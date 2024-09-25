رئيس سريلانكا الجديد.. آفاقه وآمال شعبه

الانتخابات الرئاسية التي شهدتها سريلانكا في 21 سبتمبر/ أيلول 2024م، والتي وُصفت بأنها الأكثر سلمية في تاريخ الانتخابات، تعتبر تحولا جوهريا في تاريخ المشهد السياسي السريلانكي، حيث تقدم 39 مرشحا لهذا السباق الانتخابي بين مستقلين وممثلين لأحزاب مختلفة وتحالفات سياسية. وكان أبرزهم الرئيس السريلانكي الأخير "رانيل ويكرمسينغه" وزعيم المعارضة "ساجيث براماداسا" من حزب ساماغي جانا بالاويغايا (SJB)، بالإضافة إلى البرلماني البارز "أنورا كومارا ديسانايكي" من حزب القوة الشعبية الوطنية (NPP)، وقد فاز "أنورا كومارا ديسانايكي" بالأغلبية بفارق أكثر من مليون صوت عن منافسه ساجيث بيراماداسا، في المرحلة الثانية من عد الأصوات، رئيسا تاسعا لجمهـوريـة سـريلانكـا الـديمقـراطيــة الاشتراكية.

وآخر انتخابات رئاسية مباشرة أجريت في سريلانكا كانت في عام 2019م، حيث فاز مرشح حزب بودو جانا بيرامونا "جوتابايا راجاباكسا" بالانتخابات بفوز ساحق، متغلبًا على خصمه الرئيسي ساجيث بريماداسا. ولكن راجاباكسا استقال في النهاية في 14 يوليو/ تموز 2022م، وسط الاحتجاجات الشعبية السريلانكية عام 2022م. وأدى ذلك إلى إجراء انتخابات رئاسية غير مباشرة عبر البرلمان بعد أسبوع، لانتخاب خلف له وفقا للمادة 40 من الدستور السريلانكي، فحصل رئيس الوزراء آنذاك رانيل ويكرمسينغه على أكبر عدد من الأصوات، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.

كان لدى الناخبين خيار تحديد أول ثلاثة تفضيلات لهم، وأخذت اللجنة الانتخابية الاختياران الثاني والثالث بعين الاعتبار، وعدّت الأصوات مرة ثانية

إعادة العد غير المسبوقة

وقد دخلت هذه الانتخابات الرئاسية في سريلانكا مرحلة غير مسبوقة من إعادة العد، حيث لم يتمكن أي مرشح من تأمين الأغلبية المطلوبة من إجمالي الأصوات لأكثر من 50% في الجولة الأولى، إذ حصل ديسانايكي على 5,740,179 صوتًا، وهذا يمثل نسبة 42.31%، بينما حصل أقرب منافس له، زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، على 4,530,902 صوتًا، ما يمثل 32.76%.

كان لدى الناخبين خيار تحديد أول ثلاثة تفضيلات لهم، وأخذت اللجنة الانتخابية الاختياران الثاني والثالث بعين الاعتبار، وعدّت الأصوات مرة ثانية. وقد أعلنت بعد انتهاء فرز الأصوات والحصول على الأغلبية في مرحلة العد الثاني فوز أنورا كومارا ديسانايكي، ليصبح الرئيس التنفيذي التاسع لسريلانكا في 23 سبتمبر/ أيلول 2024م في حفلة متواضعة- على غير العادات السابقة- في مقر الرئاسة.

في عام 1995م، أصبح ديسانايكي المنظم الوطني لجمعية الطلاب الاشتراكيين، وتم تعيينه في اللجنة المركزية للعمل لحزب JVP. وفي عام 1998م، تم تعيينه عضوا في المكتب السياسي للحزب. وكان الحزب يمارس السياسة الرئيسية منذ عام 1994م

من هو الرئيس الجديد أنورا كومارا ديسانايكي؟

تغلب أنورا كومارا ديسانايكي البالغ من العمر 55 عامًا على أقرب منافسيه، زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، ليصبح الفائز الواضح بعد جولة تاريخية من العد شملت الأصوات التفضيلية الثانية.

إنه تحول ملحوظ لرجل حصل على إجمالي 5,740,179 صوتًا، تمثل 42.31%، بعد أن حصل على 3% فقط من الأصوات في انتخابات 2019م. وقد حظي ديسانايكي، الذي خاض الانتخابات كمرشح لتحالف القوة الشعبية الوطنية (NPP)، بدعم متزايد في السنوات الأخيرة بسبب برنامجه لمكافحة الفساد، وسياساته الموالية للفقراء، خاصة بعد أسوأ أزمة اقتصادية مرت بها البلاد، وهي التي لا تزال تؤثر على الملايين.

