سوريا الجديدة.. البداية الضرورية والتحديات

كثيرون هم الحجاج إلى دمشق اليوم؛ من هؤلاء وزراء خارجية دول كبرى وإقليمية، ناهيك عن الصحفيين والباحثين وغيرهم.. الكل يدعي أنه يحاول أن يفهم الثورة السورية ومآلاتها.

وبالنسبة للمسؤولين الغربيين منهم، فحريصون أيضًا على إيصال رسائلهم التقليدية: حقوق الإنسان، الأقليات، الديمقراطية، الإرهاب.. إلخ. وأكاد أجزم بأن هؤلاء- خاصة السياسيين والصحفيين منهم- نظراتهم وتوقعاتهم تشاؤمية في المجمل، ولربما سبب ذلك يعود إلى أن التغيير كان سوريًّا، ولم يكن على ظهر دبابة أميركية أو بريطانية أو من أي دولة أخرى. فمجمل التحليلات الغربية ترى أنه ما لم يتدخل "المجتمع الدولي" ويضغط باتجاه معين، فإن السوريين ليسوا قادرين على الاتفاق لإصلاح شؤونهم.

بعيدا عن مصالح القوى الدولية المؤثرة، والتحليلات التي يطلقها سكان الأبراج العاجية ومنظرو الكراسي، ممن ليس لهم أدنى معرفة بحقيقة وواقع الحياة السورية، وإن وجدت نظرة ميدانية من بعض هؤلاء فهي عادة ما تكون بعدسات ذات خلفية كولونولية، يظل السؤال المطروح هو: كيف ستتجاوز قيادة الثورة السورية كل التحديات التي لا شك أنها ضخمة ومعقدة، بسبب الإرث الذي تركه نظام نَدُر مثيله في الاستبداد والقمع وتجفيف معالم الحياة المدنية؟

من أكبر التحديات التي تواجه سوريا الجديدة علاقاتها الإقليمية والدولية؛ حيث إنها كانت في السابق تصطف وفق ترتيبات معينة مع حليفتيها إيران وروسيا، واللتان تعتبران من أكبر الخاسرين بسقوط نظام الأسد

تحديات قد تبدو مستحيلة

كل الدراسات تشير إلى أن الحروب الأهلية أكثر دمارا من غيرها من الحروب، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من النزوح السكاني الضخم، وارتفاع عدد الضحايا وملايين المهاجرين. فبالنسبة لسوريا تذكر الإحصائيات أن نصف مليون شخص قد قتلوا بسبب الحرب، وأن من نتائج الحرب الأهلية الممتدة من 2011 إلى 2024 حصول أكبر نزوح سكاني في العقود الأخيرة، حيث اضطر أكثر من نصف سكان البلد لهجر منازلهم وأصبحوا لاجئين، إما داخليا أو خارج سوريا، وأن صادرات سوريا تقلصت بنسبة 92%، حيث انخفض حجم التصدير من 8.7 بليون دولار في 2010 إلى 0.7 بليون دولار في 2018.

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وفي دراسة علمية أجراها الباحثان الكسندر كلسلجفي وروك سبروك (Aleksandar Kešeljevi´c1 · Rok Spruk1,2:)، نُشرت في مجلة Empirical Economics في 2023، عرض الباحثان خمسة آثار للحرب في سوريا، وهي:

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

خسائر رأس المال البشري.

العجز المالي، وتكدس النفقات العامة في مجالات مثل التعليم والصحة.

انخفاض النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض مخزون رأس المال.

تأثر الدول المجاورة بسبب تدفق اللاجئين.

وخلصت الدراسة إلى أنه بالإضافة إلى حجم النزوح السكاني غير المسبوق في التاريخ الحديث، إذ هجر ما يقرب من 13 مليون شخص مساكنهم بسبب الحرب، فإن 80% من سكان سوريا اليوم يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة بـ 12.4% في عام 2007؛ وأنه حتى لو تمت إعادة إصلاح وإعمار ما تهدم من المساكن والبنية التحتية، فإن ذلك لم يعد كافيا. والأخطر من ذلك كله تشظي القوى الفاعلة في المجتمع.

