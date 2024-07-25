ومع ذلك يعتذرون عن التأخير!

"ست ثوانٍ هي متوسط التأخير اليومي لمواعيد انطلاق ووصول عربات خطوط القطارات في اليابان".. قالها لنا المحاضر القادم من إحدى مؤسسات الخطوط الحديدية اليابانية بفخر، وشبح ابتسامة ودهشة ترتسم على وجوهنا!

الحديث إذًا عن بضع ثوانٍ على مدار الأربع والعشرين ساعة، كمتوسط لآلاف الرحلات اليومية على امتداد مساحة البلاد، الرحلات في القسم الأعظم منها تنطلق وتصل وفق الموعد المحدد، والمرجع هو تلك الساعات الرقمية داخل الحافلات، أو ذوات العقارب في المحطات، والتي تتوافق مع بعضها في الثانية رغم البعد الشاسع بين واحدة وأخرى. وأما التأخر في بعض الرحلات لدقيقة أو دقيقتين فهو ما يتم الاعتذار عنه عبر أجهزة الصوت في العربات والمحطات.

كان لنا الحظ أن نتعرف إلى خدمة القطارات المميزة في هذا البلد من خلال الرحلة التي نُظمت لنا بالطائرة، أولًا باتجاه هيروشيما في الجنوب، ثم لنبدأ رحلة العودة عبر السكك الحديدية على طول الشاطئ الشرقي للبلاد

ويحق لليابانيين أن يفتخروا بخدمة الخطوط الحديدية في بلادهم، ليس فقط من ناحية الدقة في المواعيد، لكن أيضًا في معدلات السرعة ومستوى الخدمات والنظافة والهدوء.. وحتى استعمال الهاتف المحمول محظور في بعض الحافلات، وليس جميعها، ولمحبي الهدوء والتأمل أن يحددوا رغبتهم بتذكرة لهذا النوع من الحافلات.

اليابان التي عرفت أول الخطوط الحديدية عام 1872 طورت على مدى السنوات نوعين من القطارات؛ الأول يسمى "شينكانسن" -أو الرصاصة- للتشابه بين عربات هذا النوع من القطارات ورصاصة المسدس، وقد بدأ هذا النوع من القطارات عام 1964، ويتميز بالسرعة الكبيرة التي تصل إلى 270 كم بالساعة. والنوع الثاني يعرف بـ"اللاتلامسي"، أي لا تلامس فيه بين العربة والسكة التي تنطلق عليها، ويسمى أحيانًا قطار الوسادة المغناطيسية، وهذا النوع بدأ عام 1972، وتصل سرعة عرباته إلى 550 كم في الساعة.

ملايين الأشخاص ينتقلون عبر القطارات يوميًا، ومنهم من يقضي وقتًا طويلًا في رحلة الذهاب والعودة اليومية، كذاك الموظف الياباني الذي تعرفنا إليه في إحدى الشركات التي زرناها، حيث قال لي إنه يقضي ساعتين صباحًا ومثلهما مساء في القدوم للعمل والعودة إلى المنزل، وإن وجبة الإفطار يتناولها في القطار إلا في أيام العطل، فضلًا على أنه يستغل هذا الوقت الطويل في القراءة، ومراجعة حساباته الشخصية، وتحضير ملفات العمل، وسوى ذلك من أعمال.

ما السر الكامن وراء ذلك التنظيم والتزام الناس تلقائيًا به؟! هل لديكم جواب أيها السادة؟

وكان لنا الحظ أن نتعرف إلى خدمة القطارات المميزة في هذا البلد من خلال الرحلة التي نُظمت لنا بالطائرة، أولًا باتجاه هيروشيما في الجنوب، ثم لنبدأ رحلة العودة عبر السكك الحديدية على طول الشاطئ الشرقي للبلاد، وصولًا إلى مدينة أكيتا في أقصى الشمال، ومنها كانت العودة إلى طوكيو وسط البلاد، في رحلة استغرقت حوالي الأسبوع عبر القطارات، توقفنا خلالها في العديد من المرافئ والمدن والمصانع ومقرات الشركات، لتكون تلك الرحلة إثباتًا لأهمية القطارات في تلك البلاد، من خلال تلك الرحلات المتتابعة التي انتقلنا فيها، والتي كان بعضها يتأخر، لدقيقة أو دقيقتين كحد أقصى، ومع ذلك كان ثمة اعتذار عبر المذياع الداخلي.

في الردهة العليا المطلة على البهو الرئيسي لمحطة "شينجوكو" للقطارات، المبنية على الطراز المعماري الياباني، والقريبة من القصر الإمبراطوري في العاصمة طوكيو، كان مرافقنا يشرح لنا تاريخ مبنى المحطة، وعن 3,8 ملايين راكب يمرون عبرها يوميًا، وعن مخارجها المئتين!. أنظرُ نحو البهو الرئيسي، هناك آلاف من الناس يسرعون نحو قطاراتهم، وهم مستريحون على المقاعد، منتظمون بالدور أمام مئات آلات قطع التذاكر، لا ضجيج فوق المعتاد، لا شجارات بين المتواجدين، لا شكوى من قطار متأخر، أو ازدحام على نافذة أو عند مدخل، أو من أحد ما حاول خرق نظام الدور.

ما السر الكامن وراء ذلك التنظيم والتزام الناس تلقائيًا به؟! هل لديكم جواب أيها السادة؟