تفجيرات الهواتف واختراقها في ظل تحولات حروب الجيل السابع

عرفت الحروب تطورًا متزايدًا في السنوات العشرين الأخيرة، حيث تطورت تقنيات وإستراتيجيات الحروب من حيث استخدام الأسلحة نوعًا، وكذلك إستراتيجيات المواجهة وتنفيذ العمليات، حيث أصبحت الدرونات من أهم الأسلحة لتنفيذ الهجمات، وهذا يبين مدى التحول في حلبة الصراع الدولي.

فالحروب ارتبطت بالإنسان منذ وجوده على الأرض، ولا يمكن أن تنفصل عنه، لأسباب عديدة؛ أولها طبيعة الإنسان التي تتجه إلى الدفاع عن مكانه وحياته، وتجذر الشر أيضًا في ذاته، حيث يبحث عن التوسع وتحقيق أطماع كثيرة.

وإذا ما عدنا إلى تطور الحروب فسنجد تحولًا في دراسة هذا المجال، حيث انتقلنا من الصراعات والحروب إلى مصطلح علمي آخر، ألا وهو مجال الدراسات الأمنية، أو الأمن كقطاع أوسع، بسبب تعقد العلاقات الدولية والظواهر الأمنية، وتشابك التهديدات الأمنية، ما جعل دراسة الحروب والنزاعات تخصصًا قائمًا بحد ذاته، يتفرد بأسلوبه ومناهجه.

يتجه العالم الآن إلى حروب الجيل السابع، التي ترتبط بتطور التكنولوجيا، والتي تهدف إلى التأثير في الإنسان في حد ذاته من خلال ما ارتبط بالذكاء الاصطناعي لاستعباد الإنسان، وجعله حلقة في الصراع بين أطراف متعددة تذهب بنا إلى ما بعد الإنسانية

وفي أهم الدراسات التي اهتمت بالحروب، نجد الولايات المتحدة الأميركية قدمت تصنيفًا خاصًا بتطور الحروب من خلال وضعها في مجالات زمنية تبدأ مع ظهور الدولة الحديثة، أو مع اتفاقية وستفاليا، وتمتد إلى يومنا هذا، ويشمل التصنيف خمسة أجيال.

من جانب آخر برز الجيل السادس من خلال المقاربات التي طرحتها روسيا، والتي ربطت الحروب الحديثة بتطور التكنولوجيا، سواء في الأنظمة أو الأسلحة، وبالتالي تمدد مساحة الصراع والقوة لمن يمتلك هذه التقنيات الحديثة وكيفية استخدامها.

فحروب الجيل السادس تعتمد على الجانب السيبراني، وتوظيف الإنترنت وشبكات الاتصال في تعزيز القوة واختراق العدو، وهذا ما دفع إلى بروز الأمن السيبراني كتخصص وعلم قائم بذاته، ترصد له ميزانيات معتبرة، وتخصص له معاهد وكليات لمواجهة التهديدات المرتبطة به في ظل ترابط وتشابك البنى التحتية والمعلوماتية للدول، ما يجعل مواجهة الهجمات السيبرانية وأنظمة التجسس والفيروسات أمرًا يتطلب الكثير من التحديات.

ويتجه العالم الآن إلى حروب الجيل السابع، التي ترتبط بتطور التكنولوجيا، والتي تهدف إلى التأثير في الإنسان في حد ذاته من خلال ما ارتبط بالذكاء الاصطناعي لاستعباد الإنسان، وجعله حلقة في الصراع بين أطراف متعددة تذهب بنا إلى ما بعد الإنسانية.