لاشك أن من أكبر التحديات التي تواجه سوريا الجديدة علاقاتها الإقليمية والدولية؛ حيث إنها كانت في السابق تصطف وفق ترتيبات معينة مع حليفتيها إيران وروسيا، واللتان تعتبران من أكبر الخاسرين بسقوط نظام الأسد، ولديهما من الأدوات ما قد يجعل مهمة النظام الجديد معقدة للغاية. ومن تلك الأدوات فلول النظام المنحل وفسيفساء الأقليات، التي إذا لم يتم التعامل معها وتحييدها بأسرع وقت أو استيعابها فستشكل مدخلا لعدم الاستقرار. هذا، ناهيك عن الفاعل الإقليمي الأكبر- إسرائيل- ومن ورائها الولايات المتحدة، التي لن ترضى بسوريا مستقرة وموحدة وقوية، وقد بادرت إسرائيل وبمباركة أميركا إلى تدمير 80% من قدرات الجيش السوري خلال الأيام الثلاثة الأولى للثورة. وفي ظل هذا التغير الضخم الذي أحدثته الثورة السورية، بات الكل ينظر إلى الدور الذي ستأخذه تركيا بشكل أساسي، والتي تعتبر الفائز الأكبر بين القوى الإقليمية والدولية، ثم دول الخليج.

حدد الباحثون أن توفر الموارد الطبيعية في البلد، مثل البترول والذهب، كثيرا ما يكون سببا في اختلاف رفقاء السلاح والعودة إلى الصراع، في محاولة لكل طرف بالاستحواذ على أكبر قدر من تلك الموارد

سوابق غير مشجعة

بالنظر لمستقبل سوريا، فتجارب كثير من الدول التي مرت بحروب أهلية وثورات مسلحة ليست مشجعة؛ ويشير كثير من الباحثين إلى تجارب بلدان مثل ليبيا والسودان وجنوب السودان، وحتى يوغندا بعد عيدي أمين، حيث إن الحرب أو الثورة في تلك البلدان اقتضت في بدايتها توحيد العديد من الفئات الثائرة نحو الهدف المشترك، المتمثل بإزالة النظام القائم، ثم سرعان ما تختلف فيما بينها عند تشكيل السلطة الجديدة، والتي كثيرا ما تؤدي إلى إعادة إنتاج الحرب الأهلية مجددا واستمرار دوامة الصراع.

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في دراسات عدة لمثل هذه الحالات ( Paul Collier and Anke Hoeffler (2004)، وPaul Collier (2009)، و World Bank (2003)، و Catherine T. O’Neill (2007)، و Ted Gurr (1993).. كلها تشير إلى أن من أسباب الانتكاسات، التي تحصل بعد نجاح الثوار في خلع النظام القائم والعودة للصراع، عدم قدرة المنظومة الجديدة على معالجة الجذور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أدت إلى الحرب ابتداء.

وقد حدد الباحثون أن توفر الموارد الطبيعية في البلد، مثل البترول والذهب، كثيرا ما يكون سببا في اختلاف رفقاء السلاح والعودة إلى الصراع، في محاولة لكل طرف بالاستحواذ على أكبر قدر من تلك الموارد. كما أن ضعف المؤسسات، وعدم تمثيلها للفئات والقوى الرئيسية في المجتمع، يمنح تلك القوى "شرعية" المطالبة بتمثيل مناسب في المؤسسات والسلطة، وهذا كثيرا ما يؤدي إلى إعادة إنتاج الصراع، خاصة عندما تكون تلك القوى ممثلة لفئات عرقية محددة، وربما أقلية في المجتمع.

في المسار السياسي، يرى الخبراء بأن العملية السياسية لا بد أن تفرز شرعية لمن هم في السلطة، حيث تكون هذه الشرعية مكتسبة إما بسبب التوافق بين رفاق السلاح الرئيسيين، أو من خلال مجلس تمثيلي يضم ممثلين عن فئات المجتمع الرئيسية

ما السبيل إلى تفادي حرب أهلية جديدة في سوريا؟

لا شك أن حكام سوريا الجدد في وضع ليس بالسهل، برغم ما أبدوه من مرونة، والرسائل المطمئنة التي تصدر عنهم، حيث إن كل محذورات الانتكاسة المشار إليها في الدراسات المذكورة متوفرة وبزخم كبير، أضف إلى ذلك موقع سوريا الجيوسياسي، والذي يعطي الذرائع لتدخلات خارجية كبيرة. ومع هذا يجب أن نسأل ونبحث: ما السبيل لتفادي انتكاسة حلاوة النصر التي استحقها السوريون بجدارة وتضحيات كبرى، وللحيلولة دون العودة إلى صراعات أكثر دموية وربما تقسيم للبلد؟ فبقدر الانتكاسات التي منيت بها دول عدة، والمشار إليها سابقا، هناك بعض النجاحات في بلدان أخرى يمكن الاستفادة منها.

