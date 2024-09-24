من سجن عكا إلى قباطية: كيف نحفظ أحلام الشهداء؟

إنّ الأحداث الأخيرة في قباطية، حيث تم توثيق قيام الجنود الإسرائيليين في فيديو بالتنكيل ورمي جثث رجال فلسطينيين من الأسطح، لا تمثّل فقط عملًا وحشيًا، بل أيضًا اعتداءً عميقًا على النفس الجماعية للشعب الفلسطيني.

في هذا الفيديو، يظهر الجنود الإسرائيليون وهم يتعاملون مع جثث ثلاثة فلسطينيين قُتلوا خلال عملية عسكرية، ويرمونهم من أعلى المبنى واحدًا تلو الآخر بعد دفعهم بالأقدام.

هذا الفعل ليس فريدًا من نوعه، فقد رأينا وسمعنا قصصًا لا تحصى عن تنكيل وتشويه تقشعر له الأبدان بأجساد الشهداء. إن الطبيعة العلنية والمتعمدة للعنف في قباطية أحدثت غضبًا واسعًا، وسبّبت صدمة بين أبناء الشعب الفلسطينيّ.

من منظور التحليل النفسي، تتجاوز هذه الأعمال العنيفة الأذى الجسدي الفوري الذي تُلحقه؛ فالتشويه والتدنيس العلني للجثث يضربان في صميم النفس الفردية والجماعية على حدّ سواء. فالجسد، باعتباره موقعًا للهوية والذاتية والفعل، يحمل وزنًا رمزيًا عميقًا، وعندما يُنتهك، يصبح الهجوم على الذاتية رسالة محو رمزية، تهدف إلى نزع الإنسانية والكرامة عن الضحايا.

وباستخدام مصطلحات لاكانية، فهذا العنف يعطل السجل الخيالي للأفراد والمجتمعات (الطريقة التي يتعرفون بها على أنفسهم)، ويلقي بهم في واقعية الصدمة المروعة، حيث يتفكك النظام الرمزي الذي يوفر الاستقرار والمعنى.

إن الطبيعة العلنية لهذا العنف تزيد من وقعه النفسي؛ فمشاهدة الإساءة للجثث الفلسطينية وتدنيسها بهذه الطريقة المروعة تجبر الفلسطينيين على مواجهة الواقعية الفظيعة.. صدمة تتحدى مقدرتنا على دمج ما ندركه في الإطار الرمزي الذي يجعل الحياة ذات مغزى.

هذه إستراتيجية متعمدة لتفكيك النفس، تهدف ليس فقط إلى القتل، بل إلى الإذلال والإرهاب والجنون، تاركة بصمة من الخوف والعجز والجمود الجماعي. إنها تتحدى تماسك الذات الفردية والهوية الجماعية، ما يؤدي إلى انشطار نفسي، وتعميق مشاعر العجز والغضب داخل المجتمع.

من الضروري معالجة هذه الجروح النفسية من خلال تمكين المجتمع من تجسيد الصدمة، وتحويل ما يتعسر التعبير عنه إلى شيء يمكن دمجه في الذاكرة الجماعية

تحضرني هنا أيضًا فكرة فرويد حول التماهي مع المعتدي؛ فالمشاهدة السلبية المتكررة لهذا النوع من الوحشية قد تؤدي إلى تقبّل غير واعٍ لرسالة المعتدي حول الهيمنة، ما يحفز الشعور بالذنب غير المبرر أو لوم الذات داخل المجتمع الفلسطيني.

تعزز عملية التجريد من الإنسانية الشعور بعدم القيمة والدونية واليأس، ما يضعف المقاومة ويعمّق الضعف النفسي.. إن رؤية الجثث المشوهة والتنكيل بالشهداء تفعّل قلقًا عميقًا من الإخصاء (Castration anxiety)، حيث يواجه الفلسطينيون رعب الفقدان الكامل للسيطرة على حياتهم وكيانهم.

لذلك، من الضروري معالجة هذه الجروح النفسية من خلال تمكين المجتمع من تجسيد الصدمة، وتحويل ما يتعسر التعبير عنه إلى شيء يمكن دمجه في الذاكرة الجماعية. يتطلب ذلك خلق مساحات للعلاج السردي حيث يمكن للناجين والشهود مشاركة تجاربهم، فمن خلال سرد القصص يستعيد الأفراد إحساسًا بالقدرة والاتساق، ويعيدون صياغة تجاربهم ليس كضحايا سلبيين، بل كشهود ناشطين على الظلم.

