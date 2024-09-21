انتخابات الأردن: تحولات سياسية وتحديات مستقبلية

شهدت الانتخابات النيابية الأخيرة تحولات جوهرية في المشهد السياسي، حيث حصدت الأحزاب الإسلامية والوطنية الوسطية غالبية المقاعد. في المقابل، لم تحقق الأحزاب اليسارية أي مقعد. هذه النتائج تثير العديد من التساؤلات حول آليات التمثيل السياسي ومدى قدرتها على تحقيق العدالة والتنوّع.

اليسار أمام تحديات حقيقية

إن عدم فوز أي حزب يساري بأي مقعد في مجلس النواب يسلط الضوء على أزمة الأحزاب اليسارية التي تحتاج إلى إعادة صياغة خطابها السياسي والتواصل بشكل أعمق مع قواعدها الشعبية. كما يجب على أحزاب اليسار العمل على إعادة بناء الثقة مع جمهورها، وتطوير برامج تعكس هموم الفئات الاجتماعية التي تدافع عنها، مثل: العدالة الاجتماعية وحقوق الطبقة العاملة.

إن عدم فوز أي حزب يساري بأي مقعد في مجلس النواب يسلط الضوء على أزمة الأحزاب اليسارية التي تحتاج إلى إعادة صياغة خطابها السياسي والتواصل بشكل أعمق مع قواعدها الشعبية

تفاوت في توزيع المقاعد

إلى جانب القائمة الحزبية المغلقة، برزت إشكالية كبيرة في توزيع المقاعد بين الدوائر الانتخابية المحلية. فعلى سبيل المثل، في بعض الدوائر المحلية في المحافظات، تصل نسبة الناخبين إلى عدد المقاعد إلى 15,500 ناخب لكل مقعد، بينما يصل هذا الرقم في بعض دوائر العاصمة عمان إلى 103,000 ناخب لكل مقعد.

هذه الاختلالات أسهمت في ضعف تمثيل أو حتى إقصاء بعض المكونات القبلية الكبيرة، خصوصًا في العاصمة عمان. إن هذا التفاوت الكبير يضر بمبدأ العدالة التمثيلية، ويثير تساؤلات حول قدرة القانون الحالي على تحقيق تمثيل عادل يعكس الأوزان السكانية الحقيقية لجميع المناطق والفئات.

هناك حاجة لإعادة النظر في آليات توزيع المقاعد لضمان تمثيل عادل لكافة المناطق، وفتح المجال أمام الأحزاب الصغيرة والمستقلين، وتعزيز التعددية السياسية

حلول مقترحة

إن الحل الأمثل لتخطي هذه العقبات هو إجراء إصلاحات جذرية في النظام الانتخابي، تشمل إعادة النظر في آليات توزيع المقاعد لضمان تمثيل عادل لكافة المناطق، وفتح المجال أمام الأحزاب الصغيرة والمستقلين، وتعزيز التعددية السياسية.

باختصار، تشير نتائج الانتخابات الأخيرة في الأردن إلى ضرورة إجراء إصلاحات سياسية عميقة لضمان تمثيل عادل وشامل لكافة شرائح المجتمع الأردني. فالنظام الانتخابي الحالي، مع آلياته الحالية وتوزيع المقاعد غير العادل، لا يخدم مصلحة التمثيل الديمقراطي الحقيقي. كما أن الأحزاب السياسية، وخاصة الأحزاب اليسارية، مطالبة بإعادة النظر في إستراتيجياتها وتطوير برامجها لتلبية تطلعات المواطنين.