وُلِد ديسانايكي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1968م في قرية ثامبوثيغاما في محافظة أنورادابورا، في المقاطعة الشمالية الوسطى من سريلانكا. كان والده عاملًا ووالدته كانت ربة البيت، ونشأ كعضو في الطبقة الفقيرة من الشعب بدون انتماء إلى عائلة سياسية متداولة للسلطة، خلافا لسابقيه من رؤساء سريلانكا. تلقى تعليمه في المدارس العامة، وتخرج من جامعة كيلانييا عام 1995م حاملا شهادة البكالوريوس في الفيزياء.

انضم ديسانايكي إلى جماعة JVP منذ أيام دراسته في عام 1987م، وتم انتخابه في اللجنة المركزية للجماعة في عام 1997م، وأصبح قائدها في عام 2008م. وقد اعتذر منذ ذلك الحين عن استخدام العنف في المسار الحركي، ورأى طريق السياسة هي الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف. وقال في مقابلة مع بي بي سي في عام 2014: "حدثت أشياء كثيرة خلال الصراع المسلح لم يكن ينبغي أن تحدث، ونحن ما زلنا نستغرب منها، وكان صدمة لنا أن الأشياء حدثت بأيدينا، وما كان ينبغي أن تحدث. ونحن دائمًا نشعر بالحزن الشديد لذلك والاستغراب بشأنه". وتملك الجماعة حاليًا ثلاثة مقاعد فقط في البرلمان من تحالف القوة الشعبية الوطنية (NPP) الذي يرأسه ديسانايكي حاليا.

في عام 1995م، أصبح ديسانايكي المنظم الوطني لجمعية الطلاب الاشتراكيين، وتم تعيينه في اللجنة المركزية للعمل لحزب JVP. وفي عام 1998م، تم تعيينه عضوا في المكتب السياسي للحزب. وكان الحزب يمارس السياسة الرئيسية منذ عام 1994م. دخل ديسانايكي البرلمان في عام 2000م، بعد الانتخابات البرلمانية السريلانكية من القائمة الوطنية لحزب JVP.

في عام 2004م، تحالف حزبه مع حزب الحرية السريلانكي (SLFP)، وشارك كجزء من التحالف الحر للناس المتحدة (UPFA) في الانتخابات البرلمانية عام 2004م وفاز بـ 39 مقعدًا في البرلمان. وتم انتخاب ديسانايكي، وعينه الرئيس كوماراناتونغا وزيرًا للزراعة والثروة الحيوانية والأراضي والري في الحكومة في فبراير/ شباط 2004م. ثم استقال من منصبه الوزاري في 16 يونيو/ حزيران 2005م. وشغل منصب كبير نواب المعارضة من سبتمبر/ أيلول 2015م إلى ديسمبر/ كانون الأول 2018. وفي 2 فبراير 2014م تم تعيينه كزعيم جديد للحزب.

مرشح رئاسي

وفي انتخابات الرئاسة في أغسطس/ آب 2019م، أعلنت القوة الشعبية الوطنية، التي يقودها حزب JVP، أنورا كومارا ديسانايكي مرشحها للرئاسة. فحصل ديسانايكي على المركز الثالث بنسبة 3% من إجمالي الأصوات الصحيحة، حيث حصل على 418,553 صوتًا فقط. وفي 29 أغسطس/ آب 2023، أعلنت القوة الشعبية الوطنية أن ديسانايكي سيتنافس على الرئاسة مرة أخرى في انتخابات 2024م، فقدم نفسه مرشحا للرئاسة لمكافحة الفساد والفقر فتحقق حلمه فيها.

