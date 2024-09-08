تفكِّر بشراء سيارة كهربائية؟ لديّ ما أقوله لك!

صيف الخليج طويل وحارّ وأجمل ما فيه نهايته!. وإحدى العلامات على طريق النهاية هو موسم الرطب، حين تفعل الشمس فعلتها بثمار قاسية خضراء، وتهبها لونها الأصفر وقواما طريًا ومذاقًا فريدًا.. لا عجب، إذن، أن تنضج في الصيف فِكَر غريبة لم تكن في الحسبان، وكان نصيبي منها فكرة السيّارة الكهربائية!

لماذا السيارة؟ ببساطة لأن الحياة رحلة، ومن المهم فيها أن تحسن اختيار المركبة، كما أنّ السيارة التي نقودها تقول عنا الكثير!! إنها تشبه كثيرًا حساباتنا على وسائل التواصل، ولكن هذه المرّة في الحياة العامة!

على بعد أمتار تفرش "تسلا" حبائل شحنها أمام البوابة الرئيسة للمجمع التجاري، فتسحر أعين الناس، وتمنح شعورًا ضمنيًا يجعل من اقتناء السيارة رفاهية إضافية، تتضمن الركن على بعد خطوات من البوابة

صحيح أنها مجرد أداة، ولكنها أيضًا أكثر من ذلك؛ فهي أحيانًا وسيلة للهروب من مشاكلنا، وربما تعكس قيادتها الطريقة التي نحاول الهروب بها، وهي بالنسبة للبعض شغف ومصدر من مصادر تحديد الهوية الاجتماعية. وإنها- في المقابل- المكان الوحيد اليوم، الذي يجمع العائلة، في ظل تراجع طاولة الطعام وشاشة التلفزيون عن القيام بهذا الدور.

بضاعتي من المعرفة في السيارات متواضعة؛ ولذلك بمجرد أن ذهبت بهجة الفكرة والفضول تحولت المركبة الماثلة أمام بيتي إلى ورطة!. هنا سوف آخذ نفسًا عميقًا لاستعادة رباطة جأشي! فهي -لحسن الحظ – ورطة يشاركني فيها حتى الآن نحو خمسين مليون شخص حول العالم، حسب وكالة الطاقة الدولية.

حاولت الاستماع لمعنيين من قرب، وسجلت ملاحظاتهم خلال الشهر الماضي، ولعلك واجد في مواقفهم ما يجمل الانطباعات الأولية التي جمعتها.. في حالات كثيرة لم يكن متيسرًا السؤال عن الأسماء أو حفظها، ولذلك قررت أن أهب لكل منهم اسمًا تعبيريًا يوحي بالحالة التي يرمز لها موقفه من الوافد الجديد.

"محظوظ"، مهندس كهربائي من أصول أفريقية، في مجمع للشحن كان لقاؤنا بلا ميعاد.. أبحث عن نقطة لشحن سيارتي ويتابع هو باهتمام نقطة أخرى في الموقع؛ فعمله هو تركيبها وصيانتها في مراكز التسوق. يقول "محظوظ" إنه يشرف أسبوعيًا على إقامة نحو من عشرين موقعًا جديدًا، يعرض خدماته الخاصة في تركيب نقاط الشحن المنزلية، التي قد تجد موقعها قريبًا أمام كثير من منازلنا.

على بعد أمتار تفرش "تسلا" حبائل شحنها أمام البوابة الرئيسة للمجمع التجاري، فتسحر أعين الناس، وتمنح شعورًا ضمنيًا يجعل من اقتناء السيارة رفاهية إضافية، تتضمن الركن على بعد خطوات من البوابة.

لن أهمل بصمتي الخاصة، وهنا سأعترف بسهولة بأن لدي حتى الآن وفرة في التساؤلات ونقصًا فيمن يقدم المشورة، إلى جانب شكوك مزعجة بالنسبة للمستقبل البعيد، حين تنتهي ضمانة البطارية بعد 8 سنوات

"متردد"، مهندس ميكانيكي سعودي، رافقني خلال رحلة من جدة إلى مكة.. يقول إن شركات السيارات الكهربائية باتت تستهدف المولات والنساء في المرحلة الأولى، فثمة سائقات جديدات في المملكة، وبالطبع فإن سيارة تحتوي أحدث التقنيات الإلكترونية، وتعمل بنعومة في الصوت والمظهر، ربما يكون خيارهنّ الأول.