تُولي كثير من الدراسات، والتي هي مبنية على منهجية ما يسمى "بناء السلام الليبرالي"، أهمية التركيز على بناء المسارين السياسي والأمني أولا، ثم المسار الاقتصادي والذي عادة ما يكون طويل الأمد. ولهذه المنهجية نقادها؛ حيث إن أي نجاح في المسارين السياسي والأمني، يعتمد في نهاية الأمر على النجاح في المسار الاقتصادي؛ وبما أن مثل هذه الدول تعتمد بشكل أساسي على المجتمع الدولي في نجاح الانتقال من حالة الحرب إلى الاستقرار، فقد أثبت المجتمع الدولي في أماكن عدة قصر نفسه في الصمود مع تلك الدول، وعدم وفائه بالالتزامات المعلنة، كي تتعافى اقتصاديا وتعبر إلى بر الأمان.

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الناظر إلى الحالة السورية يجد فيها تميزا عن كثير من الصراعات التي كان التحول فيها ناتجا عن تدخل طرف دولي آخر، أميركا في أفغانستان والعراق، الأمم المتحدة في تيمور الشرقية، بريطانيا في سيراليون من الأمثلة الحديثة؛ فالثورة السورية كانت بقوى سورية خالصة، ولم يدخل الثوار دمشق على ظهر دبابة أجنبية، ثم إن للحكام الجدد تجربة مهمة وقدر من الخبرة والنجاح في إدارة منطقة ليست بالصغيرة ولسنوات، وهي محافظة إدلب، التي بلغ تعداد سكانها أثناء الحرب 4 ملايين نسمة.

ففي المسار السياسي، يرى الخبراء بأن العملية السياسية لا بد أن تفرز شرعية لمن هم في السلطة، حيث تكون هذه الشرعية مكتسبة إما بسبب التوافق بين رفاق السلاح الرئيسيين، أو من خلال مجلس تمثيلي يضم ممثلين عن فئات المجتمع الرئيسية، والأهم من ذلك أن تشارك في السلطة كل القوى المؤثرة حتى لا تشعر أي منها بالحرمان ويكون ذلك سببا للتوجه نحو حمل السلاح مجددا. كما أن هذه العملية خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تفضي، من خلال عملية متفق عليها، إلى عقد اجتماعي جديد (دستور) يعالج كل مسببات الحرمان التي أدت إلى نشوب الحرب.

ومن المهم ألا تطول هذه الفترة أكثر من اللازم، حتى تفضي إلى عملية سياسية مستقرة. من الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها تونس، حيث أخذت المرحلة الانتقالية قرابة ثلاث سنوات، برغم أن الدولة كانت شبه مستقرة وكان المجلس التأسيسي منتخبا، كذلك بالنسبة لمصر بعد ثورة 2011، حيث استغرقت كتابة الدستور ثلاث سنوات أيضا.. هذا بالنسبة لبلدان كان التحول فيها سلميا.

المسار الاقتصادي يعد الأصعب على الإطلاق، وذلك لعدة أسباب؛ منها أن توقعات الناس بعد النجاح في تغيير النظام تكون عالية جدا، وكأن عصا سحرية ما ستفعل فعلها، ويتمكن الجميع من العيش الرغيد

أما سوريا، حيث تنعدم المؤسسات المعنية بترتيب انتخابات نزيهة، وحيث أكثر من نصف السكان نازحون، فما أعلنه قائد العمليات العسكرية الموحدة، من أن إجراء أول انتخابات قد يحصل في غضون ثلاث سنوات، يبدو متفائلا؛ إذ ليس هناك -كما يبدو- شيء من البنية التحتية اللازمة لتأمين انتخابات حرة ونزيهة تحترم نتائجها كل الأطراف.

