الشراع المقدس!

هذه هي الرواية الثانية للكاتب عبد العزيز آل محمود، وربما يكون قد أصدر روايات أخرى.. روايته الأولى "القرصان" صدرت قبل سنوات، وتركت في نفسي أثرًا جميلًا، الأمر الذي جعلني أبحث طويلًا عن هذه الرواية.

كلتا الروايتين تنتميان إلى الرواية التاريخية، والأهم من ذلك أن كلًّا منهما تروي تاريخنا في مفاصل مهمة منه، وعلى الأغلب تتحدث عن تفاصيل غير معروفة لنا، ولم تحظَ باهتمام كبير عندنا رغم أنها تروي تاريخ الخليج الغني والقوي.

أشعر بأنه يجب أن يُستثمر في هذه الأعمال الروائية لتتحول إلى أفلام على مستوى عالمي، يصل إلى مستوى فيلمَي "الرسالة" و"عمر المختار"، كما يجب أن يتحول مثلها إلى مسلسلات تحررنا من الكثير من الحشو الذي يملأ تلفازاتنا، علها تصحح النظرة عن القنوات التلفزيونية في منطقتنا، والتي تعتمد فقط على أعمال سطحية، مثل تلك التي تُسمى كليبات، معظمها لا تتجاوز التفاهة بحال.

أبدع الروائي في تصوير المشهد المغرق في المأساة والملهاة معًا، حيث تقتسم المملكتان الإسبانية والبرتغالية فيه العالم.. فرغت المملكتان من تحطيم ممالك المسلمين وحضارة الإسلام في أوروبا، ثم تنامى طموحهما لاستعمار العالم

أغبط الروائي على جهده الكبير، فمثل هذه الرواية التاريخية لا بد أن تستند إلى قراءات معمقة في التاريخ وفي الجغرافيا، حتى يتأتى للمؤلف أن يكون قبطانًا ماهرًا في قيادة الأحداث وهندسة البنيان الروائي، وهو ما أجاده المؤلف أيضًا.

وأهم من ذلك هو أن الروائي وُفّق لأن يسجل في وجدان القارئ عواطف تكره الظلم، وتبكي العدل الضائع، وتتمرد على الفشل والتخلف الذي جعل دولة المماليك المسلمة، وباقي ممالك العالم الإسلامي في ذلك العصر، مجرد مثال فارغ من المضمون، يشترك في الظلم مع الممالك البرتغالية والإسبانية الغازية، ولكنه لا يشترك معها في التفوق والطموح والإبداع المادي.

يبدع الروائي في إظهار أن الحروب المقدسة التي ترفع راية الدين هي أبعد ما تكون عن القداسة، هي حروب تغلّف أطماعًا اقتصادية، وتبحث عن نفوذ يُمٓكن الرأسماليين من توسيع مصادر ثرواتهم واحتكار ملكيتها وتوزيعها.. لا يهم هؤلاء كم تقتل من البشر، وكم تكسر من القلوب، وكم تحطّم من الأخلاق والقيم.

أبدع الروائي في تصوير المشهد المغرق في المأساة والملهاة معًا، حيث تقتسم المملكتان الإسبانية والبرتغالية فيه العالم.. فرغت المملكتان من تحطيم ممالك المسلمين وحضارة الإسلام في أوروبا، ثم تنامى طموحهما لاستعمار العالم؛ ها هما تقتسمان الأرض بمباركة ممثل البابا، فاز الإسبان بالعالم الجديد، واستأثر البرتغاليون بالعالم القديم.

وهكذا استطاع البرتغاليون أن يكتشفوا طرق التجارة إلى الهند والصين، التي تمرّ خارج مناطق نفوذ المسلمين، خسر المسلمون ثراءهم الاقتصادي، وفرض الأوروبيون سيطرتهم على المسلمين، فقد سبقوهم إلى صناعة البندقية والمدفع والبارود، بينما بقي المسلمون أبطال السيوف والنبال.. معركة غير متكافئة تطيح بالفرسان الذين دوّخ آباؤهم العالم، فباتوا يتطايرون كالدمى أمام مدافع البرتغال.