أما هو فمثل كثيرين من الشباب ربما يقفون في طابور الانتظار للمرحلة الثانية، فهم ما يزالون يفضلون السيارة القادرة على الإثارة بصوتها وشكلها وهدير محركها.. "ربما أدخل إلى هذا المهرجان، لكنني- بالتأكيد- لن أكون الأول، سأكتفي بالمتابعة حتى ينجلي غبار التجربة والمنافسة وتتضح معالم التجربة، فأنت لا تشتري سيارة كل يوم، ومن غير المجدي أحيانًا مقاومة التغيير".

عاد بي الزمن مع "متردد" إلى عقدين من الزمان، يومها راهن صديقي الخليجي جلساءَه على أن الآيفون لن يكتب له النجاح في الخليج .. "لوحة مفاتيح البلاك بيري تمكن المستخدم من إرسال رسالته أثناء قيادة السيارة، وهو ما لا تتيحه شاشة اللمس في آيفون".. لن أكمل لكم نتيجة رهانه فأنتم تعرفونها.

"بشير"، مسؤول مبيعات في شركة لتسويق السيارات في الدوحة، يقول إن الإقبال في الخليج يتنوع بين قطريين ووافدين، ولكل منهما متطلباته ومخاوفه.. الشحن والتكييف وإعادة البيع وقطع الغيار والمستقبل.. وهو يرى أن الكثير من هذه الأسئلة تجاوزتها هذه الصناعة، وما يحتاج إليه العميل هو الثقة بما هو متوفر، وبمستقبل الاستثمارات بالمليارات بها حول العالم.

"قناص"، مسؤول مبيعات في شركة أخرى، يحسب خطواته بتثاقل نحوي وأنا أقترب من معرضه.. ربما لستُ من النوع الذي يلمح فيه صدق الرغبة والملاءة المادية؛ فله زبائن يعرفهم بسيماهم.. "السيارة الكهربائية وجدت لتبقى، وإيلون ماسك لن يقر له "إكس" حتى تصبح كل سيارة في الشارع سيارة كهربائية".

بالطبع، لن أهمل بصمتي الخاصة، وهنا سأعترف بسهولة بأن لدي حتى الآن وفرة في التساؤلات ونقصًا فيمن يقدم المشورة بشأنها، إلى جانب شكوك مزعجة بالنسبة للمستقبل البعيد، حين تنتهي ضمانة البطارية بعد ثماني سنوات، ولكن التحديات الأولية تدفعني بحماس للمغامرة.

تجربتي المتواضعة على مدى شهر تضمنت تركيب نقطة شحن منزلي بربع السعر الذي طلبته وكالة السيارة، ونقطة الشحن هذه تقوم بدور جانبي في رفد السيارة بحاجتها من الطاقة

أولى زياراتي هي إلى متجر التظليل والعزل، فحين يتعلّق الأمر بصيف الخليج، ومهما أقسم لك وكلاء المبيعات بأنّها ملائمة للمناخ في هذه البلاد، فإنّ الحكمة تقتضي ألا تراهن على ذلك.

أكبر ميزة في المقابل هي عدم الحاجة إلى محطات الوقود ومتابعة النشرة الشهرية لأسعار مشتقاتها..

تجربتي المتواضعة على مدى شهر تضمنت تركيب نقطة شحن منزلي بربع السعر الذي طلبته وكالة السيارة، ونقطة الشحن هذه تقوم بدور جانبي في رفد السيارة بحاجتها من الطاقة.

الشحن يعتمد بشكل رئيس على نقاط نشرتها الحكومة في عدة مراكز تجارية مجانًا.. تضمنت التجربة سلبيات من قبيل نقاطِ شحن مشغولة، قطعت لها مسافات معتبرة، ونقاطٍ معطلة بسبب نقص الصيانة والمتابعة، إلى جانب قلة خبرة موظفي الاستعلامات في المتاجر الكبرى بمواقع نقاط الشحن.

الأكثر قلقًا بالنسبة لي حاليًا هو أن ترك السيارة في ورشة للتنظيف أو غيره لن يضمن بالضرورة قدرة أحد على تشغيلها أو نقلها، ولكنْ بدلًا من الشعور بالقلق بدأت لتوّي النظر بشفقة وحزن إلى أصحاب الكراجات وكهربائيي السيارات التقليدية، والخشية عليهم من مستقبل سيغيّر شكل المهنة ومتطلباتها في غفلة منهم ربما لن تطول.