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وأما المسار الأمني، فيرتكز أساسا على ثلاثة محاور وهي: تجريد المحاربين من السلاح، ثم تسريح أولئك المقاتلين من تشكيلاتهم العسكرية المستقلة، ثم إعادة إدماجهم في المجتمع. وقد شاهدنا تصريحات كثيرة لقيادة النظام الجديد في سوريا على ضرورة جمع السلاح غير المقنن، ودمج فصائل الثورة في المؤسسات الأمنية الجديدة، وتسوية أوضاع أفراد المؤسسات الأمنية القديمة. فهل ستنجح هذه العملية وتفضي إلى أن يكون السلاح حكرا على المؤسسات الأمنية الرسمية الجديدة؟

والسؤال الأهم: كيف سيتم إعادة إدماج من حملوا السلاح سابقا في المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم بما يضمن عدم عودتهم في تشكيلات مسلحة جديدة؟ خاصة إذا ما تعثرت العملية السياسية، وأدت إلى خلافات تطعن في شرعية مؤسسات الحكم الجديدة. هذا على افتراض أن المؤسسات الأمنية الجديدة ستكون مبنية على أسس احترافية، وتتوفر آلية للمحاسبة والرقابة عليها حتى تكون خادمة للمجتمع لا متسلطة عليه. وتعتبر عملية إعادة إدماج من حملوا السلاح سابقا من أخطر وأصعب العمليات، إذ إنها تقتضي ضرورة السرعة فيها، وهي ذات تكلفة عالية في وقت تعتبر مداخيل النظام الجديد فيه شحيحة، وقد تحتاج سوريا لمساعدة أصدقائها في هذه العملية، لتجنب تجارب الفشل التي منيت بها دول مثل جنوب السودان وموزمبيق وأنجولا وكولومبيا وليبيريا.

من أهم الإجراءات التي كثيرا ما تتعثر وتكون سببا في انتكاسة مرحلة ما بعد الصراع والثورة، والعودة إلى الصراع مجددا، ما تسمى بعملية العدالة الانتقالية، وأشهرها من حيث النجاح هي تلك التي اتبعتها جنوب إفريقيا بعد ثورتها وخروجها من النظام العنصري، حيث شكلت لجان "الحقيقة والمصالحة"، واتُّبع النموذج نفسه في سيراليون، وكذلك محاكم الـ"جاكاكا" في رواندا، حيث استطاعت هذه الممارسات أن تعالج معظم المظالم الناتجة عن الجرائم المرتكبة من قبل الأفراد في النظام السابق. ونظرا لجرائم النظام السوري المنحل خلال خمسة عقود، وبشاعة ممارساته التي أدت لقتل وإخفاء مئات الآلاف من الناس، فأي إخفاق في هذه العملية قد يؤدي إلى اضطرار بعض الأطراف المعنية لمباشرة الانتقام، ومن ثم فتح باب لانتكاسة ودوامة من الصراع الجديد. وتشمل العدالة الانتقالية أيضا فتح باب الحوار والتسامح، كمسار إضافي لبناء الثقة والترابط بين فئات المجتمع المنقسمة، وقد يكون هناك جهد أيضا في قدر من العفو العام لفئات من أفراد النظام السابق، مع مراعاة صعوبة تقبل ذلك من قبل الفئات المظلومة.

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رغم صعوبة المسارات السياسية والأمنية والعدالة الانتقالية، فإن المسار الاقتصادي يعد الأصعب على الإطلاق، وذلك لعدة أسباب؛ منها أن توقعات الناس بعد النجاح في تغيير النظام تكون عالية جدا، وكأن عصا سحرية ما ستفعل فعلها، ويتمكن الجميع من العيش الرغيد، وبالتالي كلما تأخر النجاح في الإنعاش الاقتصادي، وكلما استمر عناء أفراد المجتمع- وخاصة الشباب- في الحصول على فرص عمل، تتحول فرحة النصر إلى سخط ومظاهرات واحتقان في البلد، وهذا قد يؤدي بدوره إلى شعور بالتهميش من فئات حساسة، قد يكون من ضمنها حملة السلاح سابقا، وربما يصحب ذلك شعور بأن الحكام الجدد يسلكون مسلك من سبقهم في الفساد.