كما يمكن أن توفر النصب التذكارية، مثل تمثال سلطان باشا الأطرش في مجدل شمس، وكذلك الطقوس الجماعية للحزن، كالجنازات المهيبة للشهداء، منصة للمجتمع لاستعادة الكرامة التي يسعى العنف إلى تجريدها.

إن هذه الممارسات ليست علاجية فحسب، بل تخدم في إعادة بناء الهوية الجماعية، وتعزيز التضامن والإرادة لمقاومة القمع. وهنا أود أن أذكر مثالًا رمزيًا هامًا على مواجهة الألم الجمعي وإعادة بناء الذاتية، من خلال وضع الصدمة الجمعية في إطار النضال الأكبر من أجل الحرية..

الأغنية تتيح للأفراد فرصة للتعاطف والتماهي مع أبطالها، ما يسهم في التخفيف من مشاعر العجز واليأس عبر تحويل الألم الفردي إلى قوة جماعية

من منا لم يردد كلمات أغنية "من سجن عكا"، وهي أغنية شعبية فلسطينية تراثية تعود إلى فترة الانتداب البريطاني في فلسطين؟ من منا لا يعرف أسماء المناضلين الفلسطينيين الثلاثة: عطا الزير، محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، الذين أُعدموا في 17 يونيو/ حزيران 1930 في سجن عكا، بعد مشاركتهم في الثورة الفلسطينية ضد الاستعمار البريطاني؟

تصف الأغنية الجنازة التي خرجت من سجن عكا وتحمل جثامين هؤلاء الشهداء، الذين أصبحوا رموزًا للتضحية والشجاعة في مقاومة الاحتلال. لقد خلدت الأغنية ذكراهم ورسالتهم الثورية، وتحولت إلى رمز للألم والفخر في الذاكرة الوطنية الفلسطينية، مجسدةً في كلماتها حزنًا عميقًا على الفقد، وهي تلامس مشاعر الحزن الجماعي والصدمة الناتجة عن القمع والاحتلال، وتُعبر عن إحساس جمعي بالخسارة.

الصوت الغنائي هنا يتجاوز مجرد رثاء الأفراد ليصبح تعبيرًا عن الحزن الجماعي للشعب الفلسطيني، الذي يعايش باستمرار فقدان الأحباء والأبطال الذين يُقتلون أو يُعتقلون من قِبل قوات الاحتلال.

الأغنية إذًا تتيح للأفراد فرصة للتعاطف والتماهي مع أبطالها، ما يسهم في التخفيف من مشاعر العجز واليأس عبر تحويل الألم الفردي إلى قوة جماعية.. إنها تعزز الشعور بالفخر والصمود؛ حيث يُنظر إلى الشهداء كرموز للتضحية والمقاومة، ما يُشجع على استمرارية النضال في مواجهة القمع الوحشي من أجل الحرية.

تحمل الأغنية أيضًا معاني العزة والكرامة، حيث يتم تقديم الشهداء كأبطال يستحقون الفخر. إن هذه الرسالة النفسية تقوّي الروح المعنوية، وتعيد بناء الإحساس بالهوية الجماعية والانتماء، وتُعتبر جزءًا من عملية المقاومة النفسية ضد الهيمنة الاستعمارية.

إن الشهداء من عكا إلى قباطية، ومن كل بقعة على الأرض الفلسطينية، هم رموز لكرامة وعزيمة شعب بأكمله

"من سجن عكا" ليست مجرد أغنية شعبية، بل هي أداة نفسية تُسهم في بناء الصمود الجماعي للشعب الفلسطيني.. إنها تُظهر قوة السردية والأغاني الوطنية كوسيلة لمقاومة الاضطهاد وتعزيز الهوية في ظلّ ظروف القهر.

إن الشهداء من عكا إلى قباطية، ومن كل بقعة على الأرض الفلسطينية، هم رموز لكرامة وعزيمة شعب بأكمله.. علينا أن نستذكرهم ليس فقط كضحايا، ولكن كأبطال يدافعون عن حقهم في الهوية، والحرية، والعدل.

فليرحم الله شهداءنا، ويلهم ذويهم صبرًا وسلوانًا، ولنحفظ أسماءهم وقصصهم وأحلامهم ليكونوا شهودًا على تاريخ ومستقبل فلسطين.