حتى لا تُضبط ساعة غزة على توقيت هيروشيما!

قد يبدو هذا العنوان – بحساب عدد الكلمات – طويلًا، مع أنني حاولت ضغطه فما انضغط، ولعل سر استعصائه – وسبب تركِه على حاله – أنه "صورة مصغّرة" للنص، تستوفي فكرته، وتستجمع رسالته مضربة عن مألوف الاختصار في وضع العنوان!

ولأن رسالة النص – على غير المعتاد – واصلة من عنوانه قبل عرضه، سوف أنتقل من "المجاز الانزياحي" الذي تنبض به كلمتا "الساعة" و"التوقيت" إلى "الحقيقة المباشِرة" لأحكي قصة ساعة هيروشيما "المادية"، قبل ربطها بموضوع غزة الذي صار حديث الساعة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

صرح وزير التراث في حكومة نتنياهو عميحاي إلياهو بأنّ إلقاء قنبلة نووية على غزة حلّ ممكن ووارد. ولم يكن ذلك التلويح ملمح الحضور الوحيد في ثنائية هيروشيما – غزة؛ حيث قارب ما أُسقط على المدينة الفلسطينية – منجَّمًا – وزن ما أُمطِرت به مقابِلتها اليابانية جملةً واحدة

يتعلق الأمر بساعة يد نحاسية صغيرة نُجِّيت بهيكلها المعدني بعدما أُذيبت تقاسيم غطائها البلوري جرّاء الانفجار المروّع الذي خلّفه إلقاء الولايات المتحدة الأميركية قنبلتها النووية المشهورة على مدينة هيروشيما اليابانية. حيث عثر عليها جندي بريطاني، خلال عمله في مهمة تقديم الإمدادات الطارئة، وتقييم حاجات إعادة الإعمار بعد الحرب، لتنتهي عملية انتشال القطعة الأثرية النادرة من تحت الأنقاض ببيعها في مزاد علني، أرسى عدّاد عرضه على مبلغ 31113 دولارًا!

وبإمعان النظر في سطحها المذاب بدا أنّ عقارب الساعة كانت تشير إلى 8:15 صباحًا، لحظةِ إسقاط قاذفة القنابل الأميركية "بي – 29 إينولا غاي" سلاحها المدمّر على مدينة هيروشيما اليابانية بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1945م.

هذا عن قصة ساعة هيروشيما المادية التي نودي على مزادها في فبراير/ شباط الماضي.. وأما "ساعة غزة" الرمزية، فقد نُكئ جُرحها المعنوي بتوجيه دعوة رسمية إلى "إسرائيل" (دولة الاحتلال) للمشاركة في المراسم السنوية لإحياء ذكرى قنبلة هيروشيما التاريخية، رغم معارضة نشطاء يابانيين، وناجين من القنبلة، للدعوة المتزامنة مع ولوغ الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة بقطاع غزة؛ لتتمثّل بشاعة الرسميات الغربية في مقاطعة مجموعة الدول السبع -ربقيادة واشنطن- مراسم إحياء ذكرى ناغازاكي (المدينة اليابانية التي دمرتها أميركا بقنبلة نووية بعد ثلاثة أيام فقط من قصف أختها هيروشيما)، احتجاجًا من دول المجموعة على استبعاد "إسرائيل"، وعدم دعوة سفيرها إلى حضور مراسم التخليد السنويّ!

ولم تكن "تل أبيب" أقلّ صفاقة، حيث صرح وزير التراث في حكومة نتنياهو عميحاي إلياهو بأنّ إلقاء قنبلة نووية على غزة حلّ ممكن ووارد. ولم يكن ذلك التلويح ملمح الحضور الوحيد في ثنائية هيروشيما- غزة؛ حيث قارب ما أُسقط على المدينة الفلسطينية -منجَّمًا- وزن ما أُمطِرت به مقابِلتها اليابانية جملةً واحدة، وفي هذا السياق ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، ما يعادل قنبلتين نوويتين!.

ووفق مقارنة نشرها موقع "الجزيرة نت" يتحصل من جمع ما ألقى الاحتلال على قطاع غزة من المتفجرات ما ينشئ قنبلة نووية بقوة 30 كيلوطنًا، على حين قَدّر توثيق حقوقي جديد حصة الفرد في غزة – خلال الحرب الحالية- بـ 10 كيلوغرامات من المتفجّرات!

سؤال الطفل الغزي رمضان أبو جزر، الذي طرحه خلال مشاركته في منتدى الجزيرة الـ 15 بالدوحة، مستفهمًا في مباشرية كاشفة: "كم بدّها الدول العربية أكثر من هيك قصف وإبادة عشان يتحرّكوا؟!"

وحتى يعزّز الاجتراح الأميركي المباشر في كارثة هيروشيما بالشراكة السافرة في مذبحة غزّة، تأبى واشنطن إلا أن تؤكّد دعمها السياسي والعسكري للاحتلال في عدوانه الحربي على قطاع غزة أغلب الوقت، مع فواصل تظاهر تكتيكي بالقلق والتحفّظ، تنفي فيها الموافقة على استهداف المدنيّين والإسراف في الإبادة الجماعية، ولكنه نفي بما يُثبت التأكيد؛ فقد قامت على إدانة الإدارة الأميركية شواهد التورّط التي إنْ غطّى عليها البيت الأبيض بمعسول التصريح الرسمي فضحتها أداة الجريمة وسلاحُ المنفّذ!

وأبعد من عمومية التواطؤ الأميركي الذي لا يحتاج نهاره إلى دليل، اتهم وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز حكومة الولايات المتحدة الأميركية بتزويد "إسرائيل" بـ50 ألف طن من المساعدات العسكرية!. وأمام هذا الرقم -مضافًا إليه حجم القنابل المستخدمة في قصف غزة- تحاصر الرسميةَ الأميركية تساؤلاتٌ تتعلق بـ"مخزون الاحتياطي الحربي" الأميركي في إسرائيل، لكنّ سؤالًا آخر يتمثل لي بإلحاح، ويرتسم على شاشة ذهني ملء الحضور، ذلكم هو سؤال الطفل الغزي رمضان أبو جزر، الذي طرحه خلال مشاركته في منتدى الجزيرة الـ 15 بالدوحة، مستفهمًا في مباشرية كاشفة: "كم بدّها الدول العربية أكثر من هيك قصف وإبادة عشان يتحرّكوا؟!".

سؤال أسقي به العنوان أعلاه، لعلي بذلك أخرجه من حيز المجاز الانزياحي إلى فضاء التواصلية المباشِرة، فذلك "التحرّك" هو "واجب الوقت" وتأخّره -على فداحته- خير من عدمه، ففيه بعض تلافٍ للموقف الرسمي وحفظ لماء وجه صنّاع القرار، قبل أن ينشد الحكّام بلسان الحال – بعد انكشاف الغمّة وارتفاع العدوان: "ليتنا كنا مع الشعب"!

ويا لمرارة الحزن بين يدَي واقع تلامس فيه الفجيعة أسماع الرسميات العربية، فلا تصادف نخوة المعتصم!