لعل أهم ما لدى سوريا الثورة من رصيد يكمن في نوعية القيادة التي أفرزتها، حيث استطاعت في هذه الأيام الأولى كسب تقدير معظم القوى المؤثرة داخليا وخارجيا، بسبب مرونتها واعتدالها وتركيزها على رسائل التطمين

فالإصلاح الاقتصادي بطبيعته طويل المدى، ويعتمد أساسا على قدرة الحكومة على جذب الاستثمار اللازم لتهيئة البنية التحتية من طرق وكهرباء وشبكة مياه ومؤسسات صحية، ومن خلال ذلك ومعه نشاط القطاع الخاص، يجب العمل على توفير فرص عمل وخاصة لحملة السلاح السابقين. وكل هذا لن يتأتى بالنسبة لسوريا إلا إذا نجحت الحكومة الجديدة في أمرين مهمين: أولا في رفع العقوبات الدولية المفروضة، حتى تتمكن من استيراد المواد اللازمة والتعامل مع النظام المالي الدولي؛ وثانيا في جلب الاستثمار اللازم في مجال إعادة تأهيل قطاع الطاقة والمصافي، لتوفير الوقود اللازم واستئناف التصدير. ومن المهم أيضا العمل على الحصول على أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والاقتصادية، التي تعين وتسرع عملية التعافي الاقتصادي، ابتداء بإعادة تأهيل 20% من المساكن التي دمرت أثناء الحرب، لتمكين النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم.

قد تبدو المهام شبه مستحيلة، لكنها في الحقيقة يمكن التغلب عليها بقدر من الحكمة، وحسن ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية التي بدأت. ولعل أهم ما لدى سوريا الثورة من رصيد يكمن في نوعية القيادة التي أفرزتها، حيث استطاعت في هذه الأيام الأولى كسب تقدير معظم القوى المؤثرة داخليا وخارجيا، بسبب مرونتها واعتدالها وتركيزها على رسائل التطمين، وأن سوريا لكل السوريين دون إقصاء أو تهميش، ثم إنها كانت واقعية بعدم رفع مستوى التوقعات بأن كل شيء سيتغير إلى الأفضل بسرعة، وبيان أن الإصلاح المنشود سيحتاج إلى وقت ليس بالقصير.

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إلا أنه يبقى من المهم الإشارة إلى نوع التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوري، وإذا ما استطاعت القيادة الجديدة طمأنة الدول المتوجسة من الثورة، وكسب ما يكفي من الدعم من الدول الصديقة، والقادرة على دعم المرحلة الانتقالية الحرجة، ساعد ذلك في أن تعبر البلد إلى بر الأمان. وفي هذا الصدد تتوفر حتى اللحظة مؤشرات مشجعة؛ حيث بادرت كل من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية إلى تشغيل جسور جوية وبرية من المساعدات العاجلة، وقد قامت دول مهمة عديدة بإعادة فتح سفاراتها، وزار العديد من وزراء خارجية بعض الدول المهمة دمشق لفتح قناة حوار مع القيادة الجديدة.

يجب الإشارة إلى ما حاولت تونس الثورة تفاديه، وهو السماح ببروز حزب مركزي قوي، والذي أدى لتشظي البرلمان وعجزه عن توفير حكومة مستقرة. فيجب أن يأخذ ثوار سوريا هذا بعين الاعتبار، وتجنبه ما أمكن

خطوات لابد منها

إن أهم ما تحتاج إليه بلد في وضع سوريا في هذه المرحلة هو ما يمكن تسميته بـ"القوة الرافعة والضابطة"، والتي إن توفرت ستمنح المجتمع السوري بقواه وفئاته المختلفة الوقت والمساحة الكافيين لإنضاج العقد الاجتماعي الجديد، والسير بسوريا نحو الاستقرار والرفاه. فمن أين ستأتي هذه القوة الرافعة؟

في دول مثل أفغانستان والعراق حاولت الولايات المتحدة توفير هذه القوة، ولكنها فشلت فشلا ذريعا في ذلك، وفي البوسنة والهرسك وكوسوفو لا يزال حلف الناتو هو الضامن، ولا يستطيع الانسحاب لهشاشة الوضع في البلدين. ولعل من أنجح البلدان التي مرت في صراع يشبه الثورة السورية دولتين هما رواندا، وأفغانستان بعد الانسحاب الأميركي. حيث قامت الجبهة القومية الرواندية Rwandan Patriotic Front بقيادة بول كاجامي بالسيطرة وتأمين عملية الانتقال، التي جعلت من رواندا خلال الثلاثين عاما الماضية واحة استقرار ونمو اقتصادي متميز في أفريقيا كلها. كذلك في أفغانستان- رغم أن الوقت لا يزال مبكرا- استطاعت حركة طالبان توفير الأمن على الأقل حتى هذه اللحظة، والذي من الممكن البناء عليه لمستقبل واعد إذا ما أحسنت الحركة إدارة بقية الملفات الحساسة.