المتابع لدائرة الصراع والحروب – ومن بينها الحرب الروسية الأوكرانية – يجد أن هذه الحروب تركز بشكل كبير على استخدام الدرونات في العمليات العسكرية، من خلال توجيهها ووضع قنابل لتنفيذ عمليات انتحارية ضد الأفراد والأهداف العسكرية

التفجيرات التي مست الهواتف اللاسلكية في جنوب لبنان تعيدنا إلى ضرورة فهم التحولات الجديدة في دائرة الحرب والصراعات في العالم، ومنطقة الشرق الأوسط تحديدًا؛ فهذه المنطقة تتعامل مع عدو له قدرات كبيرة في مجال التكنولوجيا؛ بسبب تفوقه في البحث العلمي، ودعم الولايات المتحدة الأميركية له، ما دفعه إلى استخدام الأدوات العلمية لمواجهة الجبهات العديدة التي أمامه، فاتجه إلى اختراق الأنظمة الاتصالية التي يستخدمها عناصر حزب الله، ما سهل عملية الاستهداف.

وقد سبق أن استخدم الكيان الصهيوني برنامج التجسس بيغاسوس، الذي يمكّنه من اختراق الهواتف والحواسب، وبالتالي كشْف أي طرف أمامه، ما يضعه في حالة تقدم ضد الأطراف الأخرى، إلى جانب استخدامه الأسلحة التقليدية في عمليات القتل والعمليات العسكرية.

فالمتابع لدائرة الصراع والحروب – ومن بينها الحرب الروسية الأوكرانية – يجد أن هذه الحروب تركز بشكل كبير على استخدام الدرونات في العمليات العسكرية، من خلال توجيهها ووضع قنابل لتنفيذ عمليات انتحارية ضد الأفراد والأهداف العسكرية، ما خلق نوعًا من الصراعات التي تتطلب قدرات علمية ومصانع متخصصة في التكنولوجيا الحديثة، لا عدد الأفراد والمقاتلين في الجيوش بالشكل التقليدي.

الصراعات الحالية تتطلب اكتساب تقنيات حديثة لكشف الاختراقات في المواقع والأجهزة، كالهواتف النقالة واللاسلكية والكمبيوترات، فهذه الأجهزة ترتبط بأنظمة متشابكة ومترابطة، وهذا ما يجعل القوة ترتكز في القدرة على امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتطوير برامج البحث العلمي

ومن هنا نطرح جملة من خصائص الحروب الحالية:

تتميز الحروب والصراعات الحالية بالتحكم في التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الدقيقة.

هي حروب تستخدم التقنيات الذكية، من طائرات درون وقدرة على الاختراق والتحكم.

استخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البرمجيات المتخصصة في القرصنة والاختراق، لتحقيق القوة والتفوق الإستراتيجي.

تحقيق الأمن السيبراني كمجال لفرض الأمننة ضد التهديدات السيبرانية.

تتميز هذه الحروب بسهولة الاختراق، وقلة التكلفة، والسرعة في تحقيق الهدف، على عكس الحروب التقليدية التي تقوم على الطائرات والسفن.

تتميز أيضًا بعدم ثبات الإستراتيجيات والأهداف؛ فهي تتغير وفق تغير المعطيات على واقع الحرب ودوائر الصراع .

وفي الأخير، نجد أن الصراعات الحالية تتطلب اكتساب تقنيات حديثة لكشف الاختراقات في المواقع والأجهزة، كالهواتف النقالة واللاسلكية والكمبيوترات، فهذه الأجهزة ترتبط بأنظمة متشابكة ومترابطة، وهذا ما يجعل القوة ترتكز في القدرة على امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتطوير برامج البحث العلمي، واستغلال العقول والكفاءات لتطوير أنظمة الأمن السيبراني والفكري والإعلامي.

وهذه القوة تتجاوز ما للسفن والطائرات والعدد الكبير من الجنود، ويمكن بها الوصول إلى أي هدف من خلال كشف موقعه من هاتفه، أو عبر الأقمار الصناعية، وتوجيه ضربة عسكرية عبر طائرة مسيرة.. وهذا هو الفارق الآن في دائرة الصراع، فالحروب تغيرت والأدوات أيضًا، والأقوى هو من يمتلك التكنولوجيا والعلم.