التصعيد في جنوب لبنان.. هل حان وقت المواجهة المفتوحة؟

شهدت جبهة جنوب لبنان يوم الاثنين أعنف موجة قصف عدواني إسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى خلال ساعات. كما شهد مساء الاثنين أيضًا غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، يقال إنها استهدفت علي الكركي، القيادي الكبير وقائد الجبهة الجنوبية في حزب الله.

إذا ما وضعنا هذا التصعيد في إطاره السياسي المتمثل في تصريحات قادة إسرائيل السياسيين، وعلى رأسهم نتنياهو، وكذلك سياقه العسكري المتمثل في تحريك فرق عسكرية كبيرة من غزة وتوجيهها إلى الشمال، فيبدو لنا أن الإسرائيليين قد حزموا أمرهم لتنفيذ عملية واسعة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.. نستعرض في هذا المقال تحليلنا لبعض تعقيدات هذا المشهد من حيث التوقيت والسيناريوهات المطروحة للتصعيد.

الحرب في غزة قد فقدت مبرراتها من حيث الأهداف؛ فبعد قرابة العام على بدء المعركة، لم تستطع إسرائيل، مدعومة بمدد عسكري واستخباراتي أميركي وغربي غير محدود، أن تحقق أهدافها المعلنة، خاصة في القضاء على حركة حماس وتحرير الأسرى

من المعلوم للجميع أن حزب الله قد انخرط بما سماها معركة إسناد غزة منذ بداياتها، وقد شكل بذلك مصدر إزعاج للجانب الإسرائيلي من خلال مجموعة من العمليات وإطلاق القذائف والمسيرات التي استهدفت شمالي فلسطين المحتلة، ومع ذلك فإن قواعد الاشتباك العامة التي كانت سارية قبل معركة طوفان الأقصى بقيت سارية بعدها، على الرغم من المناوشات المحدودة على الحدود. فلماذا تطورت شهية إسرائيل لتوسيع رقعة الحرب مع حزب الله اللبناني بهذه السرعة خلال الفترة الماضية؟

نعتقد بأن الرغبة الإسرائيلية في توسيع الحرب على الجبهة الشمالية على الرغم من كل المحاذير، المتعلقة خصوصًا بإنهاك الجيش الإسرائيلي في غزة، وعدم استعداده لخوض معركة كبرى في الشمال الآن، إنما تعود لعدة أسباب سياسية وإستراتيجية.

على الجانب الإستراتيجي، يمكن القول إن الحرب في غزة قد فقدت مبرراتها من حيث الأهداف؛ فبعد قرابة العام على بدء المعركة، لم تستطع إسرائيل، مدعومة بمدد عسكري واستخباراتي أميركي وغربي غير محدود، أن تحقق أهدافها المعلنة، خاصة في القضاء على حركة حماس وتحرير الأسرى؛ فالحركة ما زالت حتى اليوم محتفظة بعدد كبير من الأسرى، وما زالت تقتل من الجنود الإسرائيليين، وتدمر الآليات وتنشر الفيديوهات، وتتواصل بفاعلية مع العالم الخارجي، ولم ترضخ لكل الضغوط الدولية والإقليمية، وتمسكت بشروطها، وحافظت على تماسكها على الرغم من كل الظروف القاسية التي مرت بها على المستويين: السياسي والميداني العسكري.

في هذا السياق من الحرب غير النظامية، ومن عدم تكافؤ القوى بين إسرائيل وحماس، فإن إسرائيل هي الخاسر الأكبر في المعركة، وذلك لأن الحروب غير المتناظرة تفرض على الجيوش النظامية حسمًا ميدانيًا كاملًا لصالحها، بينما يعد صمود الفصائل غير النظامية نصرًا بذاته، فإسرائيل تخسر إذا لم تربح، وتربح المقاومة إذا لم تخسر.

المشكلة الكامنة هنا على المستوى الإستراتيجي هي أن إسرائيل – وهي القائمة أساسًا في المنطقة على منطق الرعب والتفوق الكبير في القوة – لا يمكنها بحال من الأحوال أن تتهاون في مسألة صورتها التي اهتزت في المنطقة؛ لأن ذلك مرتبط بأسس وجودها وليس مسألة هامشية يمكنها التعايش معها. وبما أنها لم تعد تأمل في تحقيق نصر حاسم في غزة، بعد كل هذه الفترة من القتال الشرس والمجازر البشعة بحق الشعب الفلسطيني، فإنها لا بد أن تبحث عن تحقيق نصر في ساحة أخرى، وهي ساحة حزب الله.

