العالم وسيولة المبادئ.. وحاجته إلى القيم الثابتة

يواجه العالم اليوم موجةً كبيرة من السيولة في المبادئ الطبيعية والقوانين الأخلاقية والدولية، ما دفع كثيراً من المفكرين إلى التساؤل: هل بقي مبدأ إيماني أو أخلاقي، أو أسري أو طبيعي أو قانوني، ثابت وصامد في العالم، وبخاصة إذا تعارض مع مصلحة دولة قوية أو مصلحة الصهاينة؟!! لقد تجاوزت الميكافيلية حدود السياسة، وامتدت إلى جميع مجالات الحياة.

مع هذه السيولة الكبرى، يواجه العالم تياراً عكسياً يتحدى الإيمان والعقيدة السليمة التي تربط الإنسان بالله تعالى، حيث يتم نشر الإلحاد بكل الوسائل المتاحة. كما تم العمل على هدم منظومة القيم الأخلاقية التي تضبط سلوك الإنسان وتصرفاته، حتى وصلت الأمور إلى قضايا فطرية وعقلية، مثل ما يُسمى بالمثلية، وتبني الشذوذ كأساس للمجتمع.

وفي خضم هذه التحديات، لم يكن أمام البشرية سوى الالتجاء إلى نظام ملتزم بالمبادئ الثابتة والقيم الخالدة، التي يمكن أن تمنح الأفراد والجماعات والدول الاطمئنان إلى أنها لن تُخترق تحت أي غطاء، سواءً كان من قوي أو ضعيف. فالعدالة تقتضي أن يكون القوي ضعيفاً عندما يتعلق الأمر بثوابت الحقوق، كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: "وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها."

لذلك، يُعد من واجب الوقت أن يقوم العلماء الراسخون ببيان هذه المبادئ الثابتة، والعمل على تقديم مشروع متكامل يتضمن النظام الضامن لتحقيق العدالة المطلقة، والخير والسعادة للبشرية جمعاء.

يتوجب أن تكون كتب العقيدة مختصرة في محتواها، مفيدة في مضمونها، ومؤثرة بإذن الله تعالى في القلوب والنفوس، مع التركيز على ما يعزز العقيدة الصحيحة، دون الخوض في الخلافات والجدل العقيم

ومن الجدير بالذكر أن الأسس التي يقوم عليها الالتزام بالمبادئ، وسبب الصلاح والإصلاح، لا تتحقق إلا بالعقيدة الصحيحة الثابتة، التي لا تتغير في أركانها وثوابتها منذ خلق الله آدم عليه السلام وحتى بلوغ الرسالة الخاتمة. قال تعالى: {إنَّ الدِّين عند اللَّه الإسلام} [آل عمران: 19]، كما جاء في سورة البقرة: {قولوا آمنَّا باللَّه وما أُنزِل إلينا} [البقرة: 136].

وتتحقق الاستجابة لأهمية نشر العقيدة وفوائدها الجمة من خلال تأليف كتب أو كتيبات تبين الأسس العلمية للإيمان بلغة سهلة وواضحة، وبأسلوب سلس، يرمي إلى تعزيز أركان الإيمان في العقول والقلوب، ما يجعلها راسخة لا تزعزعها أعاصير الشبهات، ولا تشكك فيها الموجات المعاصرة. ولا بد أن تربط هذه الكتب بين العقيدة والسلوك، فالاعتقاد القوي لا بد أن ينعكس في الفكر والقول والعمل، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن لكل إيمان حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟"؛ كما أكد ضرورة الالتزام بالمقتضيات الأخلاقية والإيمانية من جانب الأوامر والنواهي.

يتوجب أن تكون كتب العقيدة مختصرة في محتواها، مفيدة في مضمونها، ومؤثرة بإذن الله تعالى في القلوب والنفوس، مع التركيز على ما يعزز العقيدة الصحيحة، دون الخوض في الخلافات والجدل العقيم، حتى تبقى العقيدة نقطة ثبات وعمل مبارك في حياة الفرد والمجتمع.

يجب أن نؤكد أن تعزيز القيم الثابتة والعقيدة السليمة هو الطريق نحو تحقيق العدالة والاستقرار في عالم يواجه تحديات هائلة.