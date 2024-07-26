جنين لم تتعب منذ نابليون!

ها قد عدت للكتابة من جديد عن جنين وحالها، وقد أَجبرتُكم في المرة الماضية على زيارة افتراضية لها ولمخيمها.

لم يغادرنا العام الهجري 1445 دون أن تنزف جنين دمًا؛ فيوم الجمعة الموافق 5/7/2024م، وقبل يومين من رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 اصطبغت جنين بالدم من جديد.

ففي منطقة حرش السعادة غربي مخيم جنين، وهو حي حديث وجديد نسبيًا، حاصرت قوات الاحتلال منزلًا وقصفته بقذائف الإنيرجا قبل أن تنسحب منه بعد قتل شابين شقيقين، هما: همام وحارث حشاش، وقد اعتُقل والدهما ولم يفرج عنه حتى كتابة هذه السطور.

وبالتزامن مع الهجوم على ذلك المنزل قصفت طائرة مسيرة مجموعة من الشبان قرب دوار العودة في مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد عدد من الشبان، بعضهم من المخيم وبعض آخر من المدينة وقراها.

عفوًا، قلت "دوار العودة"، أقصد ما بقي من أطلاله، والركام في المنطقة التي تعرّضت للتجريف المتكرر من آليات جيش الاحتلال؛ وقد كان الدوار المذكور مميزًا، فهو يقع عند مدخل المخيم الغربي، وقريب من المقابر ومن مدارس وكالة الغوث (الأونروا)، وعلى مقربة منه اغتيلت شيرين أبو عاقلة، وقد كُتبت على حجارته الملساء أسماء القرى والمدن والبلدات التي هُجّر أهلها سنة 1948م وسكن أهلها في مخيم جنين.

انتهى عدوان يوم الجمعة قبل موعد الصلاة بقليل، ليدخل الناس مساجدهم ويؤدوا صلاتهم على وقع أخبار الدم النازف في جنين، كما هو في غزة. وفي مساء الجمعة ذهبتُ مع كثير من الأهالي إلى البيت الذي حوصر وقُصِف، وكان أثر الحريق والدمار باديًا.

سيتم تداول مقطع فيديو مصور عبر مواقع التواصل المختلفة، يُظهر أحد الشقيقين الشهيدين يدعو ويتحدث مع شقيقته وهو تحت النار، ويخبرها بوضعه.. مشهد حزين آخر في جنين.

تأملت واقع جيراني، فوجدت أن جارًا من الجهة الجنوبية استشهد ولده في اشتباك، فيما استشهدت ابنة عم هذا الشهيد وجارتهم برصاص قناص وهي في منزلها، ومن الجهة الشمالية ابن جار آخر، قتله قناص بحجة أنه كان يقف على النافذة

إخوة شهداء

ليس همام وشقيقه حارث أول شقيقين يرتقيان في جنين؛ ففي اليوم ذاته ارتقى أحمد العموري، وهو شقيق جميل العموري الذي استشهد صيف 2021، وافتتحت باستشهاده مرحلة جديدة، وكبرت فكرة وتنظيم "كتيبة جنين".. وظاهرة الإخوة الشهداء في مخيم جنين وجنين لافتة للنظر، وفيما يلي أمثلة سريعة:

رعد وشقيقه عبد الرحمن خازم.

نعيم وشقيقه محمد زبيدي.

وئام وشقيقه وسام الحنون.

وهناك أبناء عم أو أقارب مباشرون، إما شهداء، أو تلاحقهم قوات الاحتلال بهدف قتلهم أو اعتقالهم، ناهيك عمن هم خلف القضبان فعلًا، فهناك أسر منكوبة من هذه الناحية.

الأمثلة التي ذكرتها ربما لمقاومين؛ ولكن مع بداية العام الجاري، وقرب "مثلث الشهداء" القريب من مدخل جنين الجنوبي" قصفت مسيَّرة إسرائيلية مجموعة شبان يسعون في طلب رزقهم، فاستشهد أربعة أشقاء من عائلة درويش، وشقيقان من عائلة عصعوص.

يمكن القول إن معظم عائلات جنين قد أصابها قرح في السنوات القليلة الماضية، وحين ترى أمهات أو آباء الشهداء وقد شكلوا تجمعًا عفويًا لمواساة من يلحق بركب الشهداء تلحظ أن العدد في زيادة مطردة.

تأملت واقع جيراني، فوجدت أن جارًا من الجهة الجنوبية استشهد ولده في اشتباك، فيما استشهدت ابنة عم هذا الشهيد وجارتهم برصاص قناص وهي في منزلها، ومن الجهة الشمالية ابن جار آخر، قتله قناص بحجة أنه كان يقف على النافذة.

