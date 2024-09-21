ماذا يريد منا النبي؟

أعلن منشد إسلامي معروف، أنه بصدد تجهيز أنشودة قال إنها مدح في النبي محمد، صلى الله عليه وسلم. استوقفني هذا الإعلان، ثم قادني لكتابة هذه المدونة، والتي من خلالها سأحاول مناقشة، فكرة مَن لم يستوعبوا بعد جنون اللحظة! وما زالوا حتى اللحظة وما قبلها مطمئنين وكأن شيئًا لم يحدث.

له الحرية كما لغيره في التعبير عن حبه للنبي بالطريقة التي يريدها أو يختارها بنفسه. ولكن يبقى السؤال: هل هذا ما يريده النبي حقًا منا؟ خصوصًا ونحن في زمن وصلت القيم التي جاء بها إلى مستويات يُخجل أن نقول إننا حملتها من بعده، صلى الله عليه وسلم.

ماذا يريد النبي؟

النبيُّ لا يريدُ مدِيحًا. ولم يطلب من أحدٍ مدحه. بل طلب شيئًا آخر وهو الذي نأينا به وعنه ولا نزال: تطبيق الرسالة العظيمة التي جاء بها من ربه في واقعنا. كل في مجاله، بالطريقةِ التي يتقنها، بالأسلوب الذي يُجيده.. حتى في الأناشيد يجب أن تصبّ رسالتها في ذات الهدف.

يريدك النبي؛ أن تنشد للقيم، للإيمان، تدعو للعمل، للإبداع، للخلق والتطوير، لصلاح النفس، لمواجهة الصعاب، للنبل والإخلاص، للحماس والثورة، للحزن والألم. للناجح وذاك الذي يحاول. للضحك والسعادة، وللشوقِ والحبيب. لكل القيم التي حثّ عليها الإسلام. والتي تساعد في تكوين مجتمع متراحم مبدع وقوي.

العجلة تسير والصور تتغير

اليوم تغيرت المعادلة، بالتالي تغيرت معها الأساليب والطرق. أصبحنا في زمن الصورة والإنترنت والتأثير العالمي. حيث الصوت بإمكانه أن يملأ الأرجاء كلها في دقائق قليلة، ويحدث جلبة في أمة من البشر.. فالصورة تشعل ثورة، والصوت يقذف سكينةً وحبًا. ونداء في تغريدة يتحول إلى رأي عام ثم يفضي بعد ذلك إلى أن يعود الحق لأهله.

فعل لنصرة مظلوم، خيرٌ من ألف قصيدة. فحبه فطرة ومقامه خالد. ولكن بتجسيده في الواقع يتحقق شرط الاكتمال. غير ذلك يبقى الحب ناقصًا أو مشوهًا

فبإمكاننا كل بموهبته ومجاله أن يصنع فرقًا، أن يحدث نبلًا، أن يوقفَ حقدًا أسود. ألا ترون ماذا أحدث نشاط الكثيرين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إيصال مذبحة الفلسطينيين وجرائم الإبادة إلى المجتمع الغربي، حين قرروا الاندماج معهم وإيصال الصورة الحقيقية لهم. كيف تغيروا وأصبحوا مناصرين لها؟ فهذا ما يريده النبي.

فعل لنصرة مظلوم، خيرٌ من ألف قصيدة. فحبه فطرة ومقامه خالد. ولكن بتجسيده في الواقع يتحقق شرط الاكتمال. غير ذلك يبقى الحب ناقصًا أو مشوهًا. كالذي آمن ولم يعمل الصالحات.

مشاهد للتأمل

انظروا معي بتأمل:

لاعب كرة قدم، يُزيح عُلبة كاكولا ويستبدلها بعلبة ماء، فتخسر شركة كاكولا ملايين الدولارات خلال أسبوع فقط. شيء آخر: قطةٌ صعدتْ على كتف إمام وهو يصلي، تركها تلهو. صار هذا المشهد القصير جدًا ترندًا عالميًا مثيرًا للدهشة والإعجاب وغيّر الكثير من المفاهيم. حكاية ثانية: شخص يجد طِفلًا طافيًا على البحر، أي ميتًا، يُصوره، فتُحَرك تلك الصورة العالم بأسرة.

صار بلال مؤذن النبي

بهذا الشكل الرهيب تغيرت المعادلة، وتغير واقعنا وأدواته، تغيرًا لدرجة أن أصاب البعض بالحيرة والذهول منه.. قاد هذا التغيير إلى ما لم يكن يتوقعه أحد، أو ربما أولئك الذين لم يظنوا يومًا ما أن عروشهم ستزول ببساطة.. لقد قاد إلى أن تصبح السطوة والمَلكة بيد الإنسان العادي، العامي، بعد أن ظلت لقرونٍ من الزمن بيد النخب، كل النخب، من كانوا هالات المجتمعات.. وأصبح بمقدور الشخص العادي أن يصنع فارقًا في حياة الناس والتاريخ. بهذه البساطة أصبح بلال سيد القوم ومؤذنهم. إذ إنه في هذا الزمن أصبحت المعرفة هي من تمنح السلطة والسطوة، لا العرف ولا المكانات الاجتماعية.

الدراما التاريخية واحدة من الأشياء التي يمكن من خلالها تغيير الصورة النمطية عن الدين لدى الغرب والشرق أيضًا

الاستغلال الأمثل

وبما أني وأنتَ وهو وهي؛ امتلكنا هذه الوسائل، سيدة هذا الزمن، التي تُمكننا من إحداث التأثير والتغير على نطاقات واسعة داخل هذا العالم الكبير الذي أصبح بفضل الإنترنت" قرية صغيرة واحدة" لنستثمره بتقديم رسائل أسمى وأعظم، تُعَرّف الآخرين بديننا ورسولنا وحقيقتنا التي لطالما شُوهت كثيرًا، لندفع بالناس نحو الأفضل، الأطيب، الأرقى.. وتلك رسالة دينية نحن كمسلمين مسؤولون عن أدائها. وهذا من أعظم ما يمكن أن يقدمه المسلم حُبًا وتأسيًا برسوله محمد، صلى الله عليه وسلم.

نماذج مدركة للغة الزمن وطريقته

وفي حقل الأنشودة أو الفن القيمي، يعمل المبدعون: حمزة نمرة، وحمود الخضر، وأمين حاميم.. وآخرون كُثر.. في هذا الخط التجديدي الرائع. الذي يتلخص في النظر إلى الواقع واكتشاف مكامنه ثم معالجتها فنيًا.

وبشكلٍ عام يبدي الأتراك إدراكًا ووعيًا عميقين لحقيقة اللحظة. ولذا نراهم يندمجون فيها بكثافةٍ وعلى مختلف أصعدتها. الدراما التاريخية واحدة من تلك الأشياء التي يحاولونَ من خلالها تغيير الصورة النمطية عن الدين لدى الغرب والشرق أيضًا، وربما هم وحدهم في عالمنا الإسلامي من فطن وسعى ثم عمل بهذا الشكل.