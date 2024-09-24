لبنان وغزة.. وجع واحد

في كل زاوية من شمال غزة، كانت العائلات تجمع ما تبقى من ذكريات بيوتها المدمرة، تلتصق بما بقي من جدرانٍ تصدّعت تحت وقع القصف. البعض كان يحمل أطفاله بين ذراعَيه، يسير تحت سماء تمطر نيرانًا لا تعرف الرحمة، يبحث عن ملاذٍ جديد، حتى وإن كان ذلك الملاذ مليئًا بالخطر.. الخوف لم يعد مجرّد شعور بالموت، بل أصبح خوفًا من الفقدان، من أن تخسر ما تبقى من أهل، حياة، أو حتى بقايا حلم.

كلما سقطت صواريخ على لبنان، تجدد فينا ذلك الشعور الأول، بأن العالم يتفكك من حولنا، وأن أصوات الانفجارات تقتلع جذور الطمأنينة

واليوم، نشاهد لبنان يتجرع الكأس ذاتها.. الجنوب الذي كان ملاذًا لسنوات أصبح الآن ميدانًا لدماء الأبرياء، الصواريخ التي تهوي هناك تعيدنا مباشرة إلى أيام غزة الأولى، تلك الليالي المليئة بالارتجاف، حين كانت الطائرات تحوم فوقنا كطيورٍ سوداء تنذر بموتٍ وشيك.

كلما سقطت صواريخ على لبنان، يتجدد فينا ذلك الشعور الأول، الشعور بأن العالم يتفكك من حولنا، وأن أصوات الانفجارات تقتلع جذور الطمأنينة.. هذا الألم الذي يعيشه أهل لبنان الآن، هو ذات الألم الذي عرفناه هنا في غزة، منذ أول لحظة سقط فيها الصاروخ الأول!. كأن الحرب تُعيد نفسها في صورٍ أخرى، لكنها تظل المأساة نفسها.

لأهل لبنان، يا من تعيشون الآن أوجاعنا، نقول لكم: نحن معكم بقلوبنا، نحن في غزة نحمل وجعكم كما نحمل وجعنا، نعرف جيدًا كيف يكون العيش تحت السماء المحترقة، وكيف تصمدون أمام قسوة لا تنتهي، ليس هناك اختلاف بين وجعنا ووجعكم؛ لأن الحروب تعرف كيف تُعمّق الجراح ذاتها في قلوب مختلفة.

من غزة إلى لبنان.. نحن نعرف أن الألم واحد، والجراح ذاتها، وإن اختلفت الأماكن

هنا، وفي لحظات صمتٍ عميقة وسط الخراب، نتذكر بدايات الحرب كما لو كانت بالأمس. تلك الأيام التي تشبه ما تعيشونه الآن، كان القصف فيها يهدم بيوتنا ويحاصر أرواحنا، وكان الألم يتوغل في أعماقنا مثلما هو يتوغل فيكم الآن.

من غزة إلى لبنان.. نحن نعرف أن الألم واحد، والجراح ذاتها، وإن اختلفت الأماكن.