وفي يوم الجمعة الذي أتحدث عنه قرأت اسم أحد الشهداء، وإذ به ابن زميل دراسة لي، وأحيانًا كنا نتشارك المقعد ذاته في المرحلة الأساسية، فرّقتنا الدنيا ومشاغلها، ثم جمعتنا لقاءات صدفة في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، ليمر شريط الذكريات؛ فما حسب ولا حسبت، ولا المعلمون قبل أربعة عقود، أن هذا التلميذ الذي يؤمر فيطيع، وإن عصى فله العصا، ويتعلم الكتابة والقراءة والحساب، سيكون له ابن مقاوم يتجرع الحزن عليه.. هي الدنيا، وهي جنين أيضًا.

منذ بدء الحرب على غزة، مُنع العمال حملة التصاريح من الدخول، والذين كانوا يدخلون عبر التسلل الذي تغضّ قوات الاحتلال الطرف عنه من فتحات في الجدار، تم التشديد عليهم وزيادة نقاط التفتيش، بل وصل الحال إلى إطلاق النار عليهم

المعبر والحالة الاقتصادية

جنين تجبرك على أن تنظر إليها نظرة خاصة؛ لأنها في وضع خاص؛ فعندما تبتعد قليلًا عنها لن تجد كثيرًا من حكايات الشهداء والمقاومة، ولا الاستهداف الممنهج.

الحركة التجارية في مدينة جنين تعتمد إلى حد كبير على المتسوقين من عرب 48، حيث إنها ملاصقة لما يسمى "الخط الأخضر". وهؤلاء يدخلون من معبر الجلمة شمال مدينة جنين، وهو أيضًا معبر كان يدخل منه العمال الذين يحملون التصاريح إلى الداخل.

منذ بدء الحرب على غزة، مُنع العمال حملة التصاريح من الدخول، والذين كانوا يدخلون عبر التسلل الذي تغضّ قوات الاحتلال الطرف عنه من فتحات في الجدار، تم التشديد عليهم وزيادة نقاط التفتيش، بل وصل الحال إلى إطلاق النار عليهم، ما أدى إلى إصابات وشهداء بينهم أحيانًا، وأغلق معبر الجلمة في وجه الراغبين في العبور من خلاله إلى جنين من أهالي الناصرة ومحيطها، وأم الفحم، وعموم المثلث ومناطق أخرى يقطنها فلسطينيو 48.

وإضافة إلى ذلك تأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، المدنيين والعسكريين العاملين في السلطة الفلسطينية، والتي صارت تصرف بنسبة النصف أو أكثر قليلًا، كل حوالي أربعين يومًا.. فتجمعت هذه العوامل الاقتصادية الضاغطة على جنين، التي لم تعرف انخفاضًا في الأسعار، بل حصل العكس، وصار طالبو المساعدات العينية والنقدية (على قلتها ومحدوديتها) من جهات رسمية وأهلية في ازدياد، وهناك متعففون أكثر منهم!

ومؤخرًا أعلنت سلطات الاحتلال أن معبر الجلمة سيفتح يومي الجمعة والسبت، من ساعات الصباح حتى ما بعد العصر، وغني عن القول أن الالتزام والتنفيذ منقوصان، ويخضعان لاعتبارات أمنية، كما أن يوم الجمعة عند أهل جنين، يشبهه عند عموم العرب والمسلمين، حيث يغلق الناس محلاتهم التجارية ولا يتوجه العمال إلى ورشهم، وتغلق المؤسسات الرسمية والأهلية أبوابها، ويجعل الناس الجزء الأول من اليوم للتجهيز لصلاة الجمعة، والجزء الثاني إما للراحة أو للزيارات أو القيام بواجبات اجتماعية، ولكنْ كثيرٌ منهم يضطرون بعد هذا القرار لكسر ما ألفوه منذ قرون!

جنين تناجز الغزاة منذ نابليون وحتى نتنياهو، ومنذ أن أنشئ المخيم غربها صار عنوانًا للتحدي، وأيقونة للمقاومة.. ومع ذلك فإن جنين تعتب على كثير من أخواتها في الضفة الغربية؛ لأنها تشعر باستفراد الاحتلال بها وبأهلها وببناها التحتية

الإضراب حدادًا

يوم الأحد 14/7/2024م، شهدت جنين إضرابًا شبه شامل؛ حدادًا على أرواح شهداء مجزرة مواصي خان يونس؛ وكان اللافت أن الإضراب كان مبادرة تلقائية من الأهالي دون دعوة من أي جهة.

جنين تناجز الغزاة منذ نابليون وحتى نتنياهو، ومنذ أن أنشئ المخيم غربها صار عنوانًا للتحدي، وأيقونة للمقاومة.. ومع ذلك فإن جنين تعتب على كثير من أخواتها في الضفة الغربية؛ لأنها تشعر باستفراد الاحتلال بها وبأهلها وببناها التحتية.

كانت هذه جولة افتراضية سريعة في جنين، بالمشي مع الحروف والسطور، ولعلك شاهدت من المقاطع المصورة ما يحل ما يستغلق عليك منها..

إلى لقاء مع جنين حرّة آمنة.