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بالنسبة لسوريا، بدأنا نسمع بأهمية التعددية وإشراك الجميع في السلطة من خلال عملية ديمقراطية تبدأ في أقرب وقت، إلى ما هنالك من المطالبات، وهذا من حق كل سوري أن يطرحه. إلا أن الحقيقة المُرة هي أن شيئا من ذلك لن يتحقق إذا لم تكن هيئة تحرير الشام- وهي القوة الرئيسية كما يبدو- قادرة على تكوين "قوة صلبة رافعة" تكون محور الانطلاق في هذه المرحلة الحساسة، وذلك أولا من خلال صهر كل القوى الثورية المسلحة في إطار منظومة أمنية "أمينة"، تحتكر السلاح وتردع من تسول له نفسه بزعزعة المجتمع.

ولعل القوى المعنية هي هيئة تحرير الشام بدرجة أولى، ثم الجيش السوري الحر، وجيش الإسلام في ريف دمشق، وقسد في المناطق الكردية، وثوار جنوبي سوريا. ثم إنه من المهم جدا وجود كيان سياسي قوي يكون صوت الثورة (إما أن يشكل من ائتلاف حزبي قوي، أو يتمخض حزب رئيسي يوفر غطاء سياسيا للعملية الانتقالية). وهنا يجب الإشارة إلى ما حاولت تونس الثورة تفاديه، وهو السماح ببروز حزب مركزي قوي، والذي أدى لتشظي البرلمان وعجزه عن توفير حكومة مستقرة. فيجب أن يأخذ ثوار سوريا هذا بعين الاعتبار، وتجنبه ما أمكن.

إذا ما استطاع الثوار توفير "القوة الرافعة والضابطة" والضامنة لضبط الأمن، وبأسرع وقت ممكن، ثم إشراك قوى المجتمع على مستوى المحافظات في عملية إعادة الإعمار والتنمية، فإن ذلك سيسمح بإنضاج عملية سياسية، وعقد اجتماعي يلم شمل السوريين، وينطلق بسوريا نحو مستقبل أفضل تستحقه

أخيرا، بالنسبة لمعالجة الوضع التنموي وإعادة الإعمار، وهو جزء من المسار الاقتصادي ومن أخطر الملفات في هذه المرحلة، فيجب تبني إدارة مرنة، تستوعب القطاعات الرئيسية المنظمة في المجتمع، وألا تنفرد به الحكومة الانتقالية، وذلك بتشكيل لجان تنمية وإعادة إعمار في كل محافظة، تتشكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة. هذا النوع من التنظيم سيعطي فرصة للمساهمة الحقيقية لسكان كل منطقة في تحديد أولويات المنطقة، والمشاركة في اتخاذ القرارات في وقت مبكر، ما يوفر مجالا للمشاركة الحقيقية في هذه الأيام المبكرة من عمر الثورة، ويعطي فرصة للمسار السياسي حتى ينضج.

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فإذا ما استطاع الثوار توفير "القوة الرافعة والضابطة" والضامنة لضبط الأمن، وبأسرع وقت ممكن، ثم إشراك قوى المجتمع على مستوى المحافظات في عملية إعادة الإعمار والتنمية، فإن ذلك سيسمح بإنضاج عملية سياسية، وعقد اجتماعي يلم شمل السوريين، وينطلق بسوريا نحو مستقبل أفضل تستحقه، ويكون وفاء لدماء الشهداء التي سكبت غزيرة من أجل هذه اللحظة. أما ما يطالب به "المجتمع الدولي"- أو الغربي بالأصح- من عملية ديمقراطية مبكرة على مقاس وستمنستر مثلا، فذلك لا يستطيعه إلا من كان تحت عباءة الناتو أو الاتحاد الأوربي. أما في مجتمعات ما بعد الحرب الشبيهة بسوريا، فلن تقود هذه العملية إذا ما استُعجلت إلا إلى صراع داخلي، وانتكاسة مأساوية قد تكون أكثر كارثية مما سبق.

فالسكينة السكينة، والثبات الثبات يا ثوار سوريا.