مرت سريلانكا في السنوات الأخيرة بمرحلة مخاض، بظهور أزمات متلاطمة متلاحقة من تفاقم الفساد، والاحتجاجات الشعبية وهروب الرئيس، وأزمة الفراغ الدستوري، والديون والأسعار المرتفعة، واندلاع الهجمات والتوترات العرقية والدينية، وغيرها من مظاهر الفساد العميق في المرافق والمؤسسات

إصلاح ما أفسد الرؤساء السابقين

الرئيس الجديد "أنورا كومارا ديسانايكي" عنده فهم عميق لوضع سريلانكا، فوعد في الدعاية الانتخابية بتغيير جذري في نظام الحكم‘ وكان أبرز وعوده الانتخابية أنه سيصلح الأوضاع الاقتصادية، ويوقف الفساد والمفسدين ماليا وسياسيا. فلذلك قدم نفسه كمرشح للتغيير في ظل استياء متزايد على مستوى البلاد منذ أن طرد الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا من سريلانكا في عام 2022م، إثر احتجاجات جماهيرية أثارتها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تأثر بها الشعب بأكمله بسبب نفاد احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، وبلوغ الديون العامة أكثر من 83 مليار دولار، وارتفاع نسبة التضخم إلى 70%، وغير ذلك من الأسباب التي خلفت حكومات راجاباكسا ومن سبقهم.

وتناول أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة موضوع تفجيرات عيد الفصح في عام 2019م التي ضربت بسلسلة من الانفجارات القاتلة كنائس وفنادق دولية في العاصمة كولومبو، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصًا وإصابة المئات، في أسوأ هجوم في تاريخ سريلانكا، وخلال السنوات الخمس ماضية، فشلت التحقيقات الحكومية في تقديم إجابات مقنعة عادلة عن كيفية الحدوث، والإخفاقات الأمنية التي أدت إليها. وقد اتهم البعض الحكومة السابقة التي كان يقودها غوتابايا راجاباكسا بعرقلة التحقيقات، ما أثار الشكوك بضلوع أفراد من حكومته فيها.

ووعد ديسانايكي بأنه سيجري تحقيقًا جديدا في هذا الأمر إذا تم انتخابه، مشيرًا إلى أن السلطات قد تجنبت القيام بذلك، لأنها كانت تخشى من كشف من يقفون وراءها.

ملء الفراغ السياسي

أفسدت حكومات راجاباكسا في إدارة المؤسسات والاقتصاد والموارد، وغيرها من المجالات المختلفة، ما أدى في نهاية الأمر إلى هروب غوتابايا راجاباكسا من البلاد، خوفا من اقتحامات المتظاهرين مقره الرئاسي، وقد كان الناس في مأزق شديد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. جاء خلفه الرئيس رانيل ويكرمسينغه، وحاول تهدئة الوضع ظاهريا، ولكنه- حسب آراء المراقبين- لم يحقق إنجازات حقيقية ملموسة لبناء البلاد اقتصاديا واجتماعيا.

لم تكن لدى رانيل ويكرمسينغه رؤية واضحة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير المسبوقة التي تعاني منها البلاد؛ واعتمد بشكل كبير على ديون صندوق النقد الدولي، وهو أمر مؤسف في الحقيقة، ما أدى إلى عبء غير مسبوق على الناس بسبب الزيادات الضريبية جنبًا إلى جنب مع زيادات أسعار الغاز والبنزين والمرافق، مثل الكهرباء والماء والبضائع الضرورية، بدون زيادة في الدخل والرواتب.

وكان الناس لا يزالون يشعرون بالضغوط، ويبحثون عن مخرج ومنقذ للبلاد المنهك في الوضع الاقتصادي المتدني، والمثقل بالديون بسبب الفساد المنهجي والسياسة الأسرية والعنصرية الزائفة والمحسوبية بين النخبة السياسية، وإفلات المفسدين من العقاب. من هنا جاء دور الرئيس الجديد، فقدم نفسه وفاز في الانتخابات، وتم تنصيبه رئيسا تاسعا للبلاد؛ فالشعب ينتظر منه إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتقليص الضرائب، وإعادة توجيه اقتصاد البلاد إلى المسار المستقر الصحيح، وإعادة الأموال المسروقة وسداد ديون سريلانكا.. وهذه كلها ليست من المهمات السهلة، بل هي تحديات حقيقية كبيرة تقف أمام الرئيس الجديد.

وختاما، مرت سريلانكا في السنوات الأخيرة بمرحلة مخاض، بظهور أزمات متلاطمة متلاحقة من تفاقم الفساد، والاحتجاجات الشعبية وهروب الرئيس، وأزمة الفراغ الدستوري، والديون والأسعار المرتفعة، واندلاع الهجمات والتوترات العرقية والدينية، وغيرها من مظاهر الفساد العميق في المرافق والمؤسسات. والشعب يتطلع إلى بداية ازدهار ديمقراطي واقتصادي وتنموي، ونهاية لحكم سياسي أساء استخدام السلطة ما يقارب عقدين من الزمن.