صمود حركة حماس وبالشكل الأسطوري الذي رأيناه حتى اليوم، إنما يعود وبنسبة حاسمة لانعدام الاختراق الإسرائيلي لصفوف الحركة ووسائل اتصالاتها؛ فحماس أدركت منذ زمن سر التفوق التكنولوجي الإسرائيلي، وقررت استخدام وسائل بدائية في الاتصال لتجنب الاختراق والرقابة الإسرائيلية

مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها هنا وبقوة: إذا كانت إسرائيل لم تستطع تحقيق النصر على حركة حماس، وهي الحركة المحاصرة في غزة منذ سنوات طويلة، وهي الأقل عددًا وعدة من حزب الله، فكيف يمكن لإسرائيل أن تبحث عن نصر في الجبهة الشمالية؟ ألا تخاطر فعليًا في تعميق خسارتها، وهدم ما تبقى من صورتها المهلهلة في المنطقة وأمام العالم؟ ألا تخشى إسرائيل من جر إيران إلى المعركة إلى جانب الحزب الموالي لها بقوة في جنوب لبنان، ما يهدد بتوسيع رقعة المعركة؟ هل إسرائيل مستعدة لمثل هذا السيناريو في هذا الوقت، وبعد عام من القتال الضاري في غزة، وما نتج عنه من تداعيات داخلية ودولية على دولة الاحتلال وصورتها أمام العالم، إضافة إلى الانقسامات العميقة على المستويين: السياسي والشعبي في إسرائيل؟

الإجابة عن كل هذه الأسئلة تكمن في الاختلاف الجذري في مستوى الاختراق الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي بين حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

إن صمود حركة حماس وبالشكل الأسطوري الذي رأيناه حتى اليوم، إنما يعود وبنسبة حاسمة لانعدام الاختراق الإسرائيلي لصفوف الحركة ووسائل اتصالاتها؛ فحماس أدركت منذ زمن سر التفوق التكنولوجي الإسرائيلي، وقررت استخدام وسائل بدائية في الاتصال لتجنب الاختراق والرقابة الإسرائيلية، كما أنها نجحت في بناء جيل متين البنيان العقائدي يصعب جدًا اختراقه.

في الجهة المقابلة، فإن تتالي أحداث الاغتيال لقادة كبار من إيران وحزب الله اللبناني، والتي كان آخرها محاولة اغتيال قائد الجبهة الجنوبية علي كركي في غارة على الضاحية الجنوبية مساء الاثنين (ما زال الخبر غير مؤكد حتى لحظة كتابة هذه السطور)، إضافة إلى قضية تفجير أجهزة اتصالات البيجر اللاسلكية قبل أيام، والتي خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى في صفوف الحزب، إنما يؤشر إلى أن الاختراق الإسرائيلي لحزب الله وإيران على المستوى البشري وعلى مستوى الاتصالات كبير للغاية.

هذا الاختراق الأمني واسع النطاق هو ما تعتمد عليه إسرائيل كسلاح أكثر فاعلية في تسجيل نقاط كبيرة في معركتها مع الحزب وإيران، تعيد إليها شيئًا من هيبتها التي تم تدميرها في غزة.

حزب الله، الذي أدرك بالضرورة حجم الاختراق الإسرائيلي لصفوفه، لن يفضل بدوره الدخول في حرب شاملة مع جبهة داخلية مخترقة

يبقى السؤال حول ما إذا كانت التطورات في جنوب لبنان ستفتح الباب لحرب مفتوحة وشاملة، أو حتى حرب إقليمية.. نعتقد بأن هدف إسرائيل الحالي هو إعادة بناء أو ترقيع صورتها الردعية، وتسجيل النقاط من خلال عرض عضلاتها الاستخباراتية والتكنولوجية.

ولذلك، فاستنادًا لما هو متوفر لديها من معلومات أمنية يفيد استخدامها في تحقيق نصر سريع، يمكن أن تنخرط إسرائيل في عملية محدودة في جنوب لبنان. أما الانخراط في عملية كبيرة ضد حزب الله، فلا نعتقد أن يكون حاليًا لأن إسرائيل غير جاهزة عسكريًا لسيناريو من الحرب العسكرية طويلة الأجل بعد عام من القتال في غزة. وبالمقابل، فإن حزب الله، الذي أدرك بالضرورة حجم الاختراق الإسرائيلي لصفوفه، لن يفضل بدوره الدخول في حرب شاملة مع جبهة داخلية مخترقة.