا ألف ألف مرة بصمت"، ولكن الحمد لله أن هناك "الجزيرة".. في الهدنة وفي الحرب، في الجوع وفي الخوف، في العطش وفي البرد، في المرض وفي الفقر، في الحرية وفي الأسر.

في كل المحطات التي كانت توزَّع فيها قذائف الموت على الأطفال والنساء، والشيوخ والعجائز.. كانت "الجزيرة" تواكب اللحظة؛ فبكينا مرارًا على أهلنا، ورأينا دموع فرسانها يحاولون عبثًا إخفاءها تخرج على شاشة الحقيقة، سواء في نعي بعض فرسانها، أو في نقل مشهد لا يتحمله القلب، أو يتخيله العقل.

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يحضر المراسل الفدائي، كأجمل ما يكون الإنسان في عاطفته وأحاسيسه، ويمسح الدموع من عينيه، وبإصرار عنيد يعلن عن استمرار نقل المشهد ونقل الصورة، حتى لا يموت التاريخ وتتبدل الجغرافيا، وتنتهي الأجيال وهي لا تعرف ما هي فلسطين، ومن هم التتار الجدد.

" الجزيرة"، في كل محطات الحرب كانت حاضرة.. وحتى اللحظات الأخيرة كانت حاضرة، وما زالت كذلك وهي تواكب تطورات المعارك في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بإنهاء الحرب، ووقف لإطلاق النار.. وأشياء أخرى يحبها أهل غزة خاصة، وكل من كان له قلب حيّ ينبض بالحياة والإنسانية.

حضرت "الجزيرة"، من لحظة الإعلان الأولى لبدء طوفان الأقصى.. وهي تحضر الآن في تفاصيل التفاصيل للاتفاق، مواكَبة خطوة بخطوة مع الفرسان في ساحات غزة، وعلى الهواء مباشرة، لتزف خبر إعلان انتهاء الحرب، ووقف إطلاق النار.. وقد حدث ذلك، وتم على شاشة الحقيقة إعلان خبر الحقيقة التي انتظرها الناس في غزة لفترة طويلة؛ فملأ الفرح قلب غزة كلها.

وبذلك يمكن القول: "انتهت الحرب.. وانتصرت الجزيرة".