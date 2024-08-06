"الهاكاثونات".. حلبات الإبداع

أطلق عنانك وتخيّل معي، ملعبًا كبيرًا يحفّه متابعون من نوعٍ خاص، يراقبون من كثب حلبة مصارعة بين ألمع العقول!

قبل أن أشرح لك دعني أسألك، هل تعلم الفرق بين السباق والماراثون؟ الفرق الجوهري عادة يكون في "المُدة"، الماراثون عادةً يكون أطول، ويتطلب جهدًا أكبر، أما السباق فيعتمد عادة على السرعة فقط في إنجاز المهمة، فيما يتطلب الماراثون نوعًا من المثابرة والاستمرار.. الهاكاثون يجمع بين الاثنين، ولكنه يتفوّق عليهما في أنك قد تفوز برغم خسارتك!

الهاكاثون هو تجمع لعدد من المبرمجين والمهندسين، وآخرين من ذوي الخبرات التقنيّة والعلميّة أصحاب الخلفيات والاهتمامات المشتركة، للعمل في سباقٍ مع الزمن على إيجاد حلول مبتكرة وفعّالة لمشكلات مُعقدة يتم تحديدها مُسبقًا

مصطلح "هاكاثون" هو مزيجٌ من الكلمتين "هاك" و"ماراثون".. كلمة "هاك" في هذا السياق لا تعني الاختراق الأمني، بل تشير إلى البرمجة السريعة؛ أمَّا "ماراثون" فتعبِّر عن الجهد المطول والمتواصل، فقد يستمرّ الهاكاثون لعدة أيام.

برزت فكرة الهاكاثون في مطلع الألفية الثالثة كتحديات بين المبرمجين الهواة والمحترفين، وسرعان ما راجت في أوساطهم، وانبثقت من بوتقتها أفكار إبداعيّة تحوَّلَ الكثير منها إلى مشاريع ناجحة ومثمرة.

وببساطة، الهاكاثون هو تجمّع لعدد من المبرمجين والمهندسين، وآخرين من ذوي الخبرات التقنيّة والعلميّة أصحاب الخلفيات والاهتمامات المشتركة، للعمل في سباقٍ مع الزمن على إيجاد حلول مبتكرة وفعّالة لمشكلات مُعقدة يتم تحديدها مُسبقًا.

والفائزون في الهاكاثون يحصلون على مكافآت مالية وفرص لتحويل أفكارهم إلى واقع. وعادة ما تكون "الهاكاثونات" محط أنظار المستثمرين و"مسرّعات الأعمال"، وهي كيانات اقتصادية واستثمارية قائمة بالفعل تتبنّى الأفكار لتسرّع من إطلاقها ووجودها في سوق العمل.

ولم تعد الهاكاثونات مُقتصرة على المهندسين والمبرمجين فقط، بل أصبحت تجمع المتخصّصين في مختلف تطبيقات البحث والتطوير العلميّ والطبيّ والاجتماعيّ، وغيرها.

والهاكاثون ليس فقط فرصة للفوز بجوائز، بل هو أيضًا مكان للقاء أشخاص يشتركون في الاهتمامات نفسها.. وبحسب الإحصائيات فإن 73% من المشاركين وسّعوا شبكاتهم المهنية فقط من خلال حضور الهاكاثونات، ما فتح لهم آفاقًا جديدة، ومنحهم فرصًا مهنية عديدة.

صحيح أنّ مشتركي حلبات الهاكاثون قد يربحون جوائز وفرصًا لبدء مشاريع ناجحة، إلا أن الرابح الأكبر هو المجتمعات التي تستفيد من حلول تلك المشكلات المعقدة والابتكارات الرائدة في عالمٍ متسارعةٍ أحداثُه نحو مستقبل يحفّه الغموض

وللانخراط في عالم الهاكاثونات، فلتبدأ بالبحث عن الأحداث التي تُنظم في منطقتك أو على مستوى عالمي، وهناك العديد من المنصات التي تعرض قوائم بالأحداث القادمة وإمكانية المشاركة والتسجيل فيها، مثل: " Hackathon.com HackerEarth" و"TechCrunch".

وتزداد المشاركة العربية قوة وتأثيرًا في عالم الهاكاثونات، فدول مثل: مصر، والإمارات، والسعودية، وقطر، والأردن أصبحت تنظم هاكاثونات بشكل دوري.

وارتفع عدد المُشاركين في الهاكاثونات بنسبة 20% سنويًا منذ عام 2015 ليصل إلى أكثر من 200,000 مشارك في عام 2023. وقيمة الجوائز المقدمة تجاوزت 5 ملايين دولار سنويًا في السنوات الأخيرة، كما أن 40% من المشاركين يتلقون عروضَ عمل أو فرصَ تدريب بعد مشاركتهم في الهاكاثون.

صحيح أنّ مشتركي حلبات الهاكاثون قد يربحون جوائز وفرصًا لبدء مشاريع ناجحة، إلا أن الرابح الأكبر هو المجتمعات التي تستفيد من حلول تلك المشكلات المعقدة والابتكارات الرائدة في عالمٍ متسارعةٍ أحداثُه نحو مستقبل يحفّه الغموض.