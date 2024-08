مراكز الدراسات كخط خلفي إستراتيجي للمقاومة

هل يمكن لمراكز الفكر والدراسات أن تحدث منعطفا تاريخيا؟

بدافع من الرؤية عن التفوق الأميركي في العالم، ومدفوعة بخلفيات أيديولوجية متنوعة من نخب أميركية يجمعها طموح الهيمنة والسيطرة، استطاعت مجموعة من النشطاء والمثقفين خلال سنوات التسعينيات أن تجعل فكرة التدخل الأميركي في العراق غير قابلة للتحوير.

هذه الجهود تبلورت ضمن مركز "مشروع القرن الأميركي الجديد" أو ما يعرف بالإنجليزية بـ (project for the new American Century – PNAC)، والذي تأسّس في 1997، وبعد تأسيسه من حفنة من المحافظين الجدد، وبدعم من صناعيين في قطاع السلاح مثل "لوكهيد" و"مارتن"، خاضت الولايات المتحدة حربها ضد العراق، ضمن ما يسمى بـ"الحرب الوقائية " ضد "الدول المارقة" كما أُطلق عليها من قبل الإدارة الأميركية آنذاك.

وفي سنة 1998 أرسلت هذه المؤسسة سالفة الذكر رسالة للرئيس الأميركي آنذاك "بيل كلينتون"، رسمت من خلالها مخطط السيطرة الأميركية على العالم، ونصَّبت نفسها كمحامٍ للتغيير الجذري إزاء منظمة الأمم المتحدة، وقلب نظام صدام حسين. وبمجرد أن تسلم بوش الابن مفاتيح البيت الأبيض، ضم نخبة من مركز "مشروع القرن الأميركي" وموقّعي رسالة 1998 في فريق ليصبح بإمكانهم تحقيق تصور هذه المؤسسة بأنفسهم.

إذن، مراكز التفكير في الولايات المتحدة الأميركية ظاهرة خاصة، أعطت معنى جديدًا لتحويل الفكر إلى سلاح دمار شامل، ولعل هذا ما أشار إليه "ستيف ووتر" في صحيفة الغارديان البريطانية قبل عشرين سنة، في مقال له تحت عنوان "الأدمغة الخطرة". هذه المراكز التي تسمى أيضًا بخزانات الفكر "think tanks" هي في الحقيقة الفاعل الرئيسي للسياسات الغربية، واليد الخفية المحركة لها، حيث نجد أن العديد من المبادرات الغربية والاتفاقيات كانت نتيجة أبحاث ودراسات ومجهودات قامت بها تلك المراكز؛ من ذلك:

مركز معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى: الذي قام بدور كبير في إقناع الحكومة الأميركية بتغيير هيكل المفاوضات بين الكيان المحتل والطرف الفلسطيني، وقد عمل في المعهد عديد من الخبراء والمستشارين الذين تقلدوا مناصب رفيعة في ولايتي الرئيس "بيل كلينتون" والرئيس "جورج دبليو بوش".

مجلس العلاقات الخارجية "الأميركي": حيث تولى وضع الخطط الخاصة بعراق ما بعد الحرب قبل شهور عدة من بدء الحرب الأميركية الفعلية على هذا البلد، واحتلاله أوائل عام 2003.

تشاتام هاوس: تعتبر مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا 2013، والتي عُقدت في المملكة المتحدة بقيادة "تشاتام هاوس"، وهي إحدى أبرز مبادرات الشرق الأوسط الكبير منذ 2004، أي منذ تقديم مقترح "مشروع الشرق الأوسط الكبير" من طرف الإدارة الأميركية.

معهد أبحاث السلام في أوسلو: ومن أبرز منجزاته في خدمة وتدعيم صناع القرار في الغرب ما حصل على سبيل المثال قبل الوصول إلى اتفاقية أوسلو، في المرحلة السرية أو بشكل معلن أو في مسار موازٍ؛ حيث قام تيد لارسون، رئيس معهد أبحاث السلام في أوسلو، بترتيب عملية المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني و"الصهيوني" في النرويج وبشكل سري، وأحيانًا تكليفهما بالمشاركة في مؤتمرات دولية للاطلاع على أحدث المعلومات والأطروحات السياسية أو بناء العلاقات.

توزَّع الكتب والدراسات التي يعدها الباحثون اليهود المختصون بالشؤون العربية والإسلامية داخل مؤسسات الجيش، وتوجَّه الدعوة إلى بعض هؤلاء للكتابة في النشرات والمطبوعات الداخلية للجيش، وبعضهم يشرف على تلك المطبوعات والتوجيهات التي يتلقاها عناصر الجيش وقياداته

ماذا عن الاحتلال الصهيوني؟

ما زالت قيادة الاحتلال الصهيوني منذ تأسيسها تسعى إلى تأمين الكثير من متطلبات العمل البحثي، ودفع الباحثين اليهود إلى المضي قدمًا في تلك الأبحاث لتحقيق الأغراض المحددة لها.

وأصبح من المتعذّر التمييز بين أكاديمي أو باحث مدني وآخر عسكري في الكيان الصهيوني من ناحية الارتباط بالمؤسسة العسكرية، فيغلب على العملية البحثية طابع "العمل المؤسسي" المرتبط وظيفيًا بأداء الدولة وتوجهاتها، حيث ينتمي معظم الباحثين إلى مؤسسات بحثية -رسمية أو خاصة- تعنى بتنظيم نشاطاتهم، وتمدهم بالمعلومات الأولية وبالمعطيات اللازمة لعملهم، ثم تزج بنتاجهم في خدمة المشروع الصهيوني ككل.

والمستشرقون اليهود لهم ارتباط عملي بالمؤسسات الاحتلالية؛ فهم موظفون وعاملون في المؤسسات العلمية والأكاديمية الصهيونية، ولهذا يوظفون دراساتهم لتخدم الفكر والسياسة والدعاية والإعلان، ويؤدون دورًا خطيرًا ضمن أهداف وضعتها وبرمجتها القيادة الصهيونية المحتلة لأرض فلسطين، وينظر الكيان الغاصب إلى المستشرقين والباحثين في مواقعهم التي حددت لهم على أنهم يؤلفون قسمًا رئيسيًا من جهاز رجال الفكر، الذي لا غنى عنه في بناء واستكمال المشروع الصهيوني.

لذا، توزَّع الكتب والدراسات التي يعدها الباحثون اليهود المختصون بالشؤون العربية والإسلامية داخل مؤسسات الجيش، وتوجَّه الدعوة إلى بعض هؤلاء للكتابة في النشرات والمطبوعات الداخلية للجيش، وبعضهم يشرف على تلك المطبوعات والتوجيهات التي يتلقاها عناصر الجيش وقياداته. وأصاب من أطلق على هؤلاء الباحثين اسم "جيش البروفيسور" و"خبراء الشؤون العربية"؛ ومؤسساتهم ومراكزهم البحثية ما هي إلا مراكز للدفاع عن الوجود والاستمرار.

فقد أولت مؤسسات الاحتلال عناية خاصة للأبحاث في الشؤون العربية وشجعتها، لاعتبارات تتعلق بالصراع مع العرب والمسلمين، ومع أهل فلسطين بشكل خاص؛ وحددت للمستشرقين مكانة خاصة في مؤسسات الدولة العبرية، سواء على المستوى المدني أو العسكري أو الاستخباراتي.

يجب بناء تعاون وثيق بين الخبراء الإستراتيجيين وتفريغهم لدراسة معطيات المرحلة ومتطلباتها، بالتعاون مع العلماء الثقات المتخصصين في السياسة الشرعية

إذن ما السبيل لمواجهة هذا؟

من القوة التي حري أن يضطلعَ بها رجال وقادة المقاومة، ويولوها اهتمامًا بالغًا، القوة الفكرية المتمثلة أساسًا في إيجاد بنية مؤسساتية إستراتيجية لدراسات استشرافية مؤصلة، وفق منطلقاتها الإسلامية والحضارية، ولتكن كثورة جديدة في حقول الدراسات المستقبلية تحت عنوان "مراكز دراسات المقاومة"، وفي سبيل تحقيق ذلك لابد من توفر عدة نقاط أساسية، ألخصها في الآتي:

إعداد باحثين مستقبليين ينشَّؤون تنشئة إسلامية سليمة خالصة، لكونها الدرع الواقي والطوق الأكيد لإعداد مسلم واعٍ بقضيته، رباني في منطلقاته وأهدافه.

التمويل المالي، وإيجاد بدائل حقيقية لا تخضع لابتزاز أي طرف، تكون مستقلة المصادر.

الاستفادة من تجارب المنظمات الإقليمية والدولية والحكومية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والهدف السامي للقضايا الإسلامية.

تدوين وتسجيل الحقائق بالتفصيل في أي ميدان تخوضه المقاومة، بل حتى يومياتها في السلم والحرب، وكذا الاستفادة من كتابات الآخرين، سواء كانت في صالح المقاومة أو ضدها، واستخلاص النتائج والعبر.

بناء تعاون وثيق بين الخبراء الإستراتيجيين وتفريغهم لدراسة معطيات المرحلة ومتطلباتها، بالتعاون مع العلماء الثقات المتخصصين في السياسة الشرعية.

الربط بين دراسات المقاومة والإعمار، وبحث كيفية المواءمة بينهما أثناء الأزمات وبعدها.

وجود خبرات متعددة ومختلفة في مراكز الدراسات، ما يتيح الفرصة لمناقشة أعمق ذات أبعاد متعددة لأي ظاهرة أو مشكلة.

قدرة مراكز الدراسات على القيام بالمسوح الميدانية واستطلاعات الرأي العام، التي توفر بيانات ومعلومات ميدانية عن الموضوعات والقضايا المطروحة، ومواقف الرأي العام تجاه الحلول المتاحة، والتعرف على اتجاهات الرأي العام ومواقفه بعد إعلان الإستراتيجيات والسياسات العامة وتنفيذها، بشكل يتيح لصنّاع ومتخذي القرار إدراك نقاط الضعف ومعالجتها بصورة فورية، وتوفير الحاضنة الشعبية لذلك.

القدرة على التفكير الإبداعي وطرح الحلول غير التقليدية، حيث يمكن لخبراء المراكز البحثية طرح المعطيات، وتحليل المشكلات، واستشراف الأزمات، وتسليط الضوء على المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، وبيان أوجه التقارب والتباعد، واحتمالات التعاون والتنافس والصراع في العلاقات الدولية.

وقبل هذا وذاك نستذكر قوله تعالى: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلًا}، [ النساء: 83].