ها هم أولاء قادتهم يركعون أمام الغاصبين، والقادة الذين ركعوا هم أنفسهم الذين كانوا يبتزّون شعوبهم وفرسانهم، ويعتدون على أعراض مواطنيهم، ويقتتلون- وهم إخوة- على ملكهم، بينما تتواطأ الدولة الصفوية مع البرتغاليين، وتقدّم عربونًا تفضح فيه المكيدة التي انتصر بها حسين الكردي في معركته الأولى مع البرتغاليين؛ فيخسر القائد المملوكي معركته التالية، وتُهدم الحواضر الإسلامية على شواطئ الهند والخليج في هرمز والبحرين وعدن، وشواطئ سواحل أفريقيا.

تُهدم المدن التي يرسم لها الراوي صورة مزدهرة، تخلّد أمجادًا آخذة في المغيب، ومع دخول العالم الاسلامي منعطف الانحدار قامت الإمبراطورية العثمانية، فأخّرت السقوط النهائي إلى حين، لكنها -كغيرها من ممالك المسلمين- لم تعرف كيف تحفظ نفسها بالعدل، فهدمها أبناؤها، كما هدم أبناءُ مدينة جدة مُلك حسين الكردي، الذي حارب البرتغال ببطولة نادرة، فانتصر وهزم وكان بطلًا، لكنه حصّن جدة بقلعة بنى حجارتها من ظلم الناس وأخذ أموالهم.

لم أجد ما آخذه على السارد إلا عدم تمكنه من تجاوز البطء الذي شاب بناءه للأحداث، ولكنني أعذره لصعوبة تأطير كل التفاصيل التي يحتاجها لبناء عمل روائي من هذا النوع

في مشهد الختام البديع، يبحث ملك البرتغال عن كوفيليام، الذي قام هو وزميله برسم الخرائط التي أدت بالبرتغاليين إلى احتكار ثروة العالم القديم، والقضاء على العالم الإسلامي، يرسل من يبحث عنه فيجده، كان كوفيليام متواريًا في مملكة هيلينيا الأسطورية، التي تحمي نفسها بأسوار تبعدها عن السواحل، تبتعد عن السواحل التي جعلتها أبوابًا مشرعة للمستعمرين.

اصطحب المستعمرون معهم الظلم والخراب النفسي والأخلاقي، وهناك في هيلينيا يتوارى كوفيليام مع الناس البدائيين الذين ما زال للعدل قيمة تُحترم في نفوسهم، وفي علاقة ملكتهم بشعبها، القيم التي نسيها أبطال الصناعة ومكتشفو العالم، وأهدروها متعمدين.. تلك كانت رسالة الرواية الفذّة.

لم أجد ما آخذه على السارد إلا عدم تمكنه من تجاوز البطء الذي شاب بناءه للأحداث، ولكنني أعذره لصعوبة تأطير كل التفاصيل التي يحتاجها لبناء عمل روائي من هذا النوع، وقد تمكن من إضفاء البهار على روايته بالرمز الذي يمثله السيف المُهدى من ملك الهند إلى الخليفة العباسي، ولكنه ينتهي إلى الخليفة العثماني.

وتمثل قصّة غرام فارس عربي بحليمة، فروسية المسلمين بكل سموّها، ولكن في عصور ضعفهم، وكأن هذا العاشق استثناء، إذ إنه في عشقه وفروسيته لم يتلوث بشوائب عصره؛ أما معشوقته حليمة فهي المُهرة الفارسية الأصيلة، التي تتزوج ابن رحال ثم تتزوج الفارس العثماني.. هذه الحبكة مهمة، لا لخلق التشويق فقط بل لتعميق الإحساس بالبعد الإنساني في حياة الناس، ذلك البعد الذي عادةً ما تهدره سنابك الخيول، وفوهات المدافع وظلم الحكام.