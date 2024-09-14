اجتياح الضفة والتحضير لضمّ شامل!

منذ بداية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، ظلت الضفة الغربية محورًا للصراع والتوترات المتصاعدة. ومع اقتراب كل حملة انتخابية جديدة في إسرائيل، تزداد المخاوف من تصعيد عسكري، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى استغلاله لتحقيق مكاسب انتخابية.

وفي انتظار الانتخابات المقبلة، التي ما زال أمامها عامان كاملان، يبدو أن بنيامين نتنياهو يواصل اتباع هذا النهج، مستخدمًا القوة العسكرية كوسيلة لتعزيز شعبيته بين قاعدة المستوطنين، بينما يسعى في الوقت نفسه لإضعاف المقاومة الفلسطينية تمهيدًا لتنفيذ مخططاته الإستراتيجية في المنطقة.

ومع اقتراب نهاية المدة الانتخابية، قد نجد نتنياهو يتراجع عن تحالفاته مع المتطرفين وينتقل إلى صفوف معارضيه، فقط لضمان بقائه في السلطة. فهو يرى نفسه كـ"موسى" لدولة إسرائيل، المخلص الحقيقي الذي لا يحق لأحد أن يعامله كمجرد فاسد انتهازي.

وعلى الرغم من الانتقادات التي يتعرض لها، يبقى نتنياهو متمسكًا بقناعته بأنه الشخص الوحيد القادر على حماية مصالح إسرائيل، حتى وإن كان ذلك يعني التخلي عن شركائه في الوقت الذي يراه مناسبًا، كما قد يراه البعض مجرد "شوكران بن شكوران" وفقًا لوجهة نظر بتسلئيل سموتريتش.

بضم مناطق إستراتيجية مثل جنين وطولكرم، تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرتها الكاملة على الأرض الفلسطينية، ما يقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل

أبعاد الاجتياح الإسرائيلي الأخير

الاجتياح العسكري الأخير للضفة الغربية، والذي سماه الجيش الإسرائيلي بعملية "المخيمات الصيفية"، والذي تركّز على محافظات، مثل: جنين وطولكرم وطوباس ونابلس، جاء بصورة مفاجئة وغير تقليدية. فبينما اعتادت إسرائيل على تنفيذ عملياتها العسكرية خلال ساعات النهار، قرر الجيش الإسرائيلي هذه المرة تغيير قواعد اللعبة عبر تنفيذ عمليات الاجتياح ليلًا في خطة خداع إستراتيجي، بهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية:

أولًا: القضاء على الكتائب المسلّحة

الهدف الأول من هذا الاجتياح هو القضاء على الكتائب المسلحة التي تنشط في مناطق جنين وطولكرم، والتي أصبح لها صيت وصخب دولي بعد تنفيذ عمليات عسكرية ناجحة بخطة ذات طبيعة احترافية. هذه الكتائب أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًّا للمستوطنين الإسرائيليين، الذين لا يجرؤون على دخول هذه المناطق خشية التعرض للهجوم.. ومن خلال القضاء على هذه الكتائب، تسعى إسرائيل إلى توفير بيئة آمنة للمستوطنين، ما يمهّد الطريق لمزيد من التوسع الاستيطاني.

لكن يجب أن نفهم أن هذه الكتائب لا تشكل فقط قوة دفاعية للمناطق التي تتواجد فيها، بل تمثل أيضًا رمزًا للمقاومة والصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال. إن القضاء على هذه الكتائب قد يُضعف المقاومة المسلحة في المدى القريب، ولكنه لن يقضي على الرغبة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال، وهي رغبة متجذرة في صميم الهوية الفلسطينية.

ثانيًا: التمهيد للضمّ الشامل

الهدف الثاني للاجتياح هو التمهيد لضمّ شامل للضفة الغربية؛ فنتنياهو يدرك جيدًا أن ضم مناطق، مثل: جنين وطولكرم دون القضاء على المقاومة سيكون محفوفًا بالمخاطر، وقد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة جديدة. لذلك، تهدف العمليات العسكرية الحالية إلى إضعاف البنية التحتية للمقاومة، ما يسهل عملية الضمّ في المستقبل.

إن مخطط الضمّ الإسرائيلي ليس مجرد خطوة تكتيكية، بل هو جزء من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية. وبضم مناطق إستراتيجية، مثل: جنين وطولكرم، تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرتها الكاملة على الأرض الفلسطينية، ما يقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.

ثالثًا: التهجير الطوعي وتغيير الوضع القائم

الهدف الثالث من الاجتياح الإسرائيلي هو دفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية، من خلال تدمير البنية التحتية بشكل كبير، وشلّ مقومات الحياة الأساسية، بالإضافة إلى شن حملة دعائية تهدف إلى إضعاف الدعم الشعبي للمقاومة وتقليص تأثيرها. أو قد يضطر الفلسطينيون- بدلًا من ذلك- إلى قبول إقامة بشروط جديدة تفرضها الحكومة الإسرائيلية.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تخطط لتقديم تسهيلات كبيرة للفلسطينيين للهجرة إلى دول، مثل: الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا بحلول عام 2025، أما بالنسبة لأولئك الذين يختارون البقاء، فسيتم منحهم إقامة مشابهة لما يحصل عليه سكان القدس الشرقية، ما يعني تقييد حقوقهم الوطنية والسياسية.. هذا السيناريو يعكس نية إسرائيل تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، ليس فقط من خلال السيطرة العسكرية، بل أيضًا عبر التغيير الديمغرافي.

إن تهجير الفلسطينيين من الضفة، سواء كان ذلك بشكل طوعي أو قسري، سيسمح لإسرائيل بتنفيذ مخططاتها دون مواجهة مقاومة شعبية كبيرة.

استمرار إسرائيل في هذه السياسة سيؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة، وقد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة جديدة

التداعيات المستقبلية للمخيمات الصيفية

إن نجاح هذه الإستراتيجية الإسرائيلية- إذا ما تحقق- سيؤدي إلى نتائج كارثية على الفلسطينيين وعلى المنطقة ككل. فأولًا، سيتم القضاء على المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، ما سيتيح لإسرائيل تنفيذ مخطط الضم دون عوائق. وثانيًا، سيؤدي التهجير الطوعي إلى تقليص عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما سيجعل من السهل على إسرائيل فرض سيطرتها الكاملة على الأرض.

لكن الأهم من ذلك هو أن استمرار إسرائيل في هذه السياسة سيؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة، وقد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة جديدة.. إن محاولة إسرائيل فرض تغيير جذري على الواقع القائم في الضفة الغربية قد تكون الشرارة، التي تشعل نيران الصراع من جديد.

يجب أن نفهم أن ما يحدث في الضفة الغربية ليس مجرد جزء من صراع انتخابي في إسرائيل، بل هو جزء من مخطط أكبر يهدف إلى تغيير واقع المنطقة بشكل جذري

الخيارات الدولية

إن ما يحدث في الضفة الغربية ليس مجرد حملة عسكرية أو تصعيد انتخابي، بل هو جزء من مخطط إستراتيجي إسرائيلي يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض؛ تمهيدًا لضم شامل للضفة الغربية. هذا المخطط، إذا ما تم تنفيذه، سيقضي على أي فرصة لتحقيق السلام في المنطقة، وسيؤدي إلى اندلاع صراع طويل الأمد قد يمتد تأثيره إلى خارج حدود فلسطين.

على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة هذا الوضع، وأن يتحرك بشكل عاجل لوقف المخططات الإسرائيلية قبل فوات الأوان؛ فالصمت الدولي على ما يحدث في الضفة الغربية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، وسيجعل من الصعب تحقيق أي تسوية سياسية في المستقبل.

في النهاية، يجب أن نفهم أن ما يحدث في الضفة الغربية ليس مجرد جزء من صراع انتخابي في إسرائيل، بل هو جزء من مخطط أكبر يهدف إلى تغيير واقع المنطقة بشكل جذري. وإن التحدي الأكبر أمام الفلسطينيين اليوم هو كيفية التصدي لهذه المخططات الإسرائيلية، والحفاظ على حقوقهم الوطنية في ظل هذا التصعيد العسكري والسياسي. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته، وأن يتحرك بشكل فوري لوقف هذه المخططات، قبل أن نجد أنفسنا أمام واقع جديد يتعذر تغييره.