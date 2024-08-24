بين لغة الاغتيالات ورفع العلم الأحمر.. تسوية قادمة أم حرب حتمية؟

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق، بأن مصير منفذي هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لقطاع غزة هو "إما السجن أو المقبرة".

عبارة ردّدها أيضًا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وكبار مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، وتحمل لغة القتل والتصفيات، أو ما يعرف في المفهوم العسكري بـ"لغة الاغتيالات". هذه اللغة هي الأحبّ إلى الرأي العام الإسرائيلي، لأنها تحاكي وجدان القضاء على كل من تسوّل له نفسه إيذاء هذا الكيان، وتصنّفه القيادة العسكرية بأنه يقع في دائرة التهديد الوجودي لها.

قتل وتهجير ودمار في الميدان، وحركة دبلوماسية إسرائيلية نشطة في الولايات المتحدة، بدأها نتنياهو بخطاب أمام الكونغرس، لحثّ الإدارة الأميركية على تقديم الدعم بكل أشكاله لمعركة إسرائيل مع محور يبدأ من غزة ولا ينتهي في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس 1 أغسطس/ آب الجاري، أنه تأكد استخباراتيًا من مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، الذي تقول إسرائيل إنه "العقل المدبّر لهجمات 7 أكتوير" بعد قصف مكان تواجده في خان يونس جنوب القطاع.

أتى البيان عن اغتيال الضيف بعد إعلان حركة حماس الفلسطينية مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، أثناء تواجده في العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان. واتهمت الحركة إسرائيل بـ"الوقوف وراء عملية الاغتيال"، وقالت إن هنية قضى مع حارسه الشخصي في غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران.

قتل وتهجير ودمار في الميدان، وحركة دبلوماسية إسرائيلية نشطة في الولايات المتحدة، بدأها نتنياهو بخطاب أمام الكونغرس، لحثّ الإدارة الأميركية على تقديم الدعم بكل أشكاله لمعركة إسرائيل مع محور يبدأ من غزة ولا ينتهي في إيران.. هذا ليس كل شيء، بل أدخلت إسرائيل إلى عملياتها لغة الاغتيالات على جدول أعمالها، في إطار القضاء على كل من خطط ونفّذ وهلّل لعملية طوافان الأقصى.

تعتبر "لغة الاغتيالات" من أنواع الحروب التي تقودها إسرائيل، والتي تحمل أكثر من رسالة، ولا ترتبط فقط بالتصفية الجسدية للشخصية المستهدفة. فهي تحمل أبعادًا معنوية لإسرائيل ترتبط بتعزيز الثقة لمواطنيها في قدرة جيشها على الانتقام والمحاسبة، ولكن قد يكون لهذه اللغة ارتدادات إيجابية على إيران مثلًا، التي رفعت من شروطها في التفاوض مع الأميركي بدافع عدم التصعيد.

تضع الجمهورية الإسلامية في إيران نفسها بمثابة عرابة الصراع لإنهاء الوجود الإسرائيلي، فعملت منذ تصدير ثورتها على إنشاء مجموعات تأتمر بأمرها، وتحمل شعارات الدفاع عن فلسطين وتحريرها من الوجود الإسرائيلي؛ لهذا أخذت الحرب تنحصر اليوم بين فريق المحور وبين إسرائيل، في حين اكتفت بعض الدول العربية فقط بالتنديد والاستنكار مع بعض التحركات الدبلوماسية الداعية فيها العدوَّ لوقف إرهابه بحق الشعب الفلسطيني.

بعد اغتيال هنية على أراضيها، رفعت إيران علمًا أحمر يسمى "علم الثأر" على قبة مسجد جمكران في مدينة قم، معقل أنصار "المهدي المنتظر" في إيران. وبحسب المتابعين فإن رمزية رفع هذا العلم، تعني أن إيران أعلنت حالة الحرب على إسرائيل

إسرائيل تسعى من وراء هذه الاغتيالات والهجمات إلى ترميم صورة الردع المتآكلة، فهي تعتمد على إظهار نفسها بأنها لا ترتدع للقانون الدولي ولا تحترم المواثيق الدولية ولا تأبه لحقوق الإنسان الأساسية، كما وأسقطت حواجز أمامها من خلال الاغتيالات والاستهدافات المتعمدة في أماكن كان يعتبرها محور الممانعة خطوطًا حمراء، كل ذلك بهدف إقناع مواطنيها أن حكومة إسرائيل ومؤسساتها العسكرية والاستخباراتية لم تزل في أتمّ الجهوزية للدفاع عنهم، وبأنّ قدراتها في تجميع المعلومات والتجسس والقتل عالية جدًا.

بعد اغتيال هنية على أراضيها، رفعت إيران علمًا أحمر يسمى "علم الثأر" على قبة مسجد جمكران في مدينة قم، معقل أنصار "المهدي المنتظر" في إيران. وبحسب المتابعين فإن رمزية رفع هذا العلم، تعني أن إيران أعلنت حالة الحرب على إسرائيل وداعميها، فهل باتت المنطقة أمام حالة الانزلاق الحتمي نحو الحرب الكبرى؟

ليست المرة الأول التي ترفع فيها إيران هذا العلم، إذ تمّ رفعه بعد اغتيال قائد الحرس الثوري قاسم سليماني عام 2020، حيث توعدت إيران أيضًا بالثأر والردّ، فكان ثأرها أشبه بمشهدية تمثلت في ضرب قاعدة "عين الأسد" في العراق التابعة للجيش الأميركي، بعد إعلام البيت الأبيض مسبقًا بتوقيت عملية الثأر ونوعية الضربة ومكانها.

بين رفع علم الثأر ولغة الاغتيالات قد تمرّر الصفقات، حيث لا يبدو أن المنطقة متّجهه نحو الانزلاق لحرب كبرى؛ فالمصالح الاستراتيجية هي التي تحدد لغة الاغتيالات، والهدف من رفع العلم الأحمر، بغض النظر عن مكانة الشخصية المستهدفة، لا سيما وأن هناك تقاطعًا كبيرًا واضحًا بين سياسات الولايات المتحدة في المنطقة والطموح الإيراني، خصوصًا على فكرة "تمزيق" معاهدة سايكس بيكو، ورسم مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي وضعته الإدارات الأميركية المتعاقبة.

اختارت إيران الابتعاد عن ردة الفعل، والتعاطي عقلانيًا مع عملية الاغتيال، والتقاطع مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة لإعادة عملية التفاوض إلى الطاولة

لا بوادر تصعيدية في المنطقة، لاسيما بعد الخطابات التهديدية عالية النبرة التي أتت من أكثر من مسؤول في محور الممانعة بعد عمليات الاغتيال في طهران أو في الضاحية الجنوبية لبيروت؛ فـ"لغة التهديد" ليست من المصطلحات المعتمدة للحروب، بل هي تعبير عن رفع الصوت عاليًا بهدف تحسين وضع التسويات التي لا بدّ أن تأتي في القريب العاجل. ومن جهة أخرى، يرى بعض المتابعين أن تعيين الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان لوزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، يأتي في إطار التمهيد والتأكيد على ما طرحه بزكشيان في حملته الانتخابية، بأنّ رسالته حوارية انفتاحيه على الجميع دون استثناء.

إذًا، بين تعيين ظريف، المفاوض المرن الذي أبرم الاتفاق النووي زمن الرئيس السابق باراك أوباما مع المجموعة الستة، وبين ما أطلقه المرشد الأعلى علي خامنئي، من إصدار أمر الردّ والانتقام، ورفع العلم في "قم" ذات الرمزية الواضحة للمرشد، اختارت إيران الابتعاد عن ردة الفعل، والتعاطي عقلانيًا مع عملية الاغتيال، والتقاطع مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة لإعادة عملية التفاوض إلى الطاولة، حتى ولو كان الرد المنتظر مسرحية بمشاهد مستنسخة عن السابق.