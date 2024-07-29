على جناح الطير: رسائل الشوق من نهر لآخر

على ضفاف "أبي رقراق" بالرباط، أجلس وقلبي يخفق بالحنين، تتراقص أمامي صور الماضي، وتهمس في أذني ذكريات النيل الأبيض، هنا، حيث تتلاطم الأمواج برقّة على الشاطئ، أجد نفسي غارقًا في بحر من المشاعر، أبحر بين ضفتين: ضفة الحاضر في الرباط، وضفة الماضي في كوستي.

كأنما الهواء هنا يحمل أصداء بعيدة، همسات خافتة لنسائم النيل الأبيض، أغمض عيني، فأسمع زقزقة العصافير التي كانت ترافقني كل صباح في كوستي، تلك الأصوات الشجية، كانت تنسج سيمفونية الطبيعة التي كانت توقظ الروح وتبعث الحياة في كل ذرّة من الكون.

هنا، على ضفاف "أبي رقراق"، تبدو الأصوات مختلفة، ولكنها تحمل السحر ذاته، صوت الموج الهادئ يداعب مسامعي، كأنه يحاول أن يخبرني بقصص جديدة، قصص هذه الأرض التي احتضنتني، ولكن قلبي – ذلك العصفور المهاجر – ما زال يحنّ إلى تغريدات وطنه الأوّل.

أتأمل في الطيور التي تحلق فوق المياه، وأتساءل: هل حملت معها على أجنحتها بعضًا من غبار كوستي؟ هل نقلت في منقارها قطرة من ماء النيل الأبيض؟ أحيانًا أشعر أن هذه الطيور هي سفراء بين عالمين، تنقل الحنين والشوق بين ضفتين متباعدتين جغرافيًا، ولكنهما متلاصقتان في قلبي.

كل قطرة ماء في هذين النهرين تحمل في طياتها أسرار الماضي وآمال المستقبل، أتخيل الأجيال التي مرت من هنا، الأيدي التي لمست هذه المياه، والقلوب التي خفقت بالحب والأمل على هذه الضفاف، كم من قصص حب نُسجت هنا!

طبيعة الجمال المتناغم

أنظر إلى المشهد أمامي، فأرى لوحة فنية أبدع الخالق تصويرها، ألوان "أبي رقراق" تختلف عن تلك التي اعتدتها على ضفاف النيل الأبيض، ولكن جمالها لا يقلّ روعة.. فهنا، الماء يميل إلى الزرقة الفاتحة، يعكس زرقة السماء الصافية فوقه، وهناك، كان النيل الأبيض يتلوّن بألوان الطين الذهبي، كأنه يحمل في طياته كنوز الأرض.

الخضرة على الضفاف هنا أكثر كثافة، تشكل ستارة خضراء تحيط بالنهر وتحميه، أتذكر النخيل الباسق على ضفاف النيل، يقف شامخًا كحارس أمين للنهر العظيم، كل مشهد له سحره الخاص، كل لوحة تحكي قصة فريدة عن الأرض التي تحتضنها والناس الذين يعيشون عليها.

أغمس يدي في مياه أبي رقراق، فأشعر ببرودة لطيفة تسري في جسدي، أتذكر تلك اللحظات عندما كنت أغوص في مياه النيل الأبيض، أشعر بقوته وحنانه في آن واحد، كلا النهرين يحمل في تياره قصص الأجيال، أحلام الشعوب، وآمال المستقبل.

حكايات نهرين

أتأمل في التاريخ العريق لكلا النهرين، وأشعر بعظمة الحضارات التي نشأت على ضفافهما.. النيل الأبيض، ذلك الشريان الحيوي الذي غذى حضارات عظيمة وشهد على قيام وسقوط ممالك، وهنا، "أبو رقراق"، الذي شهد على تاريخ المغرب العريق، وحمل على ظهره قوارب الفاتحين والتجار والحالمين.

كل قطرة ماء في هذين النهرين تحمل في طياتها أسرار الماضي وآمال المستقبل، أتخيل الأجيال التي مرت من هنا، الأيدي التي لمست هذه المياه، والقلوب التي خفقت بالحب والأمل على هذه الضفاف، كم من قصص حب نُسجت هنا! كم من أحلام تحققت! وكم منها تبخرت مع الماء!

أشعر وكأنني جزء من سلسلة طويلة من البشر الذين وقفوا هنا قبلي، يتأملون جريان الماء ويفكرون في معنى الحياة، هذا الشعور يمنحني إحساسًا بالانتماء، حتى وأنا بعيد عن وطني الأول، فالأنهار في نهاية المطاف هي التي تربط الأرض وتوحد البشر.

أرى الفلاحين على الضفاف، يعتنون بمحاصيلهم بمثل الحب والاهتمام الذي رأيته في وطني، أرى الأطفال يلعبون في الماء، وعيونهم تلمع بالبريق ذاته الذي رأيته في عيون أطفال كوستي

إيقاع الروح

أغلق عيني وأستمع إلى نبض الحياة من حولي، صوت الماء المتدفق، حفيف الأوراق، وهمهمة الناس البعيدة، كلها تشكل سيمفونية الحياة على ضفاف "أبي رقراق"، هذا الإيقاع يختلف عما كنت أسمعه على ضفاف النيل الأبيض، ولكنه يحمل الجوهر نفسه: نبض الحياة الأبدي.

أتذكر أصوات الباعة المتجولين في كوستي، ضحكات الأطفال وهم يلعبون في الماء الضحل، وصرخات الصيادين وهم يسحبون شباكهم المليئة بالأسماك، هنا الأصوات مختلفة، ولكنها تحمل الفرح ذاته، والأمل ذاته، والحياة ذاتها.

أشعر أن قلبي يخفق على إيقاع هذه الأصوات، متناغمًا مع نبض النهر، وأدرك أن الحنين الذي أشعر به ليس حزنًا، بل هو تذكير جميل بأن القلب قادر على حب أكثر من مكان، وأن الروح يمكنها أن تجد الوطن على أكثر من ضفة.

هل يروي "أبو رقراق" الشطآن بمثل حنان النيل؟

أتساءل: هل ماء "أبي رقراق" يروي الشطآن بحنان النيل نفسه؟ وأجد نفسي أبتسم، لأنني أدرك أن الحنان ليس في الماء نفسه، بل في القلوب التي تحبه وتقدره! نعم.. النيل الأبيض له مكانة خاصة في قلبي، فهو الذي روى طفولتي، وغذى ذكرياتي الأولى؛ ولكن نهر "أبي رقراق"، بهدوئه وجماله، يروي روحي الآن بالحنان نفسه.

أرى الفلاحين على الضفاف، يعتنون بمحاصيلهم بمثل الحب والاهتمام الذي رأيته في وطني، أرى الأطفال يلعبون في الماء، وعيونهم تلمع بالبريق ذاته الذي رأيته في عيون أطفال كوستي، وأدرك أن الحنان والحب هما لغة عالمية، يفهمها كل قلب، وتنطق بها كل الأنهار.

بينما تغرب الشمس، ملونة السماء بألوان السحر، أشعر بسلام عميق، فأنا لست مفقودًا بين ضفتَين، بل أنا محظوظ لأنني أنتمي إلى عالمَين جميلَين

في النهاية، أجد أن كلا النهرين يروي الأرض والروح بالقدر ذاته من الحنان، فالماء في جوهره هو رمز الحياة والتجدد، وسواء كان نيلًا أبيضَ أو في "أبي رقراق"، فإنه يحمل في تياره وعدًا بالحياة والأمل والمستقبل.

وأنا أجلس هنا، بين ضفتين في قلبي، أدرك أن الحنين ليس سجنًا للروح، بل هو جسر يربط بين الماضي والحاضر، بين هنا وهناك، أشعر بالامتنان لأنني عشتُ على ضفاف النيل الأبيض، وأشعر بالامتنان لأنني الآن أجلس على ضفاف "أبي رقراق"، كلا النهرين قد أثرى روحي، وعلمني أن الوطن ليس مجرد مكان، بل هو إحساس نحمله في قلوبنا أينما ذهبنا.

وبينما تغرب الشمس، ملونة السماء بألوان السحر، أشعر بسلام عميق، فأنا لست مفقودًا بين ضفتين، بل أنا محظوظ لأنني أنتمي إلى عالمين جميلين، وأدرك أن الحنين، في نهاية المطاف، هو نعمة تذكرنا بجمال ما عشناه وتدفعنا للاستمتاع بجمال ما نعيشه الآن.