عندما تصنع أوكرانيا صاروخها الباليستي..!!

في تعليقه على الهجوم الروسي على منشآت الطاقة في أوكرانيا، يوم الإثنين 26 أغسطس/ آب، وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "الهجوم الشائن". كما أكّد أن "روسيا التي تسعى لإغراق الشعب الأوكراني في الظلام لن تنجح أبدًا"، متعهّدًا بمواصلة تقديم الدعم لكييف.

هذا وكانت روسيا قد أطلقت مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا، مستهدفةً منشآت الطاقة هناك، في هجومٍ واسع النطاق أدّى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات.

هي حرب روسيا على أوكرانيا التي بدأتها موسكو في 24 فبراير/ شباط 2022، بهدف حماية أمنها القومي من التقدّم الحدودي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي سرعان ما كشفت خلفيات مسببي الحرب أنها ليست حربًا ترتبط بالأمن بل تحمل أبعادًا مختلفة؛ فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطمح من خلالها لعودة نفوذ الإمبراطورية الروسية، وبناء أوراسيا العظمى، ويعمل مع صديقه (إلى الآن) الصيني شي جين بينغ، لإحداث تغييرٍ في النظام العالمي. أما من جانب داعمي كييف في الحرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، فنوايا دعمها لا تتوقف عند جعل كييف غير مهزومة، لأنها تقرأ الحرب من منظار المصالح الأميركية بعيدًا عن مآسي الشعب الأوكراني وخطر توسّعها إلى العمق الأوروبي، الصديق (المفترض) لواشنطن.

الحرب الأوكرانية التي شارفت على دخولها عامها الثالث، بدأت تأخذ مسارات جديدة من التصعيد، ما يُنذر بأنها باتت قاب قوسين من الانزلاق نحو الحرب الكبرى، أي العالمية الثالثة.. هذا ما حذّرت منه روسيا واشنطن

غيّر إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي معادلة الحرب، التي كانت قائمة على مدّ الغرب الجيشَ الأوكراني بالأسلحة المتطوّرة، المشروطة بعدم استهداف العمق الروسي فيها. لكن زيلينسكي كشف بأن جيشه "أجرى أخيرًا اختبارًا ناجحًا لأول صاروخ باليستي محلي الصنع"، رسم معالم جديدة للحرب الروسية الأوكرانية، ورفع من مستوى التحدي، وفعلًا أصبح أمن روسيا القومي بخطر.

قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقد في كييف الثلاثاء 28 أغسطس/ آب الماضي، أنه "تمّ إجراء تجربة إيجابية لأول صاروخ باليستي أوكراني، أهنئ صناعتنا الدفاعية على ذلك"، رافضًا تقديم تفاصيل إضافية حول هذا الصاروخ الجديد.. هذا وكان وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف قد أعلن في وقتٍ سابقٍ بحسب صحيفة كييف أندبندنت، أن "أوكرانيا تستعدّ للردّ على الضربات الجوية الروسية بأسلحة من إنتاجها الخاص".

واضح أنّ الحرب الأوكرانية التي شارفت على دخولها عامها الثالث، بدأت تأخذ مسارات جديدة من التصعيد، ما يُنذر بأنها باتت قاب قوسين من الانزلاق نحو الحرب الكبرى، أي العالمية الثالثة.. هذا ما حذّرت منه روسيا واشنطن، من أن اندلاع حرب عالمية ثالثة لن يقتصر على أوروبا فقط، وقالت إن السماح لأوكرانيا بضرب أراضيها بأسلحة غربية "لعب بالنار"، في حين كشفت كييف عن استخدامها طائرات "إف-16" الأميركية في مواجهة التصعيد الروسي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا لو ضُربت موسكو بصواريخ من تصنيع كييف، فهل هذا أيضًا مبرّر روسيّ للانزلاق نحو حربٍ عالمية؟

لا تريد واشنطن أن تشترك مباشرةً في الحرب الروسية، ولكنّها واضحة في دفع الدول الأوروبية إلى اعتماد سياسة "سباق التسلّح" التي تُعتمد قبل أي حرب عالمية، الأمر الذي يُنذر بأنّ الولايات المتحدة تسعى لتوسيع دائرة الصراع هناك

وضعت إدارة جو بايدن منذ وصولها إلى البيت الأبيض عام 2021 سياسة احتوائية للقوى الصاعدة في العالم، على رأسها روسيا والصين؛ إذ أدركت تلك الإدارة أنّ عليها فتح ثغرات أمنية في مناطق النفوذ في العالم، لإحداث قلقٍ استراتيجيٍ لتلك الدول التي تعمل على قلب النظام العالمي، وإبعاد النفوذ الأميركي عن السيطرة الدولية.

أدركت إدارة بايدن أنّ سياسة سلفه دونالد ترامب، المرشّح الجمهوري للرئاسة، تسبّبت بخطأ تاريخيٍ عندما كرست الطلاق مع حلف شمال الأطلسي، في محاولة منه سحب قواته من بعض الدول الأوروبية. وإن تصاريح الجمهوري اليوم بوقف نزيف الحرب في أوكرانيا لصالح روسيا، سيهدّد سياسات واشنطن على الصعيد العالمي؛ لهذا يعتبر البعض أنّ واشنطن تسارع الخطوات نحو توسيع دائرة الحرب في شرق أوروبا، فهي باركت خطوة الجيش الأوكراني في احتلال مناطق روسية في منطقة كورسك، رغم ما يشكّله ذلك من رمزية استفزازية لمن تمتلك أقوى ترسانة نووية في العالم.

لقد خرج وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على إثر تطوّر الأحداث في بلاده بتهديدات واضحة تتضمّن تحذيرًا من أنّ نشوب حرب عالمية ثالثة مرهون بالعقيدة الروسية النووية التي تمّ تعديلها، والتي لن تصيب دولاً أوروبية؛ تهديده هذا ليس بأمرٍ عادي، لأنه يتوجّه إلى الأميركي. لهذا، يعيش العالم لحظات من الرقص على حافة الهاوية، خصوصًا بعد إعلان كييف عن تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي القادر على ضرب العمق الروسي، وصولًا إلى العاصمة موسكو.

لا تريد واشنطن أن تشترك مباشرةً في الحرب الروسية، ولكنّها واضحة في دفع الدول الأوروبية إلى اعتماد سياسة "سباق التسلّح" التي تُعتمد قبل أي حرب عالمية، الأمر الذي يُنذر بأنّ الولايات المتحدة تسعى لتوسيع دائرة الصراع هناك، لأهداف ترتبط برؤيتها الاستراتيجية، وهي سياسة تخويف أوروبا من الدبّ الروسي، ما يسمح لوزارة الدفاع الأميركية بنشر مجموعة كبيرة من صواريخها وقنابلها النووية في مناطق متفرّقة من أوروبا، بهدف احتواء أيّ هجوم روسي نووي مباغت عليها.

يجد البعض أن تصنيع صواريخ كهذه في أوكرانيا سيشكّل لروسيا انتكاسة في الحرب، حيث أصبحت واشنطن متحرّرة من أيّ ضربة في العمق الروسي ومن تعطيل أيّ قمة تحصل على أراضي روسيا

بالعودة إلى الصاروخ الباليستي أوكراني الصنع، يتوقّف البعض عند نوايا الكشف عنه في هذه المرحلة، التي تتحضّر فيها روسيا لإطلاق قمة مجموعة "بريكس" في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في مدينة كازان الروسية، بمشاركة زعماء الدول الخمسة الرئيسة فيها. هذه المجموعة التي تدخل في صراع الاستراتيجيات بعدما فتحت باب الدخول إليها لمجموعة دول، منها مصر وإيران وغيرهما.

تدخل المجموعة في الصراع العالمي الحاصل، حيث تهدف إلى كسر هيمنة الدول الاقتصادية الغربية الكبرى، أو ما يُعرف بمجموعة السبع، من خلال اعتماد خطوات على رأسها تقليل الطلب على الدولار لكسر هيمنته، وسحب ورقة ضغط إضافية من يد واشنطن.

يجد البعض أن تصنيع صواريخ كهذه في أوكرانيا سيشكّل لروسيا انتكاسة في الحرب، حيث أصبحت واشنطن متحرّرة من أيّ ضربة في العمق الروسي ومن تعطيل أيّ قمة تحصل على أراضي روسيا، من خلال تبريرات على رأسها أنّ الأسلحة المستخدمة في ذلك ليست صناعة أميركية، بل تطويراً محليّاً أوكرانيّاً.

يترقّب العالم سير العمليات العسكرية القائمة في شرقي أوروبا، مع بروز عنصر الخوف من دائرة التوسيع والاستهداف مع تطوّر بارز لصناعات كييف عسكريًا. فوسط إصرار أميركي على استمرارها، وحماسة روسيا على تحقيق مكاسب سريعة من عمليتها العسكرية الخاصة، يأتي الصاروخ الباليستي الأوكراني ليعيد خلط الأوراق ويضع الحرب في مسار مختلف.

فهل هذا الصاروخ -وغيره من الأسلحة التي قد تكشف عنها كييف- سيدفع نحو حربٍ نوويةٍ حتمية؟