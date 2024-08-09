العلم هو الحل!

تمر أمتنا بمنعطفات خطيرة وتحديات جمة، تتمثل في التخلف الحضاري والهزيمة النفسية، وانتشار الفقر والجهل، وانطماس الهوية وضعف الإنتاج، على الرغم من الكم الهائل الذي تملكه من الثروات والمواد الخام؛ وإزاء هذا كله نجد أن سبيل العلم هو أحد أهم السبل التي يمكن لأمتنا أن تسلكها لمواجهة هذه التحديات والخروج من أزماتها المتعددة. ونحاول في هذه المساحة تسليط الضوء على هذا السبيل المهم، وبيان ما يواجهه من عقبات، وما يقدمه من حلول.

أول ما يجب الاعتناء به لتحقيق نهضة علمية في مجتمعنا هو الاهتمام بالمؤسسات العلمية والتربوية، وفي مقدمتها المدرسة؛ فهي أهم مؤسسة تربوية بعد الأسرة، ولا شك أن في القلب غصة من حالة العداء الظاهر بين الطالب والمدرسة، فالطالب عندنا ينفر من المدرسة ويذهب إليها مكرها، كأنه يُساق إلى الموت سوقا.

وقد واجهت ماليزيا المشكلة نفسها في ثمانينيات القرن الماضي، واستعانت وزارة التعليم الماليزية بمجموعة من خبراء التربية لدراسة هذه الأزمة الكارثية، وخلص الخبراء إلى أن حجم الترفيه ومساحة الطالب في المدرسة، وعدد الحصص، ونوع المناهج وحجمها، إضافة إلى الاهتمام بالحفظ والتلقين مقابل إهمال معيار الابتكار والإبداع، هي الأسباب الأساسية في كراهية الطلاب للمدرسة. وقد سعت ماليزيا إلى معالجة هذه الأسباب على مدار سنوات، وكانت النتيجة ارتفاع مستوى جودة التعليم، وإقبال الطلاب على المدرسة، لدرجة أنَّ بعضهم أصبح يُفضِّل السكن الداخلى في المدرسة على المبيت في المنزل.

جامعاتنا يجب أن تحظى بالعناية الكافية، فالأوطان تظل بخير ما دامت جامعاتها بخير، ولا يمكن تحقيق نهضة علمية كبيرة دون وجود جامعات علمية تتمتع بالاستقلالية والحرية الأكاديمية، وتدعم الابتكار والنقد والمناقشة والفكر

تبجيل واحترام الأمة لعلمائها ومعلميها يدل على مدى حضارة تلك الأمة ورقيها، ولا يمكن لأمة تقلل من شأن معلميها، أو لا تضعهم في المكانة اللائقة بهم، أن تحرز تقدما ملموسا على مستوى التنمية والرخاء؛ فالارتقاء بمستوى المعلم، وتقديم جميع أشكال الدعم له، عنصر مهم في إحداث طفرة علمية وثقافية. وقد يقول قائل: ولكن الظروف الاقتصادية لا تسمح بهذا الدعم المادي في الوقت الراهن، وهذا- إن صح- لا يمنع من تقديم الدعم المعنوي الذي يمكن أن يحصل عليه المعلم، من خلال صور متعددة لن تكلف الدولة كثيرا، وستكون دالّة على تقدير المجتمع للمعلم ورسالته السامية في بناء الأجيال.

لا يمكن إصلاح منظومة التعليم في بلادنا دون إعادة النظر في مناهجنا ومقررارتنا الدراسية.. صحيح أن كثيرا من هذه المناهج قد خضعت لتغييرات جذرية في السنوات الماضية، لكن المردود من هذا التغيير لم يحقق المبتغى والمطلوب. ربما يعود السبب في هذا إلى استيراد مناهج لا تناسب بيئتنا، وهي في معظمها تعتمد على الكم لا الكيف، مع تهميش المعلمين وعدم إشراكهم في عملية التطوير.

جامعاتنا أيضا يجب أن تحظى بالعناية الكافية، فالأوطان تظل بخير ما دامت جامعاتها بخير، ولا يمكن تحقيق نهضة علمية كبيرة دون وجود جامعات علمية تتمتع بالاستقلالية والحرية الأكاديمية، وتدعم الابتكار والنقد والمناقشة والفكر.

قد يرى بعض الناس أن الاستثمار في مشروعات إنتاجية مباشرة أجدى نفعا من إنفاق مبالغ طائلة على مشروعات خدمية واجتماعية كالتعليم، لكن الحقيقة أن التعليم هو أهم استثمار يمكن أن يجلب عوائد لا حصر لها، ولعل المثال الأوضح لهذا هو شركات التكنولوجيا الحديثة مثل جوجل وآبل وفيسبوك وغيرها، التي حققت أرباحا خيالية تعدت عوائد البترول والغاز.

لقد أثبتت التجربة أن العلم هو المشروع الذي لا يقبل الخسارة، وأكد الواقع ذلك في دول مختلفة، منها سنغافورة التي تحولت من جزيرة صغيرة وفقيرة ومعدومة الموارد الطبيعية إلى دولة من أكثر الدول تطورا في العالم، والسبب الأول في نجاح تجربة سنغافورة هو الاهتمام بالتعليم، حيث أدرك رئيس وزراء سنغافورة (لي كوان يو) في ستينيات القرن الماضي أن العلم هو السبيل الوحيد الذي يمكن لسنغافورة من خلاله أن تقضي على مشاكلها، وبالفعل شرعت الحكومة السنغافورية في بناء نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، وقد أسهم هذا النظام في تحقيق طفرة اقتصادية هائلة، حيث أصبحت سنغافورة من أغنى دول آسيا، وأهم مركز مالي في العالم.

بعد رحيل الاحتلال الياباني عمدت كوريا الجنوبية إلى الاهتمام بالتعليم، فأسست نظاما تعليميا صارما، نجح في أن يحوّل كوريا تحويلا جذريا، ووصلت كوريا الجنوبية إلى مستويات رفيعة في عالم التقنية والإنتاج

ومن التجارب البارزة في مجال التعليم تجربة فنلندا، فلقد عانت فنلندا من عدة أزمات اقتصادية، وبلغت هذه الأزمات ذروتها في تسعينيات القرن الماضي، حيث بلغت نسبة البطالة 20%.. عندئذ أدركت الحكومة الفنلندية أن العلم هو القادر على استنقاذ الدولة من عثراتها، فبدأت في تطوير التعليم؛ حيث اهتمت بالمعلمين ومنحتهم الاستقلالية في العمل، وألزمتهم في الوقت ذاته بالحصول على درجة الماجستير، واتخذت عدة إجراءات لهيكلة المدارس، ووضعت مناهج تعليمية تحفز الطلاب، وقد أسهم هذا التطور في التعليم في تطور الاقتصاد تطورا كبيرا، وأصبحت فنلندا- تلك الدولة الصغيرة- دولة اقتصادية تنافسية عالمية.

وتعد كوريا الجنوبية مثالا واضحا على أهمية الاستثمار في العقول؛ حيث كان الكوريون يعملون حمالين عند اليابانيين، وبلغت نسبة الأمية في كوريا الجنوبية 78% بسبب الاحتلال الياباني، الذي لم يسمح إلا لعدد قليل من الكوريين بالتعليم. وبعد رحيل الاحتلال الياباني عمدت كوريا الجنوبية إلى الاهتمام بالتعليم، فأسست نظاما تعليميا صارما، نجح في أن يحوّل كوريا تحويلا جذريا، ووصلت كوريا الجنوبية إلى مستويات رفيعة في عالم التقنية والإنتاج كما نشاهد اليوم.

إن كل هذه التجارب لتصرخ بنا قائلة: إن العلم هو الحل! وهو حل ممكن وقابل للتنفيذ شريطة الإيمان الصادق به والمثابرة